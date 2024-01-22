Британский консервативный журнал The Spectator попал на днях в заголовки польских изданий. Случилось это после того, как в нём вышла резко критическая статья в адрес нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска, которого британские журналисты обвинили в «авторитарных действиях».

Иван Шилов ИА Регнум

Журнал обратился к недавним попыткам новой польской правящей коалиции «захватить» государственные средства массовой информации — телеканал TVP, Польское радио и Польское агентство печати. Особо было выделено то, что «авторитарные действия» премьера не удостоились внимания Еврокомиссии, которая не спускала чего-либо подобного предыдущей правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS).

Напомнив, что Туск в 2014–2019 годах являлся председателем Европейского совета, The Spectator констатирует: «Брюссель часто предупреждал PiS, что Еврокомиссия «без колебаний» примет меры в случае несоблюдении законодательства Евросоюза, но когда Туск нарушает закон, ЕС, похоже, имеет другую точку зрения».

Негативное восприятие британскими консерваторами польского политика восходит ко временам Brexit.

Как признавался публично в 2019 году сам Туск, в 2016 году он вступил в конфликт с на тот момент премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном из-за «глупого референдума» по выходу островной монархии из ЕС.

Сегодня Кэмерон вернулся в большую политику, возглавив МИД Великобритании. Вернулся и Туск, которым британская пресса пугает избирателей-консерваторов. «Дональд Туск передал Киру Стармеру (лидеру лейбористов. — Прим. авт.) генеральный план по уничтожению Великобритании и передаче её в руки ЕС», — заявила в конце декабря прошлого года газета Daily Express.

Нового-старого польского премьера британские эксперты рассматривают преимущественно в европейском контексте, учитывая тесные связи Туска с Брюсселем. Этот угол зрения, очевидно, будет определять отношение Лондона к Варшаве в ближайшие годы.

Если «Право и Справедливость» устраивала британских консерваторов тем, что периодические выпады PiS в адрес Брюсселя и Берлина, во-первых, подкрепляли уверенность в правильности Brexit, а во-вторых, подрывали позиции франко-немецкой оси, то «возвращение Польши в ЕС» правительством Туска затруднит Лондону игру на европейском поле.

Новая польская правящая коалиция анонсировала возрождение «Веймарского треугольника» — трёхсторонней платформы для диалога и сотрудничества между Польшей, Германией и Францией, созданной в 1991 году. Одновременно Варшава теряет интерес к интеграционным и региональным союзам в Центральной и Восточной Европе.

«Польша становится все более проевропейской, в то время как Чехия, возглавляемая умеренно евроскептической Гражданской демократической партией премьер-министра Петра Фиалы, и Словакия, возглавляемая левопопулистской «Курс — социальная демократия» премьер-министра Роберта Фицо, демонстрируют различные степени евроскептицизма», — оценивает нынешний статус-кво один из британских экспертов.

На этом фоне активизируется Париж.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне добивается благосклонности Варшавы и скорейшего возобновления деятельности Веймарского треугольника. В случае, если франко-польско-немецкая платформа заработает, Лондону будет значительно труднее разыгрывать страны Центральной и Восточной Европы против Франции, как это пыталось в 2021 году сделать британское правительство Бориса Джонсона.

Варшава рискует потерей статуса «привилегированного партнёра», который был обозначен заключением в декабре 2017 года двустороннего польско-британского договора о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Британское консервативное правительство в Европе может сделать ставку на «евроскептичные» правительства Чехии и Словакии, не исключено, что подтянется и венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Помимо того, вполне вероятен сценарий выстраивания Лондоном нового регионального альянса с участием Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Польские эксперты одно время рассуждали о важности подключения к скандинаво-прибалтийскому направлению и Польши. Но Туск пока демонстрирует свою устремленность на запад Евросоюза, рассчитывая, как предполагает испанская журналистка Ана Алонсо, «играть в ЕС большую роль, чем Испания под руководством Педро Санчеса и даже Италия под властью Джорджи Мелони».

Прогнозируемое «похолодание» польско-британских отношений может привести к тому, что Лондон будет меньше заинтересован в использовании Варшавы на восточном направлении.

Хотя в своё время Великобритания помогла «спасти» белорусскоязычный польский телеканал Belsat, занимающийся «противодействием российским информационным операциям». Лондон выделил несколько миллионов фунтов стерлингов телеканалу, который МИД Польши хотел закрыть ввиду его неэффективности.

Впрочем, ситуация может кардинально измениться в конце этого года, если британские консерваторы проиграют очередные парламентские выборы.

«Польша выгнала правых популистов — это надежда для Британии!» — заявляла после возвращения к власти Туска британская леволиберальная газета The Guardian, называя происходящее «важным уроком для Лейбористской партии».

Не факт, что лейбористское правительство захочет укрепить и усилить отношения с нынешней правящей в Польше коалицией. Но оно не будет и «мстить» ей за уход от «евроскептицизма» и разворота в сторону Брюсселя и франко-немецкой оси.