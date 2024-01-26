«Кабмин принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились. То есть, мы закончили эру создания атомной генерации по советской технологии», — прокомментировал ровно год назад распоряжение украинского КМУ достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС американской компанией Westinghouse министр энергетики Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Но в январе 2024-го вдруг оказалось, что советское наследие никак не отпускает измученную попытками оторваться от него Украину. Вцепилось мертвой хваткой и заставляет купить у Болгарии оборудование для АЭС «Белене», так и не доведенной до ума под давлением Евросоюза. Её строительство было остановлено в 1990 году, а энергоблоки относятся к тому же проекту ВВЭР-1000, который реализован на ХАЭС, замершей в том же 1990 году после введенного моратория. В июле 2023 года болгары озвучили цену: 600 млн евро, и по удивительному совпадению это ровно столько же, сколько было уплачено ими по суду российскому «Атомстройэкспорту» за отказ от проекта.

Оставалось только найти дурака, которому можно сплавить лежащее более 30 лет без дела железо, и он удачно нашелся в лице Украины. Так что можно сказать, это путешествие во времени: по прошествии этого времени оказалось, что советская технология является пиком развития, выше которого прыгнуть пока никак не удается. Вопреки всем пафосным заявлениям, альтернативы ей для Украины просто нет.

Хотя она изо всех сил старается.

В 2021 году во время визита Владимира Зеленского в США госкомпания НАЭК «Энергоатом» подписала меморандум о сотрудничестве с Westinghouse. Банкротом, который не построил без скандала и срыва сроков ни одного энергоблока в своей истории, и для которого возможность продавать Украине своё топливо стала настоящей золотой жилой. Документ предусматривал сооружение пяти энергоблоков американского типа АР-1000 на сумму $30 млрд. Потом хорошо подумали, и в самый разгар войны пообещали построить девять. Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?

Изначально и. о. президента «Энергоатома» Петр Котин уверял, что пилотный проект будет запущен на базе ХАЭС-4, а его реализация начнется в конце 2021 года. Уже 22 ноября Westinghouse и «Энергоатом» подписали трехстороннее соглашение о строительстве двух энергоблоков в старых советских корпусах. А в начале нынешнего января Котин провозгласил «эпохальный шаг вперед» в украинской атомной энергетике, поскольку стороны подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 ХАЭС, который всё же будет сооружаться с ноля.

Таким образом, попытки запихнуть американское железо в советский бетон, как многократно предупреждало все экспертное сообщество, закончились ничем. Конструкция это не только имеет другие конструкционные и тепломеханические характеристики, но и банально недоделана. Строительная готовность конструкций третьего блока составляет 75%, а четвертого — только 28%. Условно они находились в консервации, но автору доводилось видеть объект своими глазами: бетонные коробки с металлической основой реактора просто стоят под открытым небом.

Соцсети Хмельницкая АЭС

Казалось бы, зачем городить огород и тянуть время на заранее нереализуемое, если и так всё понятно? Но такой вопрос могут задать только люди несведущие в том, как принимаются на Украине любые решения. Как говорится, «война разделила жизнь на «до» и «после».

До 2022 года главной задачей, стоявшей перед украинскими руководителями, было удовлетворение запроса уважаемых людей из Вашингтона. Для банкрота и неудачника Westinghouse здесь были созданы поистине беспрецедентные условия, когда денег дают практически просто так. На площадках украинских АЭС вопреки всем правилам безопасности проводились эксперименты с топливом, которое американцы скопировали с российского и рассчитывали затем выбить с рынка компанию ТВЭЛ.

Тема со строительством «новых реакторов» тоже возникла как чистая афера.

Во-первых, подписанные соглашения предполагают закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, закупку тренажера для подготовки персонала и другого долгосрочного оборудования первой реакторной установки Westinghouse AP-1000 на площадке ХАЭС. То есть, самого реактора еще нет и даже площадка для размещения нового энергоблока еще не размечена, но тренажер уже покупается. Что же касается проектирования, то американцы должны были спланировать сначала четвертый блок. И под него тут же давали оборудование.

Еще в сентябре 2021 года Котин с умным видом осмотрел невостребованное оборудование недостроенной американской АЭС V. C. Summer, принадлежащее Santee Cooper и Westinghouse как реализатору. Глава украинской госкомпании даже сфотографировался на фоне ржавого корпуса реактора, который потом его сотрудники подмазали в «Фотошопе». Все это частично в легком ангаре, частично на свежем воздухе лежит с 2017 года. Продать это неудачливый строитель должен был в течение пяти лет, чтобы частично покрыть убытки бывшего заказчика строительства.

Из-за обстоятельств непреодолимой силы 2022 год выпал из расписания. Но разве это может остановить упорных украинцев? Дело должно быть доведено до конца в любом случае, и вот покупка на сумму 437,5 млн долларов (16,4 млрд грн по текущему курсу) все же стоит в планах на текущий год. Только уже нового, прогрессивного блока от Westinghouse, о чем «Энергоатом» подписал новое соглашение 17 января — ввиду изменившихся обстоятельств.

Вероятно, остался в силе и план по её финансовому обеспечению: кредит должен был выделить американский US Eximbank, чтобы «Энергоатом» сразу начал платить проценты по кредиту и его тело. А сам ржавый неликвид Westinghouse Electric Company LLC должен поставить ее не позднее 30 ноября 2027 года. Всё равно деть его на ХАЭС пока некуда, только перевезти со склада на склад.

Тем не менее, в блоге от 11 января Котин даже подякував американцам «за предоставление украинской стороне первоочередного права его приобрести — как стране, которая первой из всех европейских государств заявила о готовности строить атомные блоки по этой технологии». Заявленная же полная стоимость одного «нового» американского энергоблока составляет около $5 млрд., и где их брать — неизвестно вообще никому.

НАЭК «Энергоатом» Петр Котин осматривает брошенное оборудование в США

Изменившиеся обстоятельства таковы, что просто удовлетворять партнеров не получается. Развивать атомную отрасль для Украины действительно жизненно важно. Сейчас три оставшиеся АЭС производят порядка 55% потребностей страны в электроэнергии, а с остальными видами генерации большие проблемы. По состоянию на середину прошлого года ООН оценивала потери украинской энергосистемы в половину мощности генерации из-за ракетных ударов.

«Энергосистема Украины остается крайне уязвимой и продолжает работать с большими усилиями в аварийном режиме почти без запаса прочности, как для электросетей, так и для генерации. Мощность генерации уменьшилась более чем вдвое — с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт по состоянию на 30 апреля 2023 года»,— говорится в отчете, опубликованном 20 июня. Особенно пострадали маневренные мощности в виде тепловых электростанций. Из-за потери Запорожской АЭС мощность ядерной генерации уменьшилась на 44% — с 13,8 ГВт до 7,7 ГВт.

Несмотря на все усилия, этой зимой национальный оператор «Укрэнерго» превратился в попрошайку. Любое небольшое похолодание, возрастает нагрузка на сеть — и вот он уже умоляет население и бизнес экономить потребление. Иначе — веерные отключения.«Неделю назад мы были буквально «на грани». Можно с уверенностью сказать, что до конца зимы так отбалансироваться мы не сможем», — завил в свежем январском интервью главный диспетчер компании Виталий Зайченко.

Всё эволюционным путем разваливается, и только огромный запас прочности, заложенный все так же в советский период, не дает лечь и больше не вставать.«Бог с погодой помог, «Укргидроэнерго» больше выработало, ракетная опасность снизила потребление, из-за непогоды обесточены населенные пункты», — перечисляет причины прохождения короткого периода морозов 6–11 января 2024 г. главный диспетчер. Теплый декабрь, больше воды в Днепре, длительные аварийные отключения сел и городков — вот рецепт успеха украинских энергетиков.

Так что решение достраивать самые эффективные средства генерации в виде энергоблоков АЭС — в целом решение разумное и суперактуальное. Когда реально припекло, украинское правительство и атомщики враз забыли о том, что американский неликвид невпихуем в советский бетон. Нашли вариант с возвращением в 90-е, поскольку уберечь систему от коллапса могут только советские технологии. И лишь они могут дать гарантированный, просчитанный результат даже на оборудовании почти сорокалетнего возраста. Хотя на публику министр Галущенко громко заявляет, что только благодаря родному Westinghouse Украина продолжает свой «полный отход от советско-российских технологий в атомной энергетике», усиливая сотрудничество в этом направлении с американскими партнерами.

Первый результат он обещает примерно через три года.

Вот только родной Westinghouse обещал построить два блока в США на АЭС Vogtle в 2016 и 2017 году, но загрузка топлива в активную зону реактора началась только в октябре 2022-го и августе 2023-го соответственно. Причем за счет опоздания на пять лет стоимость выросла с изначальных 15 миллиардов долларов до 30. Что намекает: его радостные ожидания немного преувеличены.

Только не стоит думать, что он этого не понимает — как и того, что «международным партнерам» наплевать на Украину с её проблемами. Это вопрос даже не денег, которые не дают, а в том, что ЕС и США не предлагают развитие энергосистемы. «Зелёные переходы», солнце и ветер, водород — это добротные байки для получения денег из бюджета, но не для стабильной работы и генерации энергии по нормальной цене. Когда же речь идет о создании базы — «партнеры» натурально впаривают фуфло и требуют оплатить то, чего в природе не существует. Просто удивительные для постороннего наблюдателя условия контракта, в рамках которого американцы нагло доят Украину, предполагают оговоренный процент отката на самом высшем уровне.

А это важнее даже плана развития энергосистемы Украины хотя бы до 2035 года, которого и в природе-то не существует.