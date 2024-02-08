Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении пятого президента страны Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщило украинское издание «Главком», опубликовав официальный ответ от ГБР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следствие открыло стороне защиты доступ к материалам. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым», — указывается в сообщении.

Дело, по которому проходит Порошенко, в украинской прессе называется «угольным». Подозрение по нему экс-президенту предъявили незадолго до начала СВО: 20 декабря 2021 года.

Порошенко подозревают в «подрывной деятельности» против Украины в 2014–2015 годах. Его сообщниками назвали лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяру.

По версии следствия, все эти люди организовали закупки угля для украинских потребителей на шахтах в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Порошенко при этом, как утверждают украинские правоохранительные органы, играл роль координатора, решая кадровые вопросы на самом высшем уровне. Так, именно он повлиял на назначение Демчишина министром.

Пётр Порошенко якобы негативно оценил качество угля, завезённого на Украину из Южно-Африканской Республики, что остановило поставки этого топлива. А затем Демчишин восстановил снабжение Украины углём из ДНР и ЛНР.

По информации украинских правоохранителей, на счета шахт в республиках Киев перевёл 205,3 млн гривен (около 500 млн руб.). Ещё свыше 3,16 млрд гривен (около 7,9 млрд руб.) было якобы уплачено наличкой.

В итоге, утверждает украинское следствие, Порошенко, Медведчук, Демчишин, Кузяра и другие неустановленные лица содействовали деятельности ЛНР и ДНР, которые на Украине считают «террористическими организациями». Также они поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и республик Донбасса, «чем подорвали экономическую безопасность государства, лишив его возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов».

Примечательно, что сам Порошенко на информацию о завершении расследования практически не отреагировал. Однако его риторика свидетельствует об активном включении в политическую борьбу. Украинская власть, в свою очередь, тоже не сидит сложа руки.

Игра на стороне Залужного

6 февраля, когда появилась информация о завершении расследования, Порошенко у себя в телеграм-канале выступил с мягкой критикой власти. Свою запись он начал с того, что команда «Европейской солидарности» в очередной раз единогласно поддержала решение о продлении военного положения и мобилизации — проекты, поданные верховным главнокомандующим.

Он также выдвинул ряд требований к власти — вернуть журналистов в кулуары Верховной рады, возобновить прямую трансляцию заседаний парламента, вернуть час вопросов к правительству, принять ряд законопроектов и перестать следить за журналистами и оппозиционными депутатами.

На следующий день, 7 февраля, комментируя отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, Порошенко был уже намного жёстче. С трибуны Верховной рады он заявил, что самой украинской власти необходимы чистки:

«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. И тут речь идёт не только о Лапутиной. Ведь через две недели — десятая годовщина расстрела «Небесной Сотни». И ради памяти первых жертв российской агрессии следует очистить все государственные учреждения, прежде всего — офис президента, от недолюстрированных недобитков команды Януковича, ставленников Портнова».

Порошенко заявил, что необходимы перестановки и в кабмине, вплоть до замены на технократическое правительство. «И я очень надеюсь, что это сделают путём формирования правительства национального единства. Зеленскому сейчас в этих критических условиях следует пригласить лидеров парламентских фракций, чтобы обсудить решительные действия для укрепления обороноспособности государства», — заявил он.

Примечательно и то, как он закончил выступление: «И ещё одно: начните с себя, а вот от Залужного — от***! … цепитесь!».

Тем самым Порошенко дал понять, что в конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным и он сам, и его политсила явно не на стороне главы Украины.

Днём ранее одиозный депутат от партии Порошенко Алексей Гончаренко* (внесён в список террористов и экстремистов) сообщил о том, что, по его информации, помимо Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы готовится снятие с должностей и заместителей главкома ВСУ — Евгения Мойсюка, Николая Балана и Михаила Забродского.

Последний — один из самых прославленных украинских военачальников. Весной 2023 года, аккурат перед неудавшимся контрнаступлением ВСУ, Забродский сложил с себя депутатские полномочия и сконцентрировался на военной службе. Но до этого депутатом он был именно от политсилы Порошенко.

Но 6 февраля Гончаренко* у себя в телеграм-канале писал не только о военных. Так, он высмеял слухи о перевороте, который якобы готовит Порошенко и команда. «Пытаюсь понять, есть ли я в списке тех, кто готовил переворот. Если нет, то у меня будут большие вопросы к фракции», — писал он вечером того дня. А на следующий день слухи о перевороте упомянул уже сам Порошенко.

Дамоклов меч

Вечером 6 февраля украинский телеграм-канал «Джокер», который связывают с работающим на офис президента скандальным политтехнологом Владимиром Петровым, сообщил о том, что девяти членам команды Порошенко закрыт выезд с Украины.

«Члены команды Порошенко во главе с Порошенко? включая депутатов ВР? на протяжении последнего года готовили государственный переворот. Всё зафиксировано. Приехали. Конечная, Петр Алексеевич», — указывалось в публикации канала.

Фамилии подозреваемых в организации переворота не назывались, что позволяет предположить: в перевороте могут обвинить и Забродского. Следовавшая за этой другая заметка вспоминала и уголовное производство в отношении экс-президента: «Статья, по которой проходит Пётр Порошенко, — государственная измена. Без права внесения залога. СИЗО».

На следующий день «Джокер» писал уже о том, что Порошенко якобы пытался наладить контакт с главкомом ВСУ: «Петру Порошенко не удалось втянуть в политические игры Валерия Залужного. Валерий Залужный категорически отказался встречаться и даже разговаривать с Петром Порошенко».

А после авторы связанного с ОП телеграм-канала и вовсе сообщили, что отставки Залужного хочет не президент Зеленский, а сам Порошенко: «Эта шавка Порошенко хочет, чтобы сейчас Валерия Залужного сняли и спровоцировать свою посадку в СИЗО и под всю эту шумиху выводить людей. Не, ребята, этого выродка Порошенка нужно обязательно в СИЗО, он чисто работает на русню и на раскол общества».

И это при том, что всю предыдущую неделю западные СМИ сообщали о желании именно президента Украины отправить в отставку популярного на Украине главкома ВСУ.

С учётом информации об отставке Залужного от источников западных СМИ, картина вырисовывается несколько иная. Порошенко, который с декабря прошлого года не может покинуть страну, очевидно, решил сыграть на противоречиях Залужного и Зеленского, начав жёстко критиковать последнего и выступать в поддержку первого.

И украинские власти сразу же напомнили ему о висящем «дамокловом мече» — уголовном деле о госизмене.

Судя по поведению Порошенко, риторику он пока смягчать не намерен. Не готовы уступать и власти. И это несмотря на то, что ожидаемое увольнение Залужного так и подвисло в воздухе. И, вполне возможно, американским и британским партнёрам Киева снова придётся вмешаться, напомнив Банковой, что Украину финансируют не для внутренних политических разборок, а ради борьбы с общим врагом Вашингтона, Лондона и нынешнего Киева — Москвой.