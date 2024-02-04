В Латвии, как в прочих государствах постсоветского пространства, популярность нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» весьма велика. Это вызвало тревогу латышских националистов, увидевших в нашумевшем сериале инструмент «мягкого влияния» России.

Иван Шилов ИА Регнум

В Латвийской Республике пытаются выставить барьер на пути российской масс-культурной продукции. И лишний раз подтверждают старый тезис о том, что мощная массовая культура является оружием куда более сильным, чем ружья и пушки.

«Скрытая нелояльность»

Хотя официально «Слово пацана» в Латвии посмотреть нельзя (российский онлайн-кинотеатр, в котором сериал вышел, в Прибалтике под запретом), его легко можно найти на множестве пиратских ресурсов. Такие ресурсы периодически закрываются, но на их месте тут же открываются новые, и бороться с этим практически невозможно. Появление сериала вызвало дискуссию — люди, заставшие конец 80-х и начало 90-х в сознательном возрасте, стали активно делиться воспоминаниями, рассуждая о том, насколько показанное в «Слове пацана» соотносится с тогдашней латвийской действительностью.

Например, журналист Владимир Дорофеев (находящийся в настоящее время под судом за сотрудничество с российским порталом «Sputnik Латвия») рассказывает, что в Риге тогда тоже происходили войны молодёжных банд, хоть и меньшие по масштабам, чем в той же Казани.

«В Риге тоже были свои битвы Иманта — Болдерая, Пурвциемс — Плявниеки (названия рижских районов. — Прим. ред.), а также металлисты против панков. Ну и национальные столкновения, куда без них. Наши рижские столкновения микроскопичны по сравнению с Татарстаном. Но кое-что было», — вспоминает Дорофеев. И добавляет, что массовое появление уличных банд совпало с ослаблением советской идеологии и падением авторитета милиции.

Во время действия сериала Латвия еще была частью СССР. И сейчас латвийцы не преминули отметить, что один из персонажей «Слова пацана», хулиган по кличке Турбо, в самой первой серии носит популярную в конце 80-х шапку-«петушок» с надписью Rīga.

А недавно рижский клуб First предложил горожанам отметить предстоящий День святого Валентина по-особенному — в духе «Слова пацана». Это известие вызвало переполох в стане латышских националистов. В частности, тревогу по этому поводу бьёт в социальных сетях одиозный «нацик» Марцис Кулис, музыкант-кларнетист по профессии. «Вы позволите выращивать в Латвии вату! Кто понесет за это ответственность?» — возмущается Кулис.

Требуя запретить вечеринку, он написал донос в Службу госбезопасности, который там благополучно проигнорировали. Единомышленники Кулиса возмущаются таким «преступным равнодушием» — по их мнению, лояльный к латвийскому государству человек на такие мероприятия не пойдёт.

В свою очередь, журналист Лато Лапса возмутился появлением в продаже маек с принтами «Слово пацана», «Пацан» и «Чушпан». Лапса опубликовал скриншот из соцсетей, свидетельствующий о том, что такие майки предлагает купить бывший сотрудник «Латвийского Радио», а ныне пресс-секретарь партии «Прогрессивные» Илья Козин. Лапса обвинил Козина в скрытой нелояльности, хотя тот всю жизнь и строил имидж «хорошего русского».

«Неправильная» музыка

А недавно все рижские школы получили из полиции письма, предупреждающие о вреде «Слова пацана». Такие послания пришли в семьдесят учебных заведений. Стражи порядка считают, что ученики, насмотревшись показанного в сериале, могут начать создавать уличные банды. В частности, полицейских встревожила большая драка между несовершеннолетними, имевшая место в декабре.

«На основании этого письма мы продолжим работу. Продолжим проводить эти профилактические рейды в классах и распространять информацию о том, каковы нормы внутреннего распорядка школы, каковы административные нормы, предусматривающие ответственность за то, если мы выйдем на улицу и захотим сделать что-то подобное (тому, что показано в сериале. — Прим. ред.)», — объясняет Санта Константинова, социальный педагог 72-й рижской средней школы.

Остальные опрошенные журналистами педагоги высказались менее определённо. «Если даже наши школьники и смотрят данный сериал, мы об этом не знаем», — уклонилась заместитель директора 88-й средней школы Риги Надежда Шубникова. В свою очередь, директор 72-й средней школы Павел Пестов признает: «Мы слышали какое-то цитирование, какое-то исполнение песен из сериала. Из этого делаем вывод, что он популярен среди молодёжи».

Отдельно «взлетела» композиция из сериала «Пыяла», исполненная ансамблем АИГЕЛ. «Слово пацана» начали показывать в ноябре, а трек уже через пару недель прорвался в топ мирового чарта Shazam и занял лидирующие места в Латвии, Эстонии, Беларуси, Казахстане и России. Вообще, по данным музыкального сервиса Apple Music, семь из десяти лидирующих позиций латвийского хит-парада в последнее время принадлежат исполнителям из России.

Так, националист Карлис Жаннесс пожаловался на то, что умы латышской молодежи смущает русский рэп. «Недавно узнал, что среди латышской молодежи популярен русский рэп — и хотя русского языка они не знают, но всё равно охотно слушают русскую музыку. Так русифицируется разум, часто неосознанно начинают поддерживать проявления «русского мира». Токсичная, печальная тенденция», — пишет Карлис.

Власти Латвии решили покончить с этой «проблемой» одним махом. «Национальный совет по электронным СМИ закрывает доступ ко всем сайтам в Латвии, связанным с Yandex Music. Будет закрыт и доступ к самой Yandex Music, в котором в Латвии бесплатно доступны подкасты и другой контент, созданный в России лицами, включенными в списки санкций ЕС», — сообщил в конце декабря глава НСЭСМИ Иварс Аболиньш. Понятно, что полностью такими мерами доступ к нежелательному контенту преградить не удастся, особенно в наши дни, когда почти каждый умеет пользоваться VPN.

Одновременно националистические активисты начали охоту на тех жителей Латвии, которые не боятся публично демонстрировать свою любовь к русской культуре. Недавно 55-летнего жителя Даугавпилса Андрея оштрафовали на сотню евро за то, что прилюдно слушал на своем телефоне через YouTube песни «Великая Русь», «Катюша», «Чистые пруды». При этом в Латвии нет официально утверждённого списка запретных песен, то есть человек оплатил по сути незаконный штраф.

Недавно скандальная ситуация возникла во время рождественской ярмарки в Риге. Один из приглашенных туда музыкальных коллективов исполнил на маленькой сцене, установленной на Домской площади, русскую народную песню. Присутствовавшая тем журналистка Сармите Колате поделилась видеозаписью, после чего у «национальных патриотов» началась паника.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс пообещал выяснить все детали инцидента, чтобы «такого больше не повторилось». Позже, впрочем, вице-мэр успокоил «националистическую общественность»: «Это ансамбль нацменьшинства, поддерживаемый местным самоуправлением и государством. Представители рынка разъяснили, что сами предварительно прочли все тексты, нигде нет прославления России или Путина. Язык общения на концерте: латышский».

Нужна «мягкая сила»

Аналогичный случай не так давно произошел в латгальском городе Даугавпилсе, где русскоязычные составляют абсолютное большинство населения. Там в прошлом году состоялся фольклорный фестиваль «Казачий круг». Это, опять же, вызвало взрыв возмущения «нацпатриотов», потребовавших запретить фестиваль, проходивший, кстати, при финансовой поддержке министерства культуры.

Казачьи песни и пляски вогнали националистов в такую панику, что многие тут же стали тэгать в соцсетях все возможные госструктуры и политиков, включая президента, и требовать у них отчёта. Истерика коснулась даже «формы Российской империи».

Некоторые «нацики» совершают, к восхищению своих собратьев по разуму, «акты гражданского мужества». Так, в прошлом году концертмейстер и скрипач камерного оркестра Sinfonietta Rīga Марта Спарниня, проработавшая четырнадцать лет в этом музыкальном коллективе, громогласно заявила, что решила его покинуть. Почему? Потому что там исполняют произведения русских композиторов!

В прошлом же году Латвийский кукольный театр внезапно убрал из своего репертуара пользовавшийся успехом у детей спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка». Оказалось, что безобидных сказочных героев латвийские власти произвели в «символы российской агрессии». Причиной стало появление в интернете мемов с Чебурашкой и Геной в российской военной форме.

А следом минкультуры Латвии сообщило, что с нового сезона в кукольном театре вообще больше не будет спектаклей на русском языке. Семейная пара Юлия Мещерякова и Владимир Свобода, игравшие Чебурашку и Гену, после потери работы вместе с трёхлетним сыном уехали из Латвии в Санкт-Петербург.

А совсем недавно в интернете появился «кодекс латыша», составленный людьми, называющими себя «движением дерусификаторов». По их мнению, «хороший латыш» не ходит в русский театр, не слушает русское радио и не говорит по-русски.

Впрочем, надо отметить, что среди латышей, ознакомившихся с этим «кодексом», нашлись и адекватные люди. В комментариях к соответствующему посту предлагается еще не учить таблицу Менделеева, не пить водку и не ругаться матом по-русски.

Все эти случаи еще раз подчеркивают невероятную важность развития национальной культуры, способной стать мощнейшим орудием «мягкой силы». Это уже неоднократно доказано Голливудом и творцами англоязычной поп-музыки. Чем больше в России будет появляться высококачественных фильмов, сериалов и музыки, способных привлечь и иностранного потребителя, тем больше тот будет к ним стремиться, невзирая на препоны.

Ведь даже сейчас в той же Латвии активно смотрят новые российские фильмы «Чебурашка», «Вызов», «Майор Гром» и прочие. А чем больше людей за границей будут расти на русской литературе, музыке и кинематографе, тем меньше у России останется там врагов. На самом деле это огромный вызов и колоссальной важности задача, с которой россиянам надлежит справиться.