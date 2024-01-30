Центр Закарпатской области, город Ужгород (венгры предпочитают называть его Унгвар, как в 872–1919 годах), в последние дни стал своеобразной «дипломатической столицей» Украины. 24 января там состоялась встреча премьер-министров Украины и Словакии Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо, а 29 января — представительные украино-венгерские переговоры. Такая дипломатическая активность в самом западном регионе Украины явно неслучайна.

Иван Шилов ИА Регнум

Охота на Орбана

В понедельник, 29 января, в Ужгород прибыли министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и госсекретарь правительства по парламентским делам, замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — под присмотром руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Именно последний, а не формальный глава дипломатии, и определяет внешнюю политику Киева.

Ранее и Ермак, и Сийярто подтверждали, что главная цель переговоров в Ужгороде — подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая уже давно является своеобразным фетишем для киевских властей. Ведь с момента прихода к власти нового украинского президента у него не было ни одной полноценной встречи с венгерским премьером — поскольку Будапешт считает политику Киева по отношению к венгерской общине Закарпатья дискриминационной.

А с весны 2022 года, когда в Киев зачастили высокопоставленные политики, которые поддерживают Украину в вооружённом конфликте с Россией, Зеленский хочет затянуть в свой бункер именно Орбана, который к подобной поддержке относится весьма скептически. Так, Венгрия является единственной страной — членом НАТО, которая официально отказалась от поставок оружия Киеву, и даже от его транзита на Украину через свою территорию.

Потому неудивительно, что Виктор Орбан, несмотря на давление Европейского Союза и США, от посещения Киева настойчиво отказывается, — ведь для него это будет своеобразное «хождение в Каноссу», и такое унижение вряд ли понравится его электорату. В свою очередь, украинский президент стал своеобразным сталкером венгерского премьера.

Так, 10 декабря 2023 года на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея Зеленский неожиданно подошёл к Орбану и начал доставать его вопросами типа «назовите хоть одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС». После этого во избежание конфликтов Брюссель решил не приглашать президента Украины на саммит ЕС 14–15 декабря.

На упомянутом саммите Виктор Орбан стал фактически главным действующим лицом.

Хотя он, в конце концов, отказался от вето на решение Совета ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, однако выплату Киеву 50 млрд долларов на протяжении ближайших четырёх лет всё же заблокировал.

Нескрываемый шантаж

Ради того, чтобы принять решение о выделении этих денег, ЕС проведёт экстренный саммит 1 февраля, и встреча в Ужгороде — хотя формально она была посвящена только вопросам двусторонних отношений — состоялась в условиях жесточайшего давления Брюсселя на Будапешт.

В субботу, 27 января, Венгрия направила в Совет ЕС предложение об использовании бюджета Евросоюза для пакета помощи Киеву в 50 млрд при определённых условиях. Речь шла о выпуске совместных долговых обязательств ЕС для его финансирования и о выделении денег не сразу, а по частям — с предоставлением Венгрии права ежегодного вето на выплаты.

Но уже на следующий день британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на документ Совета ЕС сообщило, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Киеву.

По данным FT, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики страны. Было отмечено, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением «напугать рынки».

Утром в понедельник, 29 января, советник и однофамилец венгерского премьера, Балаж Орбан, написал в социальной сети: «Брюссель шантажирует Венгрию так, будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс. Теперь совершенно ясно: это шантаж, который не имеет ничего общего с верховенством права. И теперь они даже не пытаются это скрыть! Что бы ни произошло, в Брюсселе нужны изменения!»

В Брюсселе попытались оправдаться, но вышло только хуже.

Неназванный европейский чиновник сообщил журналистам, что документ действительно подлинный, но приведенный в материале FT план является лишь «справочной запиской», которая описывает текущее состояние венгерской экономики, и подготовлен Секретариатом Совета ЕС под свою ответственность.

В это время Сийярто и Мадьяр уже находились в Ужгороде.

Камень преткновения

На пункте пропуска «Захонь — Чоп» венгерскую делегацию встретил начальник Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, которого глава венгерского МИД похвалил за поддержку межнационального мира в регионе.

«Губернатор Виктор Микита привнёс в Закарпатье совершенно новый подход: он представляет культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить вместе в мире», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.

Сложно сказать, сколько в этом посте было искренности, а сколько — дипломатической вежливости.

Конечно, губернатор на Украине может удержать местных правоохранителей, к примеру, от массовой выписки штрафов для сотрудников сферы обслуживания за обращение к клиенту не на государственном языке. Ведь соответствующая норма закона, введённая для борьбы с русским языком, в Закарпатье бьёт в первую очередь по венгерской общине.

Однако венгров больше всего беспокоит ликвидация школ с родным языком обучения, решение о чём было принято уже во времена правления Зеленского.

Но если русские школы были закрыты сразу, то в отношении школ с обучением на языках, являющимися официальными в ЕС, вступление решения в силу несколько раз откладывали.

В конце концов, Верховная рада Украины 8 декабря 2023 года приняла закон, который формально учёл экспертную оценку Совета Европы относительно прав нацменьшинств и был призван выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Согласно этому закону, ученики, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 на языке, являющемся официальным в ЕС, получили право продолжать такое образование. Кроме того, в классах с обучением на таких языках гарантируется право на его использование наряду с государственным.

Но главную проблему это не решало: венгерские (а также румынские и др.) школы, существовавшие с 1944 года, должны превратиться в обычные украинские, лишь с частичным обучением на языках нацменьшинств. Закон также не оговаривал возможности создания нацменьшинствами частных школ с обучением на родном языке, а частные вузы, хоть и получили право свободного выбора языка обучения, являющегося официальным языком ЕС, обязаны обеспечить изучение украинского языка как отдельной дисциплины.

Но чтобы заработал даже этот закон, нужно принять ещё множество нормативных актов, чего Киев не спешит делать. Потому в Венгрии назвали действия киевских властей мошенническими и потребовали просто вернуть венграм Закарпатья те права, которые у них были раньше. Это же требование Петер Сийярто повторил 29 января в Ужгороде.

«Правительство Венгрии никогда не просило о каких-либо правах для закарпатских венгров, которых не существовало бы до 2015 года. Мы собираемся обратиться к вам с просьбой, выполнение которой позволит нам вернуться к ситуации с правами, существовавшей до 2015 года», — сказал Сийярто, открывая переговоры делегаций двух стран в расширенном составе.

Именно этому вопросу была посвящена большая часть встречи.

Претензии на Закарпатье

Венгерский министр был весьма дипломатичен и на брифинге по окончании переговоров особо подчеркнул, что Венгрия выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Для Киева это должно было быть особо ценным на фоне заявлений Ласло Тороцкаи, лидера венгерского движения Mi Hazank («Наша Родина»), который в минувшую субботу сказал: «Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank как единственная парламентская партия будет претендовать на Закарпатье».

Однако Дмитрий Кулеба пас коллеги не принял.

Он не только жёстко раскритиковал Тороцкаи, но и заявил, что вопрос возвращения прав национальным меньшинствам по образованию и использованию родного языка на Украине решен окончательно.

«Украина выполнила свои обязательства перед Европейским Союзом в этой части. Но этот вопрос ещё и двусторонний, и поэтому мы в двустороннем порядке конструктивно проработаем все вопросы. Мы хотим, чтобы все граждане Украины были счастливы, независимо от того, к какому национальному сообществу они принадлежат», — лицемерно отметил глава МИД Украины.

По его словам, Сийярто перечислил вопросы, которые с точки зрения венгерской стороны требуют или разъяснения, или уточнения, или дополнительного решения на уровне подзаконных актов.

«Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность», — заявил Кулеба, фактически подтвердив, что принятый в декабре закон не действует.

Не вопрос двусторонних отношений

В свою очередь, Андрей Ермак заявил, что на переговорах стороны подтвердили заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и сделали очень сильный шаг к этой встрече. По его словам, конкретные даты не обсуждались, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Ермак также сказал, что на встрече обсуждалась так называемая «формула мира Зеленского». Но это прозвучало натянуто на фоне заявлений Сийярто о том, что вопрос о подготовке соглашения в области безопасности между Киевом и Будапештом не поднимался.

«Мы не затрагивали сегодня конкретно этот вопрос. Вы знаете позицию Венгрии. У Великобритании, вероятно, более амбициозная позиция», — сказал глава МИД Венгрии. Он подтвердил, что Венгрия, как и прежде, не планирует поставлять оружие на Украину. В то же время Будапешт продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Сийярто в очередной раз напомнил, что Венгрия занимает миротворческую позицию с самого начала украинского конфликта. «Мы осуждаем войну и хотим мира в нашем регионе как можно скорее», — сказал Сийярто. По его словам, международное сообщество должно умножить усилия, чтобы народ Украины мог, наконец, жить в мире. «Венгрия готова прилагать усилия в этом направлении», — пообещал он и подчеркнул, что его страна готова принять у себя любые переговоры, направленные на достижение мира.

Петер Сийярто также заявил, что на переговорах в Ужгороде не обсуждался вопрос о выделении Киеву 50 млрд евро, поскольку «это не вопрос двусторонних отношений».

Кроме того, он отметил, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны», как это произошло с банком OTP из-за его намерения продолжить работу на российском финансовом рынке. Ранее Венгрия неоднократно блокировала выделение Киеву очередного транша на 500 млн евро из Европейского фонда мира, требуя надежных гарантий на этот счет.

На брифинге из уст Сийярто прозвучала ещё одна фраза, которая позволяет предположить, что представители Киева вели себя на переговорах достаточно жёстко, и не только в вопросе венгерской общины Закарпатья.

«Я попросил своих украинских партнеров обеспечить надежную транспортировку нефти по территории их страны», — сказал глава МИД Венгрии. Последний раз в публичной плоскости возможное перекрытие киевскими властями южной ветки нефтепровода «Дружба», идущего из России в Венгрию, Словакию и Чехию, обсуждалось в мае 2022 года. Об этом заявляла тогдашний советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

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С формальной точки зрения после встречи в Ужгороде было заявлено только об одной конкретной договорённости — открытии нового пункта пропуска на венгеро-украинской границе, и расширении нескольких существующих.

«Мы на расстоянии руки от открытия нового КПП на нашей границе между Надьходошем и Надьпаладом (украинское название — Великая Паладь. — Прим. ред.), этому предшествовали очень долгие переговоры… Мы договорились также расширить возможности работы автомобильного КПП в Берегшурани и железнодорожного КПП в Захони. Договорились также об общем намерении построить новый мост через Тису между двумя странами» — заявил на брифинге Петер Сийярто.

При этом и главы МИД, и глава Офиса президента Украины, и журналисты обошли молчанием главный вопрос, который интересует Киев и Брюссель: какой будет позиция Венгрии на саммите ЕС 1 февраля?

Не исключено, что этого не знают и в Будапеште, который пытается выторговать для себя разблокирование многомиллиардных сумм из бюджета и фондов Евросоюза. А ради этого Орбан может и выделение 50 млрд Киеву поддержать, да и сам туда съездить.