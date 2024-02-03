На Украине набирает популярность запись военврача Глеба Битюкова о «совке» в ВСУ. Несмотря на то, что в записи не упоминается никто из военных, она резонирует с высказываниями противников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Иван Шилов ИА Регнум Главком ВСУ Валерий Залужный

Свою запись почти на 17 тыс. символов, набравшую 3 тыс. лайков и 3,5 тыс. репостов, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии сразу начал с шокирующего заявления.

«Люди закончились»

«Мы все в одинаковой заднице. Каждый без исключения в этой стране. И у нас не будет ни нормального сна, ни будущего, ни настоящего, пока не закончится война, мы не выберемся из этой задницы», — написал Битюков.

Далее он громит современную украинскую армию, не стесняясь в выражениях. ВСУ досталось за «извращённую систему получения званий», когда люди перепрыгивают с должности на должность, чтобы получить повышение в звании, и в итоге часто меняют сферы деятельности — от логистики до ремонта техники, от боевой подготовки до учёта топлива.

Жёстко критиковал Битюков и уничтожение «стремления к инициативности и слабую способность к изменению и использованию новых практик».

«В армии достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотен, пьёт не больше других и моется хоть иногда», — пишет Битюков, призывая к «новой парадигме мышления».

Прошёлся он и по человеческому потенциалу. По его словам, армия не использует все инструменты для отбора кандидатов. На руководящие должности отправляют не лучших, умнейших и активнейших, а тех, кто больше времени провёл в армии, что приводит к отрицательной селекции.

По его словам, именно с этим и связана неудача украинского контрнаступления: «Не стоит ожидать от людей, которые росли в этой (армейской. — Прим. ред.) среде, прорывных идей. Они хорошие специалисты, но совсем в другой сфере — сфере зарабатывания денег и получения должностей».

Отдельно остановился Битюков на печально известных «мясных штурмах». Он обвинил армейское руководство в отправке на позиции кого угодно, лишь бы удержать линию обороны. Потому что о сдаче позиций «наверху» никто не желает и слышать.

«Другими словами, отсутствие собственной человеко-ориентированной стратегии привело к тому, что эти люди уже закончились. Самых лучших, самых мотивированных людей больше нет. Они или погибли, или тем или иным способом покинули армию», — сокрушается Битюков.

Остро критикует сотрудник «Могилянки» и экономическую сторону боевых действий. Так, по его словам, в Артёмовске он с боевыми товарищами находил в подвалах большие хранилища оружия и еды, которые так и не вывезли. Другой случай касался расформированного подразделения, в котором служил Битюков, когда командование не спешило принимать какие-либо решения относительно судьбы служивших в нём. В итоге в разгар боевых действий в течение четырех месяцев тратились деньги на сотни людей, которые оказались ненужными и были вынуждены искать себе место службы.

Под конец своей записи он и вовсе «добил» украинцев рассказами об Артёмовске (Бахмуте): «Имитация и показуха создают ошибочную искривлённую картинку, которая не отвечала действительности. В нарратив о «Фортеце Бахмут» верили все, кто его слышал, — кроме тех, кто там был.

Город не был крепостью. Не было сделано ничего для того, чтобы превратить его в крепость. Ни фортификационных укреплений, ни минных полей».

В конце концов Битюков заявлял, что проблема Украины в том, что за «9 лет войны» (с начала «Антитеррористической операции» в Донбассе. — Прим. ред.) украинские военные не преодолели наследие СССР. И сравнивает украинскую армию с российской. Отмечая, впрочем, что в российских штурмах логика есть, а у ВСУ — нет.

Упрёки в том, что в ВСУ до сих пор «царит совок», не новы. Об этом говорил и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), и другие эксперты, отношения которых с украинской властью не в пример лучше.

«Больше половины советской армии (в ВСУ. — Прим. ред.) пооставалось, что нужно однозначно разваливать», — заявлял в январе популярный украинский военный эксперт Роман Свитан. Более того, по его словам, ВСУ были гораздо лучше во время начала СВО, чем после. Потом в армию пришли бывшие советские офицеры, которые, по мнению Свитана, и принесли в ВСУ всё то плохое, чем славилась Советская армия. В первую очередь речь шла о «журналах для учёта журналов» — колоссальных объёмах бумажной работы.

Скоординированные выступления

Спорная и эмоциональная запись Битюкова появилась очень вовремя, и некоторые отрывки из неё напоминают риторику ряда украинских политиков. «Невозможно бактерии победить другими бактериями. Для того чтобы нам победить армию вооружённых бактерий, мало стать более вооружёнными бактериями. Пока мы не изменим самые важные вещи, мы будем оставаться такой же маленькой советской армией», — пишет он.

За пять дней до этого — 26 января — народный депутат, бывшая замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны у Марьяна Безуглая перечислила кандидатуры на пост главкома ВСУ. Примечательно, что её запись появилась за три дня до того, как Украину взбудоражили слухи о возможной отставке действующего главкома Валерия Залужного.

«Сразу отмечу, что лично являюсь сторонницей максимальной нелинейности и борюсь за преодоление очевидного: маленькая постсоветская армия большую постсоветскую армию не победит. Без шансов. Поэтому даже подход назначения командира тактического уровня, не генерала, считаю целиком приемлемым вариантом, который бы имел шансы сломать каркасы кастовой системы», — писала она.

Смысловое совпадение двух отрывков сложно не заметить.

А 29 января появились слухи об отставке Залужного, затем их опровержение, а следом — публикации в западных СМИ, рассказывавшие о тяжёлом разговоре Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ. Зеленский предлагал Залужному уйти. Главком не захотел.

Американские СМИ, например CNN, утверждают, что отставка всё же произойдёт в ближайшее время, чуть ли не на уходящей неделе.

Тут 1 февраля и появляется разоблачительная запись военврача Битюкова, рассказывающая о том, как всё на самом деле катастрофически плохо в Вооружённых силах Украины. Подливают масла в огонь тем временем и украинские «инсайдеры». Так, 2 февраля главред издания «Цензор. Нет» Юрий Бутусов сообщил, что для увольнения Залужного Зеленский готовится собрать Ставку Верховного главнокомандующего.

«Офис президента опасается негативных политических и информационных последствий увольнения Залужного. Поэтому изменения планируются на разных уровнях. В частности, в офисе активно обсуждается продвижение до двух десятков авторитетных в ВСУ и Нацгвардии командиров, преимущественно комбригов, на высшие должности.

Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать. На смену Залужному рассматриваются на данный момент такие кандидаты: начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, причём не исключается вариант назначения в тандеме», — информировал Бутусов.

Тут важен акцент на повышении комбригов, многие из которых являются довольно молодыми военачальниками.

Самого Залужного сложно назвать стариком. Более того, ранее, особенно в первый год СВО, украинские СМИ напоминали, что у главкома ВСУ нет советского бэкграунда: на общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск Залужный поступил уже после развала СССР, в 1993 году. Однако позже, когда он своей популярностью стал угрожать позициям Зеленского, та же Безуглая — до конца 2023 года член «Слуги народа» и замглавы оборонного комитета Рады — не раз упрекала главкома ВСУ в «совковости».

А вот однокашник главкома — выпускник всё того же ОИСВ — Буданов на 13 лет моложе. И его при всём желании в «совковости» обвинить нельзя. Но, как свидетельствует пример Залужного, даже молодому Буданову, если он и на самом деле станет главкомом ВСУ, расслабляться не стоит. Не будет «совком», так станет «авантюристом» — стоит лишь его рейтингу превысить рейтинг Зеленского.