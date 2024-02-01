На внеочередном саммите 1 февраля лидеры Евросоюза со второй попытки утвердили поправки в бюджет сообщества на 2024–2027 годы, которые предусматривают выделение €50 млрд для финансовой помощи Украине. Сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана было сломлено.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Терпение европейских чиновников уже находилось на грани. Какие только способы продавить Будапешт не рассматривали: обрушить экономику республики (а она очень зависима от денег из Брюсселя, поэтому справиться самостоятельно не в состоянии); лишить Венгрию права голоса и принять нужные решения без неё; не допустить к исполнению функции председателя Совета ЕС, которая в порядке очерёдности наступает в июле 2024 года; создать новый фонд для выделения военной помощи Украине в обход вето Венгрии…

По прибытии на саммит премьер-министр Польши Дональд Туск категорично заявил: «Ни один из европейских политиков не пойдёт ни на какой причудливый компромисс. Никто не будет платить Виктору Орбану за то, что он любезно согласится на соблюдение наших правил, этого «игра» абсолютно не предусматривает».

Он также добавил: существует мнение о том, что Орбан приезжает в Брюссель для того, чтобы выторговать для себя уступки, используя политический шантаж. Однако к самому настоящему шантажу, причём не только политическому, прибегала как раз-таки остальная часть ЕС по отношению к Будапешту.

Брюссель шантажирует Венгрию «так, будто завтра не наступит», писал тремя днями ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

В итоге Евросоюз всё же пошёл навстречу дунайской республике: лидеры 27 государств-членов договорились обсуждать выделение средств Украине ежегодно и в случае необходимости пересмотреть эту статью расходов через 2 года. А утверждение помощи Киеву не сразу на 4 года, а каждый год и было главным требованием Орбана в декабре.

Причём страны ЕС не смогут применять право вето во время голосования при пересмотре ежегодных выплат, говорится в итоговой декларации саммита. Согласованный механизм предусматривает, что Евросовет будет проводить ежегодные дебаты по вопросам реализации механизма на основании годового отчёта Еврокомиссии.

Стоит обратить внимание на тот факт, что по сравнению с 2023-м в текущем году объём материальной помощи Украине сократится в 1,5 раза: с €1,5 млрд в месяц (€18 млрд в год) до €1,02 млрд в месяц (€50 млрд на период 2024–2027 годы).

Более того, ЕС обозначит условие, при котором Украина получит эти деньги — соблюдение демократических принципов (в т. ч. многопартийная парламентская система, верховенство закона) и прав человека, включая права представителей меньшинств. А с этим у Киева, как известно, очень большие проблемы.

Итого, предоставление денег Украине утвердили на условиях Орбана, но больше он не получил ничего, сообщил источник газеты The Guardian. Несмотря на согласие Венгрии по поправкам в бюджет, средства из европейских фондов, которые причитаются ей, ЕС разморозить отказался. Как объяснил агентству Reuters один европейский дипломат на условиях анонимности, это произошло из-за того, что республика всё ещё не выполнила свои обязательства для получения этих денег.

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артём Барынкин отмечает, что подобный исход нельзя назвать уверенной победой Брюсселя. Более того, если сохраняется механизм прерывания помощи, это значит, что ЕС по-прежнему не уверен в способности Украины одержать победу в вооружённым конфликте.

На полях саммита Орбан пытался достичь соглашения с остальными странами ЕС, учитывая национальные интересы республики, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, но уверенности, что это удастся, не было.

«Сейчас мы видим, что большинство крупных государств-членов пытаются не разногласия разрешить, а использовать жёсткие и неприемлемые формы шантажа против Венгрии», — добавил политик.

В итоге вместо того, чтобы вести переговоры с позиции выгоды для Будапешта, Орбану пришлось держать оборону перед лицом массированной атаки остальных участников.

«На саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления. Всем это давно надоело, все понимали, что Виктор Орбан не остановится в своих желаниях, а Украина его вообще мало интересует, поэтому переговоры решено было вести жёстко.

Вместо предложений, которые должны были умаслить венгерского премьера, он услышал граничащие с угрозами обещания лишить его действующих до сих пор преференций и даже ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии. Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», — рассказал источник РИА Новости, не приводя деталей, сославшись на тайну переговоров.

По информации издания Financial Times, если бы Орбан не согласился, Венгрию лишили бы права голоса в ЕС и применили экономическое наказание.

Позже Орбан в видеообращении внёс ясность относительно прошедших переговоров. По его словам, у Венгрии было два опасения: первое — причитающиеся Будапешту деньги из фондов ЕС направят Украине, второе — ЕС решит выделить Украине деньги «на слишком длительный срок без проверки».

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной — прим. ред.) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине. После долгих переговоров мы приняли это предложение», — сообщил премьер-министр.

Помимо предоставления €50 млрд, лидеры стран ЕС утвердили предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Для направления самих российских активов в Европе нет механизма, да и сильны опасения, что это в конечном итоге выйдет боком самим же европейцам.

Главы государств и правительств государств-членов Евросоюза призвали ускорить поставки Украине боеприпасов, особенно с учётом обязательства предоставить ей 1 млн артиллерийских боеприпасов. Также принято поручение министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине больше танков, вертолётов и тот самый 1 млн снарядов к концу года. При этом премьер-министр Словении Роберт Голоб ещё до открытия саммита открыто заявил, что запасов наступательного вооружения для ВСУ нет.

Фактически западные страны — ЕС и США — передали Киеву всего лишь 50%, а по некоторым данным даже 30%, от обещанного объёма, отметил в комментарии ТАСС научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

«Запасы оружия в странах Североатлантического альянса ограничены, что значительно осложняет снабжение Киева. Запад обещал украинским чиновникам многое, но, когда вы поставляете орудия, вы также должны поставлять снаряды. Однако производство снарядов остаётся на низком уровне. Кроме того, США одновременно должны поставлять боеприпасы в Израиль», — пояснил эксперт.

В Киеве, конечно же, ликовали из-за итогов саммита в Брюсселе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что первые деньги от ЕС его страна рассчитывает получить в марте. А Владимиру Зеленскому всё равно мало: в вечернем видеообращении он потребовал от ЕС, только что согласовавшего €50 млрд, увеличить объём помощи. «€5 млрд в год. На срок в 4 года. Это очевидный приоритет», — заявил он.

Правда, наказ от западных политиков, услышанный саммите НАТО летом прошлого года, не требовать, а благодарить за оказанную помощь Зеленский всё же не забыл и слова благодарности озвучил.

Европейские лидеры и не пытаются отрицать, что поддержка Украины обходится им слишком дорого.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, как писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, читал в непривычной ему манере нотации партнёрам по ЕС, что Германия не может одна тащить военную помощь Киеву, и им тоже нужно увеличить вложения, особенно Франции — однако взять и перекрыть эту статью финансирования не могут.

Но чем же обусловлена такая ожесточенная, буквально иррациональная поддержка Украины, зачастую в ущерб собственным финансовым интересам? Американское издание The Wall Street Journal считает что виной всему страх. По данным газеты лидеры стран ЕС опасаются того, что когда Россия одержит верх над Украиной на поле боя, то возникает риск прямого столкновения с Россией самой Европы. Вот почему сообщество оказывает беспрецедентное давление на Венгрию с целью убедить её не блокировать финансирование Украины.