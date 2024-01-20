30 декабря киевский режим нанес удар по предновогоднему Белгороду. По центру города, куда люди вышли гулять и покупать подарки перед самым праздниками. В результате были убиты 25 человек, еще более сотни получили ранения.

Фото из личного архива Златы Алехиной Злата Алехина

И первыми, кто оказал помощь пострадавшим, стали очевидцы трагедии — простые жители города, которые не испугались новых ракет. Среди них была и студентка второго курса медицинского колледжа 17-летняя Злата Алёхина, которая учится на медсестру. Именно она пыталась спасти Викторию — мать, которая погибла, укрыв собой дочерей.

Подробную историю о том, как сейчас себя чувствуют дети и что с ними будет дальше, мы уже публиковали. А сегодня в эксклюзивном интервью ИА Регнум Злата рассказала, каким был тот страшный день.

ИА Регнум: Злата, как вообще вы там оказались в этот день?

Злата Алехина: Я была в городе и зашла к маме на работу в торговый центр «Маяк». И в этот момент прозвучали взрывы. Мы сначала эвакуировали людей в место, где нет окон — в служебные помещения магазина. После этого я выбежала на улицу, и все это увидела.

ИА Регнум: Увидели раненых?

Злата Алехина: Да, я побежала туда сразу же — они были через дорогу, на остановке. Там была девушка, рядом с ней коляска с ребенком. Бабушка, которая лежала под скамейкой на остановке. Был мужчина, у него было что-то с ногой, но его сразу под руки увели оттуда. Еще там мужчина сидел, он сына потерял и кричал «где мой сын?». Была еще погибшая женщина, она лежала на пешеходном переходе.

ИА Регнум: Вы сразу начали помогать? Расскажите, что вы делали.

Злата Алехина: Первым делом я подбежала к бабушке, которая лежала, начала ее из-под скамейки доставать. Сразу это сделать не получилось, потому что кто-то подошел из прохожих и сказал, что снова летят ракеты. После этого начали заталкивать бабушку обратно, а я побежала опять в «Маяк».

Затем вернулась на площадь. В тот момент уже достали бабушку из-под скамейки, она лежала на остановке. Мы начали искать раны, потому что у бабушки были все штаны разорваны, одежда порвана. Когда нашли, начали накладывать жгуты с ремнями, шнурками.

Я подбежала к раненой девушке — Виктории, которая как раз и прикрыла своих детей. У нее было очень глубокое ранение щеки, и изначально она была в сознании. Когда я к ней второй раз уже подошла, то она была без сознания. И я не понимала почему, ведь от ранения щеки не умирают.

Когда я начал ее осматривать, у нее уже была огромная кровопотеря. Выяснилось, что было ранение в области легкого с правой стороны. Мы наложили давящую повязку, я проверила пульс — его не было. Начали делать сердечно-легочную реанимацию.

Поворачиваю голову в это время в сторону бабушки — а они там всё ещё жгуты накладывают. Мужчина меня подменил на реанимации, после чего я подбегаю к бабушке и прошу снять все веревки, делаю один сильный жгут ремнем.

Фото из личного архива Златы Алехиной Злата Алехина

ИА Регнум: Почему?

Злата Алехина: У нее было в трех местах перевязано, а нужно в одном сильно для того, чтобы остановить кровотечение. Я пробую пульс, а пульса уже нет. И в тот момент уже начали вторую реанимацию, получается, «качать» уже бабушку. Мужчина «качал» девушку, я — бабушку, потом подбежала женщина, мне начали помогать.

Мы нашли перчатку, положили женщине на рот. Я «качала», а девушка дышала. Делали мы это где-то минут 20, но признаков жизни не было.

Через 20 минут к девушке подбежали три человека из «скорой помощи». Я им говорю «помогите, хоть один человек подойдите сюда», но никто из медиков не отреагировал. Никто не подошел. Они забрали девушку и увезли.

В тот момент сотрудники полиции крикнули, что опять летят ракеты. Тут же включилась сигнализация ракетной опасности, и всем сказали уйти в безопасное место. А там уже выбежала моя мама, она переживала, начала кричать, звать меня. И я ушла.

Одни спасали, другие снимали

ИА Регнум: Бабушку в итоге удалось спасти.

Злата Алехина: Нет. Когда нас выводили оттуда, она была без признаков жизни.

ИА Регнум: И потом вы снова вернулись на площадь? Или уже нет?

Злата Алехина: Когда сказали о том, что ракеты опять летят и нужно всем в укрытие, мы сидели на цокольном этаже, никого не выпускали. Когда нас оттуда выпустили, уже никого на остановке не было, всех забрали.

ИА Регнум: Скажите пожалуйста, а сколько человек помогали раненым на улице?

Был мужчина, который изначально сидел только с Викторией. В целом, наверное, человек семь на остановке были, которые реально пытались помогать.

ИА Регнум: А остальные?

Злата Алехина: Были и те, кто ходил вокруг и снимал. По сути, мешал. Помню мальчика лет пятнадцати, наверное. Когда я «качала» бабушку, он подошел вплотную, снимал и давал комментарии. Тыкал прямо мне в лицо камерой и говорил «вот тут реанимацию проводят, спасают».

Был еще мальчик лет 14, ходил и снимал, как я и мужчина реанимировали бабушку и Викторию. И давал комментарии из серии «ну тут уже ничем не поможешь, тут уже все».

Также был пьяный мужчина, который подбежал к нам, когда я бабушку реанимировала. Начал убирать мои руки, говорить «вы неправильно делаете, нужно снимать одежду».

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ИА Регнум: То есть вы были единственная, кто знал, как правильно делать? Других квалифицированных медиков на месте не оказалось?

Злата Алехина: Не знаю. Но в «Маяке» находилась аптека. Я в тот момент, когда нас первый раз загнали туда, сразу же обратилась за помощью к фармацевту, на что получила ответ «я ничем вам помочь не могу».

ИА Регнум: Вы просили помощь лекарствами или помощь в плане обращения с ранеными?

Злата Алехина: Любую помощь. Хоть жгуты бы дала. И когда я поняла, что она не поможет — побежала обратно. У меня хоть какие-то знания были: я учусь в медицинском, могла помочь.

«Мысли были только о помощи»

ИА Регнум: А как получилось, что Вы пошли именно в медицинский?

Злата Алехина: У меня тетя работает в этой сфере, и я с самого детства говорила, что хочу помогать людям. И когда уже пришло время выбирать куда поступать, я поговорила с родителями и выбрала все-таки медицинский. Сестринское дело.

ИА Регнум: А что сейчас ваши родители говорят? Когда узнали, чем Вы занимались на площади?

Злата Алехина: Ну родители мне сказали о том, что я молодец, храбрая. Что они гордятся мной. Люди тоже благодарили за то, что неравнодушно к этому всему отнеслась. Приходили родственники Виктории, также благодарили. Ее детей тогда практически сразу забрали с площади — старшую девочку (у нее было ранение ноги) сразу, а маленькую девочку с коляской минут через семь. У нее была отрезана ножка.

ИА Регнум: Вам самой не страшно было там?

Злата Алехина: В первый раз, когда я выбежала туда, когда мы пытались достать бабушку, были мысль о том, что если сейчас еще раз будет такое же, то я, скорее всего, тут и останусь. А потом, когда уже помогала, перевязывала и реанимировала, не было никаких мыслей. Были мысли только помочь. Просто если ты начинаешь паниковать, думать и жалеть, то никакой помощи не окажешь.

ИА Регнум: Людям повезло, что Вы там оказались. Нужно ли, на Ваш взгляд, обучать всех каким-то базовым медицинским знаниям? Чтобы в случае других трагедий всегда рядом был тот, кто может помочь? Помочь не по наитию, а правильно?

Злата Алехина: Конечно, обучать людей, потому что даже вот если у человека нет сознания и нет пульса, то нужно делать сердечную легочную реанимацию. А для этого надо знать, сколько делать качков и сколько раз ты должен вдохнуть, сколько сантиметров должно быть вдавливание. Люди должны знать, как правильно накладывать жгуты, давящие повязки. Что нужно делать если в ране инородное тело — тот же осколок. Некоторые начнут вынимать осколок, а этого делать нельзя.

ИА Регнум: Спасибо большое. И отдельное спасибо от всей редакции за то, что вы сделали.