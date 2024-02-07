Они существуют! Каких редких зверей увидели россияне с начала года
С начала 2024 года соцсети пестрят сообщениями о том, что россияне стали замечать появление краснокнижных животных. Причем некоторых зверьков заметили впервые за полвека.
Самый последний случай — 6 февраля в Северном Тушине в Москве лесная куница добралась аж до птичьей кормушки, которая висела перед окном 9-го этажа. Впрочем, хозяйский кот не выказал гостье должного уважения и фактически ее проигнорировал.
А в Хабаровском крае второй раз за 60 лет зафиксировали краснокнижную харзу (желтогрудую куницу), которая прогуливалась в Большехехцирском заповеднике.
«За 60 лет существования заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного», — говорится в публикации заповедника.
В истории с харзой вообще прослеживается бюрократическо-зоологическое приключение.
Изначально этого редкого зверька внесли в список обитателей заповедника, даже не видя — только по следам. Потом следы перестали появляться, харзу из списка исключили. А потом всё по новой: в список — из списка. И вот теперь получены неопровержимые «улики».
«Только с помощью фотоловушек мы смогли получить доказательства, что харза всё-таки является обитателем Большехехцирского заповедника. Конечно, бывает она здесь не постоянно, то есть заходами, но всё-таки присутствует какое-то время», — отметила начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.
30 января посетители Царицынского парка сумели разглядеть в снегу ласку, самого маленького хищника, который обитает в Москве. Юркая зверюшка пробежала по сугробам около пешеходной тропинки, а затем скрылась в лесу. Нужно заметить, что зимой ее очень трудно разглядеть на снегу из-за маскировки. В столичном регионе этот вид занесён в Красную книгу.
В Ахтубинске в Астраханской области 16 января краснокнижные сайгаки решили попастись прямо около людей. В Богдинско-Баскунчакском заповеднике объяснили это сезонной миграцией.
При этом местным жителям напомнили, что за охоту на этих редких животных грозит не только миллионный штраф, но и пять лет тюрьмы.
31 января фотоловушка в заповеднике «Большая Кокшага», который находится в республике Марий Эл, зафиксировала веселые игры краснокнижных выдр.
Мех этих милых созданий помогает им сохранять тепло и оставаться сухими под водой. Его ценность веками привлекала людей, и в результате активной охоты на зверьков многих виды оказались под угрозой исчезновения.
Редкие звери живут не только в лесах, но и в неволе. В Московском зоопарке частенько делятся забавными кадрами крохи-панды Катюши и ее мамы Диндин. Всё семейство, как и вид в целом, также занесены в Красную книгу.
Сейчас энергичная Катюша начинает показывать характер. Так, при попытке мамы вытащить дочь в большой вольер та упрямится и устраивает настоящий бунт. Вместе с тем пушистая мама бывает довольно строгой с задорной дочерью и устраивает воспитательные трёпки.
Кстати, в честь Китайского Нового года с 9 по 11 февраля в Московский зоопарк можно будет попасть бесплатно. Для этого нужно прийти в костюме панды — символе Поднебесной. Кроме того, вход будет бесплатным и для девушек с именем Екатерина.
Вымирающая выхухоль и восстанавливающийся тигр
Оказывается, российский вариант Красной книги сильно отличается от большинства иностранных, так как в ней не только перечислены вымирающие животные, но и есть варианты решения проблем.
«Например, запрещается деятельность, которая может привести к гибели части животных или разрушению их среды обитания», — поделился с ИА Регнум эколог, специалист по ООПТ в проекте «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин.
Кроме того, в книге есть «степени» редкости — от первого, где вид считается исчезающим, до пятого, говорящего о фактически восстановленной популяции.
В первую категорию попала русская выхухоль. Оказывается, этот небольшой зверек имеет довольно древнюю историю, которая начинается где-то около мамонтов. Активное строительство нового жилья, осушение болот, снижение качества воды — всё это привело к сокращению популяции выхухоли. Для крохи осталось не так много мест комфортного обитания.
В противовес исчезающий выхухоли можно привести амурского тигра, который относится к пятой категории. Популяцию большого хищника медленно, но верно удается восстанавливать.
По словам Михаила Крейндлина, если несколько лет назад насчитывалось всего 500 особей, то сейчас их уже 750. Он также подчеркнул, что если бы не пожары и вырубки на территории, где живут тигры, то популяция восстанавливалась бы намного активнее.
Эксперт также подметил, что есть и зоопарки, основная задача которых, помимо культурного развлечения — помощь в сохранении и изучении различных видов животных.
«Есть известные случаи, когда выпускали животных на волю, например, программа по переднеазиатскому леопарду, которая патронируется президентом РФ», — сказал Крейндлин, отметив, что в случае выпуска животное по привычке может выходить к людям, а это очень нежелательно.
Зверь сначала должен пройти долгий курс подготовки к жизни в дикой природе, минимизировать или вообще исключить общение с человеком, а также научиться самостоятельно охотиться. «Бывают успешные случаи выпуска, но они все всегда очень сложны и требуют особого подхода», — резюмировал эколог.
Сейчас в России активно создаются особо охраняемые природные территории, причем для отдельных видов животных разрабатываются стратегии по сохранению, а также открываются центры по реинтродукции.
Список животных, которые нуждаются в защите, опубликован в российской Красной книге, а ее последнее обновление вышло в 2022 году.