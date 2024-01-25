Чудовищный инцидент произошел в небе над Белгородом утром 24 января. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС России с 65 предназначенными для обмена украинскими пленными на борту попал под обстрел украинского же комплекса ПВО, скрытно переброшенного на границу с Белгородской областью. Эта атака войдет в анналы военных разведок всего мира как апофеоз профессиональной некомпетентности и неполного служебного соответствия.

Иван Шилов ИА Регнум

В свою очередь, неуклюжая отработка кризисного кейса украинскими военными и гражданскими властями стала очередным предостережением того, как опасно доверять ответственную работу откровенным дилетантам.

Ситуация с гибелью российского транспортника выглядит вполне очевидной, учитывая, что украинская сторона первой поспешила отчитаться через национальные СМИ об «успешном» поражении цели.

Тем не менее, большой интерес вызвало то, как на трагедию отреагировали медиа дружественных киевскому режиму стран. Забегая вперед, скажем, что те традиционно не подвели, предложив собственным читателям целый калейдоскоп всевозможных версий.

Германия

Умнее всех поступила немецкая газета Handelsblatt, остающаяся одним из немногих качественных немецких изданий и до сих пор старающаяся придерживаться хоть сколько-нибудь цивилизованных рамок в отношении России.

Дюссельдорфская редакция просто перепечатала релиз германского новостного агентства Deutsche Presse Agentur (DPA), умыв таким образом руки. Аудитория о ситуации была проинформирована, а углубляться в откровенно рискованное для собственной репутации дело журналисты главного делового издания Германии благоразумно не захотели.

Релиз, кстати, у DPA получился максимально размытым и затушевывающим ответственность украинской стороны, хотя в целом довольно полным с точки фактологии. Разумеется, там присутствовали традиционные обороты вроде того, что трагедия стала очередной скорбной страницей «в 700-дневной агрессивной войне России против Украины» и «невозможно независимо подтвердить, что или кого перевозил сбитый самолет».

Однако DPA честно рассказало о первоначальной публикации газеты «Украинская правда», где говорилось об успешном «поражении борта, перевозившего российские ракеты к ЗРК С-300».

Впрочем, крупицы правды, тоже по традиции, с некоторых пор практикуемой в германских медиа, оказались приправлены настоящим ассорти из манипулятивно-пропагандистских пассажей.

Вроде напоминаний о том, что «во время боевых действий в июле 2014 года пророссийские боевики сбили предполагаемый украинский истребитель над восточной Украиной. На самом деле был сбит гражданский самолет из Малайзии, в результате чего погибли 298 его пассажиров».

Еще одно немецкое издание, Die Welt решило пригласить в студию «военных экспертов» вроде Нико Ланге. Он поспешил заявить, что «дальность имеющихся у Украины ракетных систем ПВО недостаточна для того, чтобы сбивать цели на таком расстоянии от государственной границы. При этом маловероятно, что столь ценные системы как IRIS-T или Patriot могли быть переброшены непосредственно к линии боевого соприкосновения».

Другой военный эксперт, Ральф Д. Тиле в видеоэфире Die Welt сразу же начал наводить тень на плетень, рассказывая, что «в настоящее время еще нельзя ничего утверждать наверняка, и сбившая Ил-76 ракета могла быть как украинской, так и российской».

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пошла еще дальше, прозрачно намекнув читателям, что крушение самолета могло быть осознанной провокацией российской стороны.

Издание процитировало сообщение Службы военной разведки Украины, согласно которому «у ГУР Украины нет достаточной информации о том, кто находился на борту самолета» и «нельзя исключать, что инцидент был спланированной акцией России с целью дестабилизации украинского общества».

Газета Die Zeit среди прочего сравнила произошедший инцидент с убийством более 50 украинских военнопленных в центре содержания под стражей в Еленовке в Донецкой области. Напомнив при этом, что, по мнению украинской стороны, «украинские пленные были убиты российскими оккупантами». И, хотя Россия говорит о имевшей место ракетной атаке со стороны Украины, миссии ООН для расследования предполагаемого военного преступления российские оккупационные власти до сих пор отказывают во въезде».

По мнению Die Zeit, «информация о якобы использовавшейся системе вооружения для сбития транспортного самолета также напоминает Еленовку. Там российские власти также очень рано заговорили об атаке с использованием американской пусковой установки HIMARS, которая на тот момент ещё была только поставлена Украине. Украина обвиняет Россию в том, что она намеренно пытается помешать западным поставкам оружия, дезинформируя о его использовании».

Великобритания

The Guardian выдал, пожалуй, наиболее объективную и беспристрастную картину инцидента из представленных в западных медиа, воздержавшись от оценок, которые могли бы трактоваться как выражение симпатий одной из сторон.

А вот наиболее авторитетное британское издание The Times не удержалось от того, чтобы процитировать столь одиозного советника министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Он сказал, что «заявления Москвы о том, что самолет перевозил украинских военнопленных, а не ракеты, были попыткой российского министерства обороны «сохранить лицо». «[Россия] активно проводит информационные спецоперации против Украины, направленные на дестабилизацию украинского общества».

Далее The Times добавляет известные тезисы, гласящие, что Россия наносит удары модифицированными ракетами С-300. «По меньшей мере 18 человек погибли по всей Украине, большинство из них — в Харькове, во время российских ударов во вторник. Белгород в последние месяцы также часто подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В прошлом месяце в результате удара по центру города погибли 25 человек».

Делаются такие сравнения для того, чтобы читатель осознал, что ситуация «не столь однозначна», как может показаться на первый взгляд, и русские способны на любое коварство.

США

The New York Times также начинает с того, что «утверждения Москвы о том, что Украина сбила военно-транспортный самолет, перевозивший украинских пленных, не могут быть проверены независимой экспертизой».

Однако также издание цитирует заявление украинского Генштаба: «Украина имеет право наносить удары по российским военно-транспортным самолетам в приграничном регионе».

Впрочем, далее The New York Times приводит заявление украинского военного командования, в котором, не отрицается факт сбития самолета. И говорится, что «вооруженные силы Украины продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролю воздушного пространства для устранения террористической угрозы».

Также достойно внимания приведенное газетой заявление Ольги Решетиловой, координатора группы «Медиа Инициатива за права человека», которая занимается расследованием возможных «военных преступлений» России против военнопленных. Она призвала к расследованию катастрофы, но отметила, что эти усилия будут «осложнены тем, что преступление произошло на территории» России.

The New York Times завершает свою амбивалентную публикацию следующим тезисом: «Поскольку перспективы продвижения на земле неясны, Украина перешла к дальним ударам с помощью беспилотников и диверсионным операциям внутри России, направленным на военную и топливную инфраструктуру. Тактика включает в себя диверсии и рейды спецназа вблизи границы, в том числе в Белгородской области».

Такие обороты вполне можно трактовать как допущение того, что произошедшая катастрофа является делом рук Украины.