Государственный совет национальной обороны Литвы согласился приобрести немецкие танки Leopard 2, предназначенные для размещаемой на литовской территории бригады бундесвера.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед министерством обороны поставлена задача начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, стремящимися приобрести эту технику. Таким образом Вильнюс намерен помочь германским военным, жалующимся на недостаток техники.

В срок не успевают

18 декабря 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план действий по развертыванию в этой балтийской республике бригады бундесвера. В состав подразделения, называемого Panzerbrigade 42, войдут, в частности, два бронетанковых батальона.

Судя по всему, это будут 203-й танковый и 122-й танково-гренадерский батальоны. Также в бригаде будут числиться еще три батальона разных родов войск. В общей сложности Германия намерена разместить в Литве около 5000 солдат и гражданских специалистов, которые приедут с семьями.

Основную часть «гостей» в форме планируется разместить в военных городках близ населенных пунктов Руднинкай и Рукле, но некоторые будут жить в Вильнюсе и Каунасе. Для их нужд предстоит создать разветвленную инфраструктуру — не только для самих солдат, но и для членов их семей.

Поэтому при литовском Кабинете министров создана специальная комиссия, которая будет координировать подготовку к приему немецкой бригады. В комиссию вошли министры обороны, финансов, связи, образования, науки и спорта, юстиции, иностранных дел.

Переброска основной части личного состава бригады намечена на 2025–2026 г. г., а в 2027-м она, как ожидается, должна выйти на полную боевую готовность. При этом в самой Германии план встретился с резким неприятием.

Огласившего его Писториуса критикуют и газеты, и политики, подчеркивая, что дислокация на территории Литвы связана с громадными трудностями. «Во сколько нам это обойдется, министр не говорит», — жалуется, например, представитель политического блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс.

Кроме того, возникли проблемы с комплектацией — бригаде нужны добровольцы, а вот их-то не хватает. И теперь, как пишет Der Spiegel, Борис Писториус поручил разработать целую систему финансовых, социальных и кадровых стимулов, чтобы солдаты согласились поехать в балтийскую республику. Среди предлагаемых «плюшек», к примеру, льготы, регулярные поездки в Германию, карьерный рост и снижение пенсионного возраста.

Тем не менее, как сообщает Der Spiegel, у германских военных есть сомнения в том, что обещание о переброске бригаде удастся сдержать в срок. Ведь до сих пор бундесвер размещал зарубежные контингенты на ротационной основе, а в случае с Литвой речь идет долгосрочном присутствии. Это означает, среди прочего, и создание рядом с местом дислокации дополнительных 4600 мест в школах и детских садах. Сложности возникли бы с организацией переезда и оплаты труда воспитателей и учителей, которых и так недостаточно в самой Германии. В общем, куда ни кинь — всюду клин.

Под вопрос ставится и боеспособность нового соединения. По словам Гэдехенса, промышленность Германии сможет произвести замену для отправленных Украине танков Leopard лишь к 2026 году. А отправлять в Литву бригаду, «вооруженную метлами» — так себе идея, ее появление не сможет дать нужный «сигнал» Москве. Действительно, 203-й танковый батальон некоторое время назад передал свои машины Leopard 2 ВСУ, и теперь немецкие танкисты ждут новой техники на замену.

Сотрудник аналитического центра «Немецкое общество внешней политики» Айлин Матле считает, что существует два варианта развития событий. Либо будут ускорены поставки «Леопардов» бундесверу, либо бригада отправится в Литву без своих основных боевых систем. «В случае, если военных отправят в Литву без танков, бригада не будет готова даже к обороне», — предупредил депутат бундестага Родерих Кизеветтер, полковник бундесвера в отставке.

«Леопарды» круче «Абрамсов»

В итоге Литва решила помочь своему германскому союзнику и приобрести танки для бундесвера самостоятельно. Кроме того, литовцы в прошлом году решили завести бронетанковые подразделения и в составе собственной армии. Ранее Вильнюс рассматривал варианты приобретения как американских машин Abrams, так и южнокорейских Black Panther, но они были отвергнуты.

Советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис после заседания Госсовета по обороне заявил: «Наиболее эффективной танковой платформой, отвечающей всему спектру критериев, выдвигаемых Литвой, является немецкий танк Leopard 2».

По словам Будриса, на заседании Госсовета по обороне было решено начать переговоры с немецкими производителями о приобретении этой техники. Также Литва будет говорить и с другими странами, которые могли бы продать такие танки. В результате консультаций с производителем и другими странами НАТО определится сумма сделки и источники боеприпасов.

Главный специалист калининградского Центра геополитических исследований Балтийского региона, военный эксперт Юрий Зверев отмечает, что во многом Вильнюс сделал выбор в пользу «Леопардов» именно из-за планов разместить бригаду бундесвера.

«Инициативу очень настойчиво проявляла сама Литва. Условно говоря, имел место элемент политического торга: вы нам бригаду, а мы вашему ВПК — крупный заказ», — отмечает эксперт. И добавляет, что «Леопарды» очень распространены в странах Евросоюза и НАТО.

«А вот «Абрамсы» только-только начинают там появляться: первая страна НАТО, которая их приобретает — Польша. Ни один другой участник блока их пока не имеет, даже соседняя с США Канада», — говорит Зверев.

Впрочем, Вильнюс мог руководствоваться и другими доводами. По мнению Зверева, Литва отказалась от южнокорейских танков из-за их дороговизны: каждая единица тянет на 8,8 млн долларов. В свою очередь, производитель «Абрамсов» просит $8,5 млн за штуку. По сравнению с этими цифрами 6,79 млн долларов, в которые обойдётся «Леопард» (пусть даже не самой последней модификации 2A6), выглядят вполне приемлемой суммой.

«Помимо собственно расходов на покупку наверняка учитывалась стоимость последующей эксплуатации приобретаемой бронетехники. В отличие от немецкого танка с дизельным двигателем, на американском стоит турбинный, который требует вдвое большего объема горючего. Во время боевых действий в Ираке каждый «Абрамс» требовалось вновь заправлять через три-пять часов», — отмечает Юрий Зверев.

Он добавляет, что «американцу» требуется специальное авиационное реактивное топливо JP-8, которое будет необходимо где-то закупать, причём по более высокой цене, если сравнивать с обычным дизтопливом.

Еще один существенный момент — совместимость видов вооружений. Литовская армия использует немецкие гаубицы PzH 2000, бронетранспортеры Boxer и некоторые другие плоды «сумрачного тевтонского гения». Имеется в Литве и центр по ремонту германской военной техники, который можно будет расширить и для обслуживания «Леопардов».

Зверев подчёркивает: «Традиции танкостроения у немцев покруче, чем у американцев. Германские танки уступают разве что советским/российским — наши всегда были лучшими в мире».

Зверев предупреждает, что появление в Литве «Леопардов» несёт серьезную угрозу, и это следует учитывать.

Маячат хорошие комиссионные

Стоит отметить, что среди критиков идеи приобретения «Леопардов» нашлись и достаточно влиятельные люди. Так, бывший председатель Конституционного суда и кандидат в президенты Литвы от местной Партии свободы Дайнюс Жалимас считает, что Госсовет, дескать решил «потратить миллиарды евро на десятилетие вперед» на танки, эффективность и целесообразность применения которых для защиты республики очень сомнительна.

По мнению Жалимаса, не являющегося, впрочем, военным экспертом, время, когда победа в войне достигалась танковыми армиями, прошло.

При этом, как тревожится политик, похоже, что Литва не планирует строить эффективную противоракетную оборону и обзаводиться флотом боевых беспилотников. «Возникают разные неприятные мысли. Например, о том, не является ли вся эта инициатива по приобретению танков просто удобным способом получить хорошие комиссионные для «друзей», — написал Жалимас в соцсети.

Он считает, что Госсовет по обороне, который состоит всего из пяти членов, не может принимать решения относительно многомиллиардных сделок, финансируемых из бюджета литовского государства. Жалимас напомнил: литовская конституция предусматривает, что подобные решения должны приниматься Сеймом.

«Члены Госсовета по обороне, включая президента, должны очень постараться, чтобы убедить общественность в том, что то, что они решили вчера, на самом деле не является пустой тратой миллиардов, позволяющей «друзьям» зарабатывать деньги», — заявил Жалимас.

По его словам, только после того, как будут получены гарантии эффективности расходования средств, можно продолжать дискуссию о дополнительных источниках финансирования армии.

Например, сейчас в Литве обсуждают возможность ввести так называемый «военный налог». Судя по всему, дискуссий на подобную тему будет в стране все больше — в этом году пройдут выборы и президента, и в Европарламент, и в Сейм.