Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил в понедельник, 21 января, Киев, где встретился с украинскими политиками Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

На протяжении нескольких последних лет Туск украинским вопросом особо не интересовался. Он не ездил в Киев, как другие, после начала специальной военной операции на Украине, за что его даже критиковали политические оппоненты.

Так в чём причина того, что второй заграничный визит новый польский премьер решил совершить в Киев?

В украинской столице Туск и его визави сделали ряд заявлений, которые западные издания охарактеризовали как свидетельство «перезагрузки» отношений между Варшавой и Киевом, а также возвращение Польши к роли главного адвоката и лоббиста киевского режима.

Премьер Польши декларировал желание быстро разрешить проблемы блокировки границы польскими фермерами и перевозчиками, эмбарго на поставки в Европу украинской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Он также представил нового уполномоченного правительства по восстановлению Украины, которым стал глава комитета сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль, пользующийся в польском обществе славой «слуги Украины».

Туск анонсировал совместные инвестиции в производство вооружений и боеприпасов. Он сообщил, что его правительство будет инвестировать в украинские и польские компании, «которые будут работать над увеличением нашего оборонного потенциала — Украины, Польши и Европы».

Сам Зеленский поблагодарил Варшаву за готовность начать работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности и помощь с оружием. «Есть новый польский оборонный пакет, есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины», — заявил он.

На первый взгляд, все перечисленное говорит о том, что между Варшавой и Киевом наступает время очередного прорыва и расцвета отношений. Однако украинский портал «Европейская правда», комментирующий приезд Туска, счёл, что премьер во время визита как-то «неконкретно» реагировал на предложения Киева по разблокировке границ и отмене эмбарго.

«Уступки, которых ожидают от Туска на Украине, могут повлечь за собой резкое напряжение внутри польской коалиции, а вместе с тем негативно ударить по рейтингам правящих партий, — отмечает издание. — Работая над улучшением отношений с Украиной, польский премьер идёт по слишком тонкому льду».

Поэтому единственным более-менее «безопасным» для правительства Туска направлением на польско-украинском треке оказывается кооперация в сфере обороны, поставок и производства вооружений.

Хотя и здесь есть свои определённые нюансы.

Как рассказывал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, в вопросе гарантий безопасности для Украины с Польшей «складывалась очень странная ситуация». Во время правления партии «Право и Справедливость» (PiS) Варшава «не желала стать гарантом безопасности Украины», но «сегодня эта непонятная история разрешилась».

На что практически мгновенно отреагировали в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Госдеп приветствовал заявление Туска о постоянном спонсировании Польшей киевского режима. Оно показывает, что американцы не одиноки в своей «интенсивной» поддержке Украины, добавил он.

Однако делать в «перезагрузке» с киевским режимом ставку только на Вашингтон было бы слишком рискованным для ныне правящей польской коалиции. Ряд польских экспертов напоминают, что премьер в своё время остро атаковал бывшего президента США Дональда Трампа, который имеет очень серьёзные шансы вернуться в этом году в Белый дом.

Как отмечает одно из польских изданий, если правительство Туска пойдет на тесный альянс с Германией и похоронит какой-либо из польско-американских проектов (например, ядерный), «реакция Трампа будет жёсткой». Это «будет означать ослабление американо-польского союза, а значит, и ослабление безопасности Польши перед лицом потенциального российского вторжения».

Судя по всему, польско-украинская «перезагрузка» является всё же европейским проектом, за которым стоят Берлин и Париж.

В ситуации, когда США дистанцируются от поддержки киевского режима, руководство Евросоюза, похоже, готово назначить Польшу куратором Украины и оператором европейского политики на украинском направлении.

Это предвещает перспективу возобновления проекта создания польско-украинской унии в том или ином варианте, о чём в Польше много говорили в самом начале специальной военной операции на Украине. Тогда, правда, в партии «Гражданская платформа», которой руководит Туск, называли «любые идеи» о польско-украинской унии «иллюзорными, опасными и плохими». Но сейчас в Варшаве многое меняется.

Есть определённый символизм в том, что премьер-министр Польши прибыл в Киев именно в тот день, когда отмечается День соборности Украины.

Он установлен в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство.

Однако очень быстро главный атаман УНР Симон Петлюра продал ЗУНР полякам за военную поддержку Варшавы. Это не помогло ему удержать власть, зато Польша получила Восточные Кресы, несколько нынешних западноукраинских областей.

Такая историческая перекличка с визитом Туска в Киев выглядит знаковой.