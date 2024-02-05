Власти Польши ограничивают полеты гражданской авиации на востоке страны, как раз вдоль границы с Россией, Белоруссией и Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум

В Варшаве обосновали нововведения «опасной ситуацией на восточной границе» и возможными «незапланированными военными действиями», уверяя, что действуют из соображений «обеспечения нацбезопасности». Однако конкретики никакой не предоставили.

С одной стороны, ограничения могут быть связаны с проведением учений НАТО «Стойкий защитник», которые проходят в том числе на территории Польши с 22 января по 31 мая. Однако формулировка «опасная ситуация» может объясняться и другими причинами.

На протяжении последних лет восточные границы Польши постоянно используются авиацией НАТО для проведения разведывательных миссий.

К примеру, в понедельник 29 января вдоль границ России и Белоруссии совершали вылеты и самолёт-разведчик Boeing E-3A, приписанный к командованию силами НАТО в Европе, и американский самолёт-разведчик Boeing P-8А.

Нужно заметить, что авиация НАТО также использует воздушное пространство стран Прибалтики и Румынии, однако здесь речь о создании бесполётной зоны не идёт. Так что у инициативы польских властей есть и другое объяснение.

Прикрытие для авиации

Накануне сообщений об особом режиме полетов вблизи восточных границ Польши издание Rzeczpospolita опубликовало результаты опроса. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, согласны они, чтобы системы ПВО Вооружённых сил Польши взяли под защиту и часть территории Украины.

По результатам опроса 69,3% граждан Польши выступают за то, чтобы власти провели переговоры с лидерами стран НАТО и Киевом о распространении действия систем ПВО на украинское приграничье. В пользу такого предложения высказался и бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак.

«Североатлантический альянс должен выделить зону ответственности и проинформировать россиян о том, что каждая ракета, которая будет лететь в сторону границы Украины с Польшей, будет сбита», — заявил он.

C аналогичным мнением выступил бывший глава Бюро национальной безопасности Станислав Козей. С его точки зрения, Польше следует рассмотреть возможность достижения соглашения с НАТО и Украиной об обеспечении противовоздушной обороны территории, расположенной на границе двух стран.

Появляется резонный вопрос: что именно Польша планирует защищать на Украине. Ранее российские удары по объектам ВСУ не задевали Польшу — на территории страны падали преимущественно ракеты украинской ПВО, да и то нечасто.

Резонно предположить, что в Варшаве рассматривают возможность прикрытия каких-либо объектов на территории Украины. Причём речь может идти и о неких объектах, которые могут появиться на Украине в будущем. Ведь раньше таких предложений из Варшавы не поступало, и власти Польши в целом устраивало нанесение ударов по территории соседнего государства.

Синхронная публикация опросов и высказываний компетентных лиц может быть подготовкой к ограниченному вовлечению Польши в конфликт, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. В качестве вероятной причины активизации польских ВВС и ПВО можно назвать планируемое размещение на Западной Украине истребителей F-16.

«Наши официальные лица неоднократно говорили, что, если страны НАТО предоставят Украине аэродромы, они станут нашей законной целью. С этим связаны задержки с поставками. Если оборудовать аэродромы на Украине, то им нужна защита. Лично я не верю в то, что поляки будут за братушек-украинцев вписываться, но в принципе такой сценарий вероятен», — отметил эксперт.

В октябре 2023 года стало известно, что Польша закупит в США шесть батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot в дополнение к двум имеющимся. Контракт с американскими промышленниками также предусматривает создание в Польше сервисных, ремонтных и производственных мощностей для обслуживания зенитных комплексов.

Польша вполне может разместить эти комплексы в непосредственной близости от границ Украины. В этом случае можно вычислить зону где-то в 100–150 км от границы, которая попадает под их прикрытие. В неё, в частности, попадёт авиабаза в Луцке и аэропорт во Львове, где возможно размещение самолётов. Теоретически Польша может обосновать необходимость развёртывания зенитных комплексов нуждой в защите собственных воздушных границ и, бонусом, воздушных границ НАТО.

Высказывания же именитых военных и соцопросы — необходимая информационная обработка, которая в непременном порядке проводится при реализации столь масштабных и рискованных планов. Официальные лица о необходимости «защищать границы» пока говорят с осторожностью.

В своей публикации Rzeczpospolita приводит комментарий министерства обороны Польши. В ведомстве отмечают, что возможное прикрытие части украинской территории польскими ПВО не отвечает позиции как польского правительства, так и альянса НАТО.

«Возможное прикрытие части Украины союзной ПВО — чрезвычайно сложный вопрос. С одной стороны, это потребует, возможно, трудных политических договоренностей внутри НАТО. С другой стороны, это создаст ряд военных и оперативных проблем», — пишет издание.

Однако Польша в любом случае не будет втягиваться в конфликт без согласия партнёров по НАТО. Размещение в приграничной зоне зенитных комплексов может потребовать дополнительных поставок ракет, финансовых вливаний и, безусловно, гарантий безопасности.

Попросту говоря, Варшава готова обсуждать вопрос прикрытия украинской территории, но только с гарантиями от старших товарищей.

Украина верит в истребители и ракеты

Смежная с польскими планами тема поставок военных самолётов — одна из самых обсуждаемых в Киеве. Сегодня голландское минобороны сообщило о подготовке к передаче Украине дополнительных шести F-16. В ведомстве заявили, что они пойдут в дополнение к 24 уже обещанным истребителям. На новое чудо-оружие надеются, его ждут, в него верят. Хотя дата поставок постоянно сдвигается и официальными лицами не разглашается, известно, что если ВСУ получат истребители, то получат в дополнение и ракеты.

«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров, что позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя», — заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Это заявление вызвало некоторую путаницу. Речь идёт либо о ракетах «воздух — воздух», либо о крылатых ракетах. Эта незначительная, на первый взгляд, оговорка оставляет свободу для толкований.

Наиболее продвинутый образец ракет класса «воздух — воздух», имеющийся в распоряжении стран НАТО и готовый к поставкам, — ракета AIM-120 AMRAAM. Она обладает существенно меньшей дальностью поражения: от 50 до 180 км в зависимости от модификации. В теории, именно эти боеприпасы могут быть получены Киевом, поскольку они уже используются комплексами NASAMS, стоящими на вооружении украинских сил ПВО.

Большей дальностью применения обладают американские перспективные ракеты AIM-260 JATM, однако их испытания ещё не завершены и крайне маловероятно, что ВСУ получат их раньше, чем американские ВВС. Поэтому, скорее всего, украинские военные вели речь о другом типе боеприпасов, а именно — о «крылатых ракетах».

«Я предположу, что речь шла о крылатых ракетах «воздух — земля» AGM-158 JASSM, которые Киеву давно обещает западная пресса. Там дальности подходят в целом, так что, скорее всего, киевские военные оговорились, что говорит об их квалификации. Либо они таким образом запугивают в известном смысле. Но пытаться вернуть частичное господство в воздухе они будут в любом случае», — отмечает Александр Михайловский.