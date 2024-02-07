С начала 2024 года соцсети пестрят сообщениями о том, что россияне стали замечать появление краснокнижных животных. Причем некоторых зверьков заметили впервые за полвека.

Иван Шилов ИА Регнум

Самый последний случай — 6 февраля в Северном Тушине в Москве лесная куница добралась аж до птичьей кормушки, которая висела перед окном 9-го этажа. Впрочем, хозяйский кот не выказал гостье должного уважения и фактически ее проигнорировал.

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А в Хабаровском крае второй раз за 60 лет зафиксировали краснокнижную харзу (желтогрудую куницу), которая прогуливалась в Большехехцирском заповеднике.

«За 60 лет существования заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного», — говорится в публикации заповедника.

В истории с харзой вообще прослеживается бюрократическо-зоологическое приключение.

Изначально этого редкого зверька внесли в список обитателей заповедника, даже не видя — только по следам. Потом следы перестали появляться, харзу из списка исключили. А потом всё по новой: в список — из списка. И вот теперь получены неопровержимые «улики».

«Только с помощью фотоловушек мы смогли получить доказательства, что харза всё-таки является обитателем Большехехцирского заповедника. Конечно, бывает она здесь не постоянно, то есть заходами, но всё-таки присутствует какое-то время», — отметила начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.

30 января посетители Царицынского парка сумели разглядеть в снегу ласку, самого маленького хищника, который обитает в Москве. Юркая зверюшка пробежала по сугробам около пешеходной тропинки, а затем скрылась в лесу. Нужно заметить, что зимой ее очень трудно разглядеть на снегу из-за маскировки. В столичном регионе этот вид занесён в Красную книгу.

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В Ахтубинске в Астраханской области 16 января краснокнижные сайгаки решили попастись прямо около людей. В Богдинско-Баскунчакском заповеднике объяснили это сезонной миграцией.

При этом местным жителям напомнили, что за охоту на этих редких животных грозит не только миллионный штраф, но и пять лет тюрьмы.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин Сайгаки

31 января фотоловушка в заповеднике «Большая Кокшага», который находится в республике Марий Эл, зафиксировала веселые игры краснокнижных выдр.

Мех этих милых созданий помогает им сохранять тепло и оставаться сухими под водой. Его ценность веками привлекала людей, и в результате активной охоты на зверьков многих виды оказались под угрозой исчезновения.

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Редкие звери живут не только в лесах, но и в неволе. В Московском зоопарке частенько делятся забавными кадрами крохи-панды Катюши и ее мамы Диндин. Всё семейство, как и вид в целом, также занесены в Красную книгу.

Сейчас энергичная Катюша начинает показывать характер. Так, при попытке мамы вытащить дочь в большой вольер та упрямится и устраивает настоящий бунт. Вместе с тем пушистая мама бывает довольно строгой с задорной дочерью и устраивает воспитательные трёпки.

Кстати, в честь Китайского Нового года с 9 по 11 февраля в Московский зоопарк можно будет попасть бесплатно. Для этого нужно прийти в костюме панды — символе Поднебесной. Кроме того, вход будет бесплатным и для девушек с именем Екатерина.

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Вымирающая выхухоль и восстанавливающийся тигр

Оказывается, российский вариант Красной книги сильно отличается от большинства иностранных, так как в ней не только перечислены вымирающие животные, но и есть варианты решения проблем.

«Например, запрещается деятельность, которая может привести к гибели части животных или разрушению их среды обитания», — поделился с ИА Регнум эколог, специалист по ООПТ в проекте «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин.

Кроме того, в книге есть «степени» редкости — от первого, где вид считается исчезающим, до пятого, говорящего о фактически восстановленной популяции.

green.tsu.ru Русская выхухоль

В первую категорию попала русская выхухоль. Оказывается, этот небольшой зверек имеет довольно древнюю историю, которая начинается где-то около мамонтов. Активное строительство нового жилья, осушение болот, снижение качества воды — всё это привело к сокращению популяции выхухоли. Для крохи осталось не так много мест комфортного обитания.

В противовес исчезающий выхухоли можно привести амурского тигра, который относится к пятой категории. Популяцию большого хищника медленно, но верно удается восстанавливать.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Амурский тигр

По словам Михаила Крейндлина, если несколько лет назад насчитывалось всего 500 особей, то сейчас их уже 750. Он также подчеркнул, что если бы не пожары и вырубки на территории, где живут тигры, то популяция восстанавливалась бы намного активнее.

Эксперт также подметил, что есть и зоопарки, основная задача которых, помимо культурного развлечения — помощь в сохранении и изучении различных видов животных.

«Есть известные случаи, когда выпускали животных на волю, например, программа по переднеазиатскому леопарду, которая патронируется президентом РФ», — сказал Крейндлин, отметив, что в случае выпуска животное по привычке может выходить к людям, а это очень нежелательно.

Зверь сначала должен пройти долгий курс подготовки к жизни в дикой природе, минимизировать или вообще исключить общение с человеком, а также научиться самостоятельно охотиться. «Бывают успешные случаи выпуска, но они все всегда очень сложны и требуют особого подхода», — резюмировал эколог.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Переднеазиатский леопард

Сейчас в России активно создаются особо охраняемые природные территории, причем для отдельных видов животных разрабатываются стратегии по сохранению, а также открываются центры по реинтродукции.

Список животных, которые нуждаются в защите, опубликован в российской Красной книге, а ее последнее обновление вышло в 2022 году.