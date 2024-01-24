24 января президент Чада Махамат Идрис Деби прилетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно

Для общества в самом Чаде, для всего субрегиона и для Франции, которая сохраняет влияние в Нджамене, визит чадского лидера в Москву носит большое символическое и стратегическое значение. Западное экспертное сообщество и медиа, специализирующиеся на Африке, максимально внимательно следят за этим визитом.

Как заявил президент Чада во время переговоров с президентом РФ, «этот визит — исторический». И действительно, несмотря на то, что Чад и Россия обладают очень долгими и давними отношениями, последний визит президента этой страны в Москву состоялся в 1968 году, когда первым лидером независимой страны был Франсуа Томбалбай.

О самих переговорах можно сказать коротко: было сказано все самое важное и необходимое. И это косвенно указывает на то, что Чад в ближайшее время в той или иной мере может присоединиться к российской стратегии в регионе. Имеется в виду региональный союз, направленный на решение проблем безопасности, — «Альянс государств Сахеля», реализуемой совместно с Мали, Нигером и Буркина-Фасо.

Также президент Чада выразил соболезнования по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Это можно рассматривать в качестве важного сигнала поддержки России со стороны африканского лидера в текущем геополитическом противостоянии. Заявления, касающиеся вооруженного противостояния двух стран, в противном случае просто не делаются на переговорах столь высокого уровня.

Со своей стороны Владимир Путин отдал дань уважения отцу Махамата Деби Идрису Деби, что имеет огромное значение на Востоке и в Африке. Это значимый и правильный шаг, даже при очень спорных оценках роли Деби как политического лидера.

Самый же главный политический момент и, возможно, ключевая цель визита Махамата Деби — полученная политическая поддержка со стороны России амбициям молодого лидера на президентский пост.

Как заявил Владимир Путин, «мы рады тому, что вам удалось провести референдум по Конституции. Уверен, что и всеобщие выборы в ближайшее время пройдут на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удалось и удаётся стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать».

Напомним, что Деби-младший был назначен главой Переходного военного Совета сроком на 18 месяцев с 21 апреля 2021 года после смерти 68-летнего отца. Этот процесс был антиконституционным, власть должна была перейти к главе гражданского правительства, но была узурпирована военными. При этом Национальная ассамблея Чада, и так не имевшая сколь-либо значимого влияния, была разогнана.

Затем хунта через диалог с участием оппозиции и лидеров традиционных общин продлила переходный период еще на 24 месяца. И самое важное: согласно достигнутым договоренностям, Деби будет иметь право баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах.

«Французский жандарм» в Африке

Чад имеет огромное значение как «силовая единица» для системы влияния, которую выстроила Франции со своими бывшими колониями со времен Шарля де Голля. Эту систему патрон-клиентских отношений еще называют «Франсафрик».

Для ее общей устойчивости, например, Кот-д’Ивуар имеет особое экономическое значение, Габон — дипломатическое и культурное. А Чад важен именно с военной точки зрения. Так сложилось с момента прихода к власти в стране в 1990 году «последнего диктатора» Чёрного континента маршала Идриса Деби. Он героически пал на поле боя в апреле 2021 года.

Ken Doerr г. Нджамена. Республика Чад

За годы его правления французы не только локализовали свои собственные наиболее подготовленные боевые подразделения в Чаде (на текущий момент это более 2 тыс. солдат), но и выстроили особые отношения с местными вооруженными силами и спецслужбами. Последние стали не только сильнейшими в регионе Центральной Африки, но и своего рода неформальным продолжением и «ихтамнетами» французской стороны.

Достаточно вспомнить многочисленные войны и кризисные ситуации на границах с Ливией и Суданом, военные перевороты и гражданскую войну в Центральноафриканской республике, подготовку переворота в Экваториальной Гвинее, борьбу с джихадизмом в соседнем Нигере и Нигерии.

Все эти достаточно разные истории объединяет существенное влияние и роль чадских вооруженных сил и спецслужб. И по странному стечению обстоятельств интересы «клана Деби» почти всегда совпадали с интересами внешнеполитического ведомства Франции.

В обмен на подобную лояльность «французского жандарма в Африке» вооруженный контингент Франции, в частности французские «Миражи», не раз спасали Нджамену и Идриса Деби от разгрома со стороны коалиции северных кланов страны и вооруженной оппозиции.

И даже после гибели Идриса Деби эта традиция, казалось бы, сохранилась.

Дело в том, что после прихода военных власть в стране сохранил клан Деби. Именно в лице Махамата Деби, грубо нарушив Конституцию, военные и стали править в стране после смерти бессменного лидера.

Произошло это, в общем-то, даже без прямой поддержки французов. Макрон лишь обеспечил процесс легитимизации военной хунты за рубежом и перед межрегиональным сообществом. Прежде всего перед Экономическим сообществом стран Центральной Африки (ЭКОЦАС).

Система власти, выстроенная Идрисом Деби, сохранилась.

Тут стоит сказать несколько слов дополнительно. Несмотря на то, что клан народности загава составляет в Чаде менее 1% населения и что со стороны система власти, выстроенная погибшим президентом, напоминала классическую персоналистскую диктатуру, на деле все оказалось несколько сложнее.

Скажем больше, все «чадологи» предсказывали наступление хаоса в стране после смерти Деби. Также прогнозировалось нарастание нестабильности в силу внутренних противоречий и внешней борьбы региональных и мировых игроков за влияние в ключевом регионе континента.

И все они ошиблись. Никакого хаоса не случилось, а наступили запланированные национальной элитой умеренные перемены в стране. То, что мыслилось либеральными политологами в качестве единоличной диктатуры, на деле оказалось сложной и достаточно устойчивой системой сдержек и противовесов.

Как съязвил сын Деби в одном из интервью: «Надо сказать, что все прогнозы так называемых чадологов предсказывали хаос в случае внезапного исчезновения маршала. Ничего из этого не произошло, и я благодарю Бога за его доброжелательность, нашу армию за профессионализм и наших людей за их зрелость».

Если коротко, то на примере Чада можно сделать вывод о том, что к политическим системам в Африке, при всей их внешней простоте и очевидности, не стоит относится однозначно. Чаще всего за внешним фасадом скрывается множество сложнейших процессов.

Штаты вступают в игру

Для Франции в последний год многое изменилось, причем изменилось принципиально.

Страна лишилась негласной поддержки США в регионе Центральной и Западной Африки. Париж в качестве младшего брата перестал устраивать Штаты — стал слишком самоволен и слишком токсичен для африканских сообществ. В перемене отношений играют роль и общие потери позиций, и «потеря лица» Парижем в регионе. Французы более не являются желанными партнерами, особенно в широком обществе и информационной среде.

С этим приходится считаться властям любых африканских стран, в том числе вполне профранцузских. Сегодня любые власти так или иначе заигрывают с панафриканской и антифранцузской повесткой, чтобы удержаться у власти. И все эти процессы отчасти подогреваются американскими медиа и экспертным сообществом, которые активно используют антиколониальную повестку.

Валерий Шарифулин/ТАСС Чад Идрис Деби Итно

Похоже, не станет исключением в этом смысле и Чад. В пользу некоторого заигрывания с американцами в противовес однозначной ставке на Париж, чем был всегда известен Идрис Деби, говорит и недавнее назначение в качестве премьер-министра в новое гражданское правительство оппозиционера Сюксе Масра. Сразу после принятия новой Конституции и перед самым Новым годом оппозиционер вернулся в Чад.

Что примечательно, Сюксе никогда не скрывал близких и доверительных отношений с посольством США и представителями американского экспертного сообщества, отвечающими за африканское направление. Оппозиционная «Партия перемен», созданная им и позиционирующая себя в качестве новой политической силы, объединяющей недовольную городскую молодежь, принимало самое активное участие в уличных беспорядках годичной давности.

Протесты в Нджамене осенью 2022 года были отмечены также жестко подавленными властями попытками нападения на французских солдат, находящихся на аэродроме Ати в пригороде чадской столицы.

Чад рассматривается Штатами не только как возможность насолить китайцам, но и как системная площадка, с которой они будут вести игру по другим значимым для себя направлениям — прежде всего Судану и Ливии.

Новая стратегия США в Западной Африке реализуется не просто одновременно с падением «Франсафрик», но и в том числе за счет бывшего союзника. Американская сторона этому активно способствует, и на этом коротком треке, как ни странно, у Штатов есть общие интересы с Россией.

Прежде чем достичь промежуточного успеха в виде назначения главой гражданского правительства своего молодого и совершенно не вписывающегося в традиционные внутриплеменные и внутриэлитные расклады ставленника Сюксе Масра, американцы не раз и не два испробовали на прочность режим молодого Деби.

К примеру, наблюдалась сильная информационная кампания, явно направленная против его власти.

В ряде африканских СМИ вышла информация о том, что Чад ведет переговоры с Моссадом и МИД Израиля. В обмен на размещение беженцев из Палестины африканскому государству якобы обещаются щедрые финансовые субсидии и помощь в сфере безопасности.

Чад имеет хорошие отношения с Израилем, это факт. Но население Чада, мягко говоря, не на стороне Израиля в ближневосточном конфликте. И подобные слухи, а тем более решения могут вылиться в массовые волнения на улицах Нджамены и в новые проблемы для только что сформированного Деби правительства.

Перспективы «Африканского корпуса»

Учитывая все вышесказанное, вполне можно допустить, что поездка чадского лидера в Москву случилась не от хорошей жизни. Он вполне понимает, что Париж ослаб, а в предстоящей схватке за президентский пост он может и утерять свою власть, не имея за своей спиной более сильного игрока.

Другой символичный момент — это время приезда в заснеженную Москву. Не успел премьер-министр соседнего Нигера Али Ламина Зейна покинуть российскую столицу, как следом прибывает делегация Чада.

По инсайдерской информации автора, глава страны на протяжении всего 2023 года рассматривал для себя вариант разрыва отношений с Францией и последующего сближения с Турцией или Россией.

Тогда окружению удалось его отговорить, но, по всей видимости, только на время. Теперь, когда Чад окружен союзниками России — ЦАР на юге, Нигер на востоке и Ливия на севере — Нджамене в любом случае необходимо налаживать более тесные и дружеские отношения с Москвой.

Так что этот визит уже можно считать не менее судьбоносным, чем визит главы Буркина-Фасо Ибрагима Траоре на саммит Россия — Африка в июле прошлого года.

Отдельно стоит отметить среди участников переговоров с российской стороны заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, который затем отдельно встретился со своим чадский коллегой.

Косвенно это может также говорить о возможном скором присоединении Нджамены к российской стратегии в регионе Сахель. И, как следствие, уходу французов из страны и появлению русского «Африканского корпуса» в Нджамене.