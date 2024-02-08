В России многоженство запрещено, но далеко не секрет, что в действительности его практикуют. В основном это происходит в республиках Северного Кавказа. Кто-то мечтает о большой семье, кто-то — завести много детей, а другие утверждают, что это хорошая профилактика измен.

Иван Шилов ИА Регнум

Юридически запрет на многоженство прописан в Семейном Кодексе РФ. Но, тем не менее, этот запрет чудесным образом обходят. Во-первых, в некоторых республиках сильны позиции ислама, люди предпочитают жить по Корану, в котором разрешается иметь до четырех жен. Во-вторых, никакого наказания за многоженство не предусмотрено.

Каждая жена должна быть обеспечена равными условиями. Таким образом, не всякий может позволить себе эту роскошь, поскольку это большая ответственность и необходимость поддерживать высокий доход.

И если среди мужчин многоженство — это почетный статус и возможность увеличить свой род, то среди женщин сторонниц такого образа жизни намного меньше. Ведь официально-то муж будет женат на одной, то есть условия уже изначально неравны. Можно, конечно, ни на ком не жениться и ограничиться религиозным браком, но в этом случае можно потерять некоторые льготы и выплаты.

Патимат из Дагестана, чей муж отправился в зону СВО и был признан погибшим, рассказала ИА Регнум, что она являлась первой, «старшей» женой и прожила с мужем 12 лет, при этом родив от него троих детей.

«Но у нас отношения не были зафиксированы, печати в паспорте не было. По мусульманским законам можно закрепить отношения без печати в паспорте», — поделилась Патимат.

А вот со второй женой, «младшей», мужчина решил всё-таки оформить брак законным способом. Причем это произошло буквально за полтора месяца до его отправки на фронт. По словам Патимат, она узнала о этом «счастливом» событии в тот день, когда любимый муж уже пошел в загс.

«Он звонил с СВО — то мне, то второй жене. Всем уделял внимание одинаково. А вот выплаты, которые назначены женам погибших мобилизованных, получила только жена, которая по паспорту. Я получила выплаты только на детей, потому что второй брак регистрировался в загсе.

Вторая жена тогда забеременела. Когда наш муж погиб, она ещё не родила, была беременна, но выплаты получила и как вдова, и на будущего ребёнка», — говорит Патимат.

Ей до сих пор очень обидно, поскольку фактический брак был долгим. Вместе с мужем они переезжали из города в город (Краснодарский край, Моздок и другие места), меняли одно общежитие на другое. И всё это с двумя, а потом и с тремя детьми. Осадок после гибели мужа у Патимат остался очень тяжелый, хотя она и сумела на детские выплаты купить квартиру в Буйнакске.

Патимат пыталась наладить связь с официальной женой, поговорить о том, чтобы поделить деньги, которые выплачивают именно жёнам погибших воинов, но та не согласилась ничего делить.

А банковская карта, на которую приходили выплаты, пока солдат служил, вообще остались у его матери. Вот она и решала, что и в каких количествах выдавать женам своего сына, отдавая приоритет себе и «младшей» жене.

«Когда он погиб, я вообще ничего не понимала. Я была не просто расстроена, у меня был шок. Уже прошёл почти год. Ну как разделили они, так и разделили. Значит так и надо, что я могу сделать? Вот так вторая жена прожила с мужем полтора месяца, успела забеременеть и получила деньги по потере мужа», — рассказывает «старшая» жена.

На женитьбе настояли родители мужа, они очень хотели, чтобы у сына появилась еще и молодая жена. Его друг, который с ним был на СВО, потом передавал Патимат, что ее муж не хотел, чтобы все так сложилось. Но вышло как вышло — супруги поругались, и муж женился на второй.

И даже «не дали серую корочку и пенсию мне не дали», — в сердцах подчеркнула Патимат, оставшаяся без удостоверения о льготах родственникам погибших участников СВО.

В республике много браков, заключенных по мусульманским обычаям, то есть без официальной составляющей, пояснили ИА Регнум в Союзе женщин Дагестана. И выходит, что с точки зрения законности получает пособие по утрате мужа на СВО только официальная жена, но вот с человеческой точки зрения это вызывает вопросы.

«Как правило, то, что получает официальная жена, делится на всех жен воина, с которыми он жил и вел совместное хозяйство на момент мобилизации или заключения контракта. Родители мужа не дают дамам ругаться, а иной раз продолжается совместное проживание и ведение хозяйства», — рассказала наша собеседница в Союзе.

Оценивая ситуацию с многоженством в России, адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов сравнил её с наличием у мужчины любовницы. Ведь при наличии законной супруги такая «неофициальная» спутница не должна ничего получать, да еще и через суд.

Говоря о том, как потенциально доказать «законность» гражданской жены, эксперты отмечают такие факторы, как наличие ребенка, ведение общего хозяйства, совместное проживание и так далее.

Соглашаясь участвовать в союзе, где практикуется многоженство, в первую очередь всё-таки женщина должна адекватно оценивать все риски. К сожалению, это не всегда возможно в силу традиций, уклада и обычаев. Мужчина же, в свою очередь, должен понимать, что способен обеспечить достойную жизнь своей большой семье, без последующих «казусов».