Грузинские власти предотвратили масштабный теракт, который Украина пыталась организовать против России. Они перехватили 6 бомб с взрывчатым веществом C-4, «изготовленных специалистом высокого уровня, рассчитанных на широкий радиус поражения». Сами бомбы следовали в Воронеж, и часть из них была перехвачена на российско-грузинской границе, а часть — в Тбилиси.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем речь не идет о том, что грузинские силовики что-то там случайно нашли в ходе обыска. В Тбилиси рассказывают о масштабной многоступенчатой операции, где террористов какое-то время вели для того, чтобы выявить всю цепочку причастных. В итоге власти сообщили, что маршрут груза пролегал из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, (то есть вдоль побережья Черного моря), а причастными к организации теракта были семь граждан Грузии, трое украинцев и два армянина.

Следствие пока не обладает данными о том, знали ли они о самой взрывчатке или просто участвовали в перевозке, но в Тбилиси уверяют, что один человек точно знал. Кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, который, как утверждают в службе госбезопасности Грузии, и являлся организатором приготовлений.

Вся эта история еще будет обрастать подробностями, данными и комментариями. Однако уже сейчас она поднимает целый ряд вопросов, на который можно и нужно ответить.

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Вопрос первый: зачем грузинам спасать русских?

Ответ на этот вопрос очень простой: грузины спасали не столько россиян, сколько самих себя. Свою репутацию, свое настоящее и свое будущее. «Ни одному умственно здоровому руководителю спецслужб ни одной страны не понравится, если по его стране без его ведома посторонние таскают взрывчатку, чтобы совершить теракт в другой стране. Грузия, кроме того, хотела бы избежать ситуации, когда она против своей воли будет втянута в конфликт с Россией», — поясняет ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Тут важно понимать, что жертвами этого теракта могли быть не только россияне, но и грузины. В заявлении грузинских спецслужб было указано, что часть взрывчатки, которую террористы по указке украинских спецслужб везли в Воронеж, должна была остаться на территории самой Грузии. Причем речь могла идти как о взрыве, так и о втягивании Грузии в конфликт. Например, в том случае, если бы эту взрывчатку в Тбилиси «нашли» после того, как ее аналоги были взорваны в России. Тогда Запад мог бы сделать Грузию соучастницей преступления.

«Возможно, это стало последней каплей, заставивших руководство спецслужб Грузии принять решение об аресте и оглашении данных об этой провокации украинских и американских спецслужб», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Собственно, это и есть ответ на второй вопрос — зачем Грузии спасать русских так демонстративно. Ведь Грузия, напомним, находится в составе западного блока вместе с Украиной. И вряд ли Киеву и западным спонсорам понравится то, что грузины не только предотвратили теракт, но и открыто назвали украинцев организаторами.

Грузия прекрасно понимает, что и Украина, и Запад активно пытаются втянуть ее в противостояние с Россией. «Как известно, в рамках американской стратегии, Запад стремится превратить Грузию и другие страны СНГ в новые фронты против России для того, чтобы замедлить освобождение Украины и победу Москвы в СВО. То есть Грузию пытаются превратить в зону боевых действий, чего грузинские спецслужбы и власти не хотят. Поэтому Тбилиси в последнее время стремится всячески ограничить активность американских спецслужб и лоббистов», — говорит Никита Мендкович.

Грузию пытаются втянуть либо, как минимум, использовать грузинскую территорию для терактов против российских объектов. Тем более что география к этому располагает. На фоне тщательно контролируемой границы с Прибалтикой и обострения российско-финских отношений Грузия является наиболее удобным маршрутом для завоза в Россию грузов с Украины через сухопутные маршруты. Именно таким образом, например, киевский режим смог провезти в Россию взрывчатку для взрыва Крымского моста осенью 2022 года — и грузинам не нужно повторение подобных ситуаций.

«Грузия заявила о предотвращенном теракте вслух для того, чтобы показать Москве свое нежелание конфликтовать и для того, чтобы получить дополнительные аргументы в споре с Киевом. По принципу: вы просите вам помогать, а сами тем временем используете нашу территорию для организации терактов», — продолжает Николай Силаев.

Наконец, вопрос третий: какая должна быть реакция по отношению к Киеву? Очевидно, что украинская власть выбрала террористическую тактику. И речь идет уже не только о ракетных обстрелах, но и подрыве объектов в городах при помощи самодельных бомб. Не исключено, что перехваченные грузинами взрывные устройства предназначались для серии терактов, которые планируются киевским режимом в марте, во время российских выборов.

Возможно, стоит как минимум официально назвать Украину террористическим государством? Причислить ее политическое и военное руководство к террористам — со всеми юридическими вытекающими и ракетными вылетающими? Возможно, стоит, однако у этой идеи есть один большой минус.

В этом случае Российская Федерация сама, своими руками свернет весь возможный переговорный процесс. И получится, что не Киев его саботирует, развязывая тем самым России руки для решения своих задач военным путем, а Москва закрывает — сталкиваясь из-за этого, в том числе, и с критикой партнеров из стран Глобального юга.