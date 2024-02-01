Руководству Израиля необходимо пересмотреть свои отношения с Россией из-за позиции Москвы по конфликту в секторе Газа. Такое мнение высказал председатель партии «Еш Атид» и лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид в разговоре с израильским порталом «Вести».

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«Израиль ещё очень долго затруднится простить России и её руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид.

Лапид имел в виду то обстоятельство, что Россия несколько раз после 7 октября принимала в Москве делегации ХАМАС, не разорвала свои связи с этой палестинской группировкой и продолжает выступать за создание Палестинского государства. А также обвинила Тель-Авив в несоразмерном применении силы в Газе в качестве ответа на атаку 7 октября, которую в России также осуждают и считают террористическим нападением.

Вместе с тем у России есть свой список претензий к руководству Израиля и особенно к ныне находящемуся в оппозиции Лапиду, который с июня 2021 по декабрь 2022 года был главой МИД в кабинете Нафтали Беннета. Его, согласно договоренностям, Лапид и должен был сменить на должности премьер-министра в сентябре 2023 года, если бы правительство не ушло в отставку. Поэтому и само правительство называлось кабинетом Беннета-Лапида.

Буча и Лапид

Можно вспомнить позицию Лапида по поводу известного фейка в Буче. Тогда он, не дожидаясь установления всех обстоятельств и фактов, начал транслировать украинскую точку зрения и заявил, что «невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами, открывшимися под Киевом».

Тогдашний глава МИД Израиля открыто обвинил Москву в «умышленном причинении вреда» гражданским лицам на территории Украины и назвал действия России «военными преступлениями».

Это ознаменовало серьезный сдвиг в риторике еврейского государства, до того пытавшегося играть роль переговорного посредника. В то время как иные ближневосточные государства, считающие себя партнерами России — такие как арабские страны или Турция — лишь призвали к беспристрастному расследованию этих событий, дистанцируясь от каких-либо обвинений в адрес Москвы.

Ранее России и Израилю удавалось обходить острые углы даже после трагедии, случившейся в 2018 году с российским военным самолётом Ил-20.

Он был сбит по ошибке сирийскими ПВО, отражавшими атаку ВВС Израиля, которая проводилась в районе пролёта российского воздушного судна. Тогда ответственность за гибель Ил-20 была возложена на Израиль, но инцидент не привёл к серьёзному ухудшению двусторонних связей.

Тем не менее с этого момента узел российско-израильских противоречий всё более запутывался.

Первые негативные тенденции в двусторонних отношениях стали появляться ещё в период предыдущего премьерства Биньямина Нетаньяху (2009–2021 гг.), но наиболее выпукло проявили себя именно после прихода к власти кабинета Беннета-Лапида.

Если говорить о связях Тель-Авива и Киева, то они после прихода к власти в Израиле этого правительства заметно активизировались. Здесь также стоит отметить, что и прежде обе страны пытались заручиться взаимной поддержкой в ​​ООН — Израиль голосовал за антироссийские резолюции, а Украине голосовала против антиизраильских.

Киев поддерживал Тель-Авив на палестинском треке, занимая однозначно произраильскую позицию в периоды эскалаций вокруг сектора Газа. В то время как российский подход, особенно с учётом контактов Москвы с ХАМАС и Ираном, часто расценивается в Израиле как пропалестинский.

Военные связи Киева и Тель-Авива

Налаживались и военные связи Киева и Тель-Авива.

В частности, военные ЦАХАЛ приняли участие в учениях «Си Бриз — 2021» на Украине. А украинские СМИ ещё до начала российской спецоперации начали сообщать о том, что Израиль и Украина ведут сотрудничество и в оборонной сфере, хотя и пытаются это не афишировать.

«Информация об оборонном сотрудничестве между Украиной и Израилем на 2022 год никогда и нигде не поднималась. Может сложиться впечатление, что сотрудничество стран в этом аспекте заканчивается на поддержке суверенитета и территориальной целостности друг друга, однако это не так.

Украина интересуется приобретением в Израиле и систем связи, и некоторых видов вооружений. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, комментируя оборонное сотрудничество между странами, заявил, что идут переговоры, которые продолжаются, существует определённое сотрудничество, но у этого сотрудничества есть понятные ограничения», — писали украинские СМИ.

Израильские шаги навстречу киевскому режиму не оставались без внимания Кремля.

Особенно если речь шла об участии израильских офицеров в поддержке украинских вооруженных сил и обмене разведывательной информацией, о чем могли договориться военные двух стран ещё до начала СВО. Договоренности могли быть достигнуты в том числе и в ходе визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Израиль в декабре 2021 года. Тогда, вероятно, стороны и пришли к соглашению о новых параметрах взаимодействия в военной сфере, которые, однако, старались не разглашать, а сам визит держался вне поля зрения широкой общественности.

Возможно, что и известные заявления главы МИД России Сергея Лаврова в «историческом ключе» прозвучали в тот момент, когда стало известно об участии «Моссада» и иных разведслужб Израиля в поддержке и информировании украинских войск.

Также Израиль начал передавать киевскому режиму различные системы вооружений, которые считались «не летальными».

Так, в середине сентября 2022 года израильские СМИ сообщили, что израильский производитель оружия через Польшу поставлял на Украину системы борьбы с БПЛА. Продажи осуществлялись через Варшаву для того, чтобы обойти отказ Тель-Авива продавать современное вооружение Украине. Сообщается, что фирма проинформировала министерство безопасности Израиля о том, что продает оружие Польше, хотя и сделала вид, что не знает, что последняя затем передавала оружие Киеву для использования против России.

А в январе 2023 года, уже при нынешнем кабинете Нетаньяху, некое «американское оружие, хранившееся в Израиле, было передано американским вооруженным силам, а затем и Украине». По некоторым данным, речь шла в том числе об американских боеприпасах, складированных в Израиле. Затем они попали на Украину, но, как утверждают представители еврейского государства, эти вооружения Израилю не принадлежали. При этом отмечается, что данное «военное оборудование» было возвращено американцам, по их же требованию, для передачи Украине.

Действительно ли это были американские вооружения или Израиль «нащупал» схему для поставок — проверить в нынешних условиях проблематично. Но нельзя исключать, что если конфликт в Газе завершится раньше СВО на Украине, то оставшиеся излишки от американских поставок для Израиля для борьбы с ХАМАС могут быть также переданы Израилем киевскому режиму, как якобы (или на самом деле) принадлежащие США.

Кроме того, в феврале 2023 года Тель-Авив утвердил экспортные лицензии для двух израильских компаний на продажу систем радиоэлектронной борьбы с радиусом действия около 40 километров, которые можно использовать для защиты от атак беспилотников. Они были одобрены министром иностранных дел Эли Коэном и министром обороны Йоавом Галлантом. Затем во время своего визита в Киев Коэн проинформировал Владимира Зеленского об этом решении.

При этом следует иметь в виду, что могут быть и иные поставки израильских вооружений и военной техники на Украину, которые не афишируются и проводятся через третьи страны. На это мог намекать и посол Израиля в Германии Рон Прозор, который в интервью Funke Mediengruppe сообщил о «закулисной» помощи со стороны Израиля для киевского режима. «Так что помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — отметил посол.

«Израиль помогает Украине в оборонной и гражданской сферах. Каждый запрос рассматривается в соответствии с политикой экспорта оборонной продукции в Украину. Мы не будем подробно останавливаться на этом по соображениям национальной безопасности и внешней политики», — в свою очередь заявили в минобороны Израиля израильским же СМИ.

Также следует учитывать, что отказ Израиля поставлять киевскому режиму наступательные вооружения и средства ПВО исходит не из партнерского характера связей с Москвой, но лишь из-за угроз собственной безопасности еврейского государства. Так, в Тель-Авиве опасаются, что если Израиль начнет поставки вооружений Киеву, то и Москва более не будет связана неформальными договоренностями и сможет наращивать свой военный экспорт на Ближний Восток. А значит, российское оружие может оказаться у враждебных к Израилю стран и организаций.

Напомним, что российский ВПК уже несет убытки из-за подобной стратегии. В частности, Катар закупил китайские оперативно-тактические ракеты ВР-12А, так как Россия решила не поставлять на Ближний Восток свои «Искандеры», учитывая израильские опасения.

Бомбардировки Сирии

Продолжающиеся бомбардировки Сирии силами ВВС Израиля на фоне всё возрастающей поддержки израильской стороной Киева также не могли остаться без реакции российской стороны.

В январе 2022 года военные лётчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирии. Показательно, что зоной совместных учений также стала зона Голанских высот, прилегающая к Израилю. В начале июня подобное совместное воздушное патрулирование было проведено вновь.

Адресат этого послания, конечно, прямо не называется. Однако очевидно, что оно направлено Израилю в качестве очередного предупреждения: израильские атаки сирийских объектов могут встретить в том числе и военную реакцию со сторону российской группировки в Сирийской Арабской Республике (САР).

Однако в период СВО Израиль продолжал агрессивные действия против Сирии. Особенно возросла интенсивность атак ВВС ЦАХАЛ. При этом, как сообщило агентство Bloomberg, Израиль перестал на регулярной основе уведомлять Россию об ударах по территории Сирии. В связи с этим ВКС России были вынуждены вновь начать патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах.

«В рамках мониторинга обстановки силами армейской авиации ВКС России организовано воздушное патрулирование вдоль границы зоны разъединения ВС Израиля и ВС САР», — проинформировал 18 января замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

В конце концов, Россия ничего не должна Израилю, а, скорее, наоборот. Именно Россия сделала всё, чтобы не превратить находящиеся под контролем САР прилегающие к Израилю районы в плацдарм для атак на еврейское государство со стороны проиранских группировок.

Конечно, присутствие проиранских сил на юго-западе Сирии даёт о себе знать. Но такое присутствие — это десятая часть того, что планировали там развернуть КСИР и «Хезболла». Россия этому воспрепятствовала, создав там, по сути, буферную зону, где проиранским группировкам не так просто закрепиться из-за сохранения там вооружённых отрядов примиренной оппозиции.

Понятно, что Россия делала это также не из-за симпатий к Израилю, а из-за тех рисков, которые несëт в себе распространение противостояния Израиля и проиранской «Оси Сопротивления» на сирийскую территорию. Россию уже понесла потери от подобного, когда российский Ил-20 был непреднамеренно сбит в 2018 году при отражении налётов израильской авиации.