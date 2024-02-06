Визит Владимира Путина в Турцию, запланированный на февраль, ещё до своего начала стал одним из ключевых событий международной политики.

Иван Шилов ИА Регнум

До недавнего прошлого по частоте встреч с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва ли отставал от Александра Лукашенко. Это при том, что Турция — страна НАТО, а Белоруссия находится в военно-политическом и экономическом союзе с Россией.

После начала СВО турецкий лидер начал от «Батьки» отставать. Причины понятны. С одной стороны, в условиях военного времени на порядок возросли и без того высокие требования к безопастности. С другой — Анкаре непросто выбирать между Западом и Украиной с одной стороны и Россией с другой.

Но что еще объединяет Эрдогана и Лукашенко — так это то, что именно Минск и Стамбул стали первыми площадками для попыток урегулирования украинского кризиса.

Вопреки своей сложной ситуации, связанной с членством в НАТО и экономической зависимостью от Запада, Реджеп Эрдоган находил возможности встречаться с российским президентом.

В сентябре прошлого года он сам приехал в Сочи.

Тогда он не смог договориться по «зерновой сделке», посредничество по Украине тоже заморозилось из-за шумихи вокруг «контрнаступа». Зато были приняты решения по газовому хабу и обсуждены альтернативы «зерновой сделке». А совместные проекты в торговле и энергетике не только сохранились, но и нарастили объемы. Товарооборот составил свыше $60 млрд, а впереди замаячила перспектива строительства российскими силами еще одной турецкой АЭС в Синопе.

Даже если Турция и старается придерживаться «многовекторности», на отношения наших стран часто влияет совокупность событий и их контекст.

Мы помним напряженные переговоры по Сирии в марте 2020 года, когда за спинами президентов красовалась статуэтка «Переход через Балканы», напоминающая о поражении Османской империи, память о которой для Эрдогана священна. Можно вспомнить и опоздания на переговоры то одного, то другого президента. Были и веселые моменты — наверное, наиболее запомнилось, как на авиасалоне MAKS-2019 Путин угощал коллегу мороженым.

Специфика наших стран состоит в том, что обе они имеют исторические и геополитические амбиции в смежных регионах Кавказа, Балкан, Ближнего Востока, Средиземноморья и Чёрного моря. Уже одно это способно вызвать конфликты, которые страны ярче всего ощутили в Сирии. И на эти амбиции наслаивается еще одна важная переменная — отношения Турции с партнерами по НАТО.

Как и во время сочинской встречи, фактор Запада может привнести определенный негатив. За два месяца до Сочи Эрдоган дал добро на вступление Швеции в НАТО, пролоббировал вступление туда Украины и выдал последней боевиков запрещенного в России «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот раз от турецкой стороны тоже подоспели «подарки».

Правящая партия Турции ратифицировала вступление Швеции в НАТО, и тут же наметилось определенное сближение с Западом. На минувшей неделе ЕС сделал два шага навстречу — пригласил Турцию в транспортный коридор из Средней Азии и на уровне глав МИД обозначил намерение улучшить отношения с Анкарой.

Зависимой от западных инвестиций и торговли Турции крайне важны нормальные отношения с европейскими и американскими политическими элитами: они создают благоприятный инвестиционный климат. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s (S&P) и Moody’s повысили кредитный рейтинг Турции со «стабильного» до «позитивного» и ожидают замедления инфляции с 65% до 45% к концу года.

Американцы тоже дают позитивные сигналы, обещая не сегодня так завтра передать истребители F-16 и при определенных условиях вернуть Турцию в программу разработки F-35.

Позитив в отношениях с ЕС и США, безусловно, важен для кризисной Турции. Однако, как показала практика, дрейф в сторону Запада не выливается в «разворот на Запад», а разные «неприятные вещи» оказываются неспособными нарушить позитивный баланс между Долмабахче и Кремлем.

На сочинской встрече два лидера, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже не стали обсуждать «чувствительную тему» с передачей украинских боевиков Киеву. Президенты сконцентрировались на позитивных темах, таких как АЭС, газовые трубы и поставка 1 млн тонн зерна для помола в Турции и отправки оттуда в бедные страны Африки. По спорной теме зернового коридора, очень волнующей Турцию, Эрдоган выразил даже понимание причин выхода России из сделки.

Обозначенные на последней очной встрече темы остаются актуальными и поныне.

Эрдоган будет снова пытаться поднять тему «зерновой сделки», добиваясь выполнения хотя бы альтернативного плана вывоза российской продукции при финансировании Катара. Возможна конкретика по поводу строительства новой атомной станции в Синопе. В вопросе торговли важна разработка механизмов преодоления западных санкций и налаживание взаимных расчетов, в том числе с использованием рублей и лир.

Никуда и без геополитики.

Путин и Эрдоган не пройдут мимо темы Армении и Азербайджана. И Россия, и Турция хотят нормализации на своих границах и не намерены пускать сюда НАТО. Очень актуальна и тема Ближнего Востока. И Турция, и Россия поддерживают создание палестинского государства и встревожены расширением военных действий с участием хуситов, Ирана, США и Великобритании.

Наиболее важной и интересной для России темой остается Украина.

Эрдоган через СМИ уже несколько раз зондировал почву для возврата Анкары в посредническую миссию. Турецкие журналисты писали о новом предложении своего лидера. И это действительно больше, чем слухи. Месяц назад сам Эрдоган предложил Зеленскому посредничество, а после этого сказал, что Путин намерен «как можно скорее» завершить спецоперацию. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Украина станет одной из основных тем переговоров.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что намечающаяся встреча президентов — не просто ответный гостевой визит, хотя любая поездка Путина за рубеж, тем более в страну НАТО, является сенсацией. Путину и Эрдогану есть что обсудить и что решить.

Судя по тому, как Запад оказывает давление на Турцию и насколько плохо идут дела у ВСУ на театре боевых действий, итоги переговоров представляют большую интригу.

С давлением Запада Эрдоган, скорее всего, справится.

Подмигивая Европе и США, он сближается с их противниками. Недавно он встретился с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и договорился о борьбе против терроризма, намекая на курдский сепаратизм. Активно продвигаются контакты со странами Залива. Есть намеки даже на признание Башара Асада в Сирии.

А вот с посреднической миссией всё намного сложнее.

Одного желания турецкого лидера мало. Запад не прекращает пичкать Украину оружием и переходит на «военные рельсы». Тем не менее при любых раскладах Эрдоган будет преподносить встречу с Путиным как новый шаг в усилиях Турции по прекращению войны. Москва даже если и не строит иллюзий по урегулированию, всё равно считает действия Турции полезными. Не случайно Путин назвал стамбульские переговоры «прорывом».