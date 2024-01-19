Неудачи на фронтах и ослабление помощи со стороны Запада вынуждают ВСУ прибегать к оригинальным, но подчас — кустарным вооружениям собственного производства или к модернизации уже полученной техники.

Иван Шилов ИА Регнум

Зачастую, под «модернизацию» идёт бронетехника производства стран НАТО, показавшая не лучшие характеристики и уязвимость перед погодными условиями и российскими вооружениями.

Украинские техники монтируют вооружения на бронетехнику, обвешивают немецкие танки комплексами активной защиты российского производства, монтируют оружие (например — зенитные установки) на шасси бронемашин, не имеющих штатного вооружения.

Самолёт советский, ракета натовская

В России такие поделки часто называют «кентаврами», на западе — «Франкенштейнами», по аналогии с чудовищем из повести Мэри Шелли, созданном из частей тел разных людей доктором Франкенштейном.

Иногда вместо украинских «кустарей», с военной техникой работают специалисты из стран НАТО. Вместо того, чтобы предоставить ВСУ самолёты, Запад предпочитает использовать те немногие уцелевшие машины ВСУ, которые ещё способны подниматься в воздух.

Наиболее яркий пример — установка англо-французских авиационных комплексов Storm Shadow/SCALP на бомбардировщики Су-24 украинских ВВС.

Над адаптацией комплексов работали специалисты французского оборонного предприятия MBDA, рассказал глава фирмы Эрик Беранже в интервью издания Challenges. Со слов оружейника, задача была решена за «считанные недели», хотя обычно на подобные манипуляции требуется годы.

Основная трудность состоит в том, что бортовые системы самолётов советского производства не адаптированы под натовские вооружения, тем более — под современные управляемые боеприпасы.

Социальные сети Украинский Су-24 с ракетой Storm Shadow/SCALP

Успех с Су-24 вдохновил натовских «докторов Франкенштейнов» на новые разработки. На этот раз западные специалисты занялись адаптацией натовских вооружений на шасси советских комплексов ПВО.

«Бук» с американским «привоем»

Программа адаптации получила название «FrankenSAM», причём вооружения, созданные путём такого «скрещивания», уже принимают участие в боевых действиях.

Об этом заявил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

С его слов, в рамках программы было разработано пять проектов.

Один из них — адаптация пусковых установок комплекса Бук-М1 для пуска американских зенитных ракет AIM-7 Sea Sparrow.

Возможна также адаптация наземных комплексов для пуска ракет воздух-воздух, поставленных из США и других стран НАТО.

Куда более серьёзную угрозу могут представлять другие «франкенштейны».

Patriot c украинскими «глазами»

Речь идёт о гибридизации зенитных комплексов американского производства Patriot с элементами советских ЗРК С-300, имеющихся у ВСУ. Впервые о возможности адаптации элементов двух зенитных комплексов сообщила газета New York Times в октябре 2023 года.

В случае, если эта концепция будет успешно реализована, украинские зенитчики могут получить серьёзное оружие, сказал ИА Регнум бывший офицер российских войск ПВО.

Один из вариантов адаптации предусматривает возможность запуска американских зенитных ракет пусковой установкой С-300.

Другой вариант подразумевает «скрещивание» радиолокаторов советского или украинского производства с пусковой установкой «Пэтриота».

Sebastian Gollnow/Global Look Press ЗРК «Patriot»

Радар даёт подсветку цели, которую атакует американская ракета.

Такое решение призвано сохранить время жизни американских вооружений на украинской земле в условиях постоянных ракетных ударов со стороны российских войск.

«Американцам очень жалко свои «Пэтриоты» и они придумывают способы по их защите, — отмечает источник ИА Регнум. — Дело в том, что радиолокатор, когда даёт подсветку, демаскирует себя. Когда зенитная батарея даёт залп по нашим дронам, например, по выявленным позициям ЗРК наносится ракетный удар. Американцам жалко комплексы, вот выдумывают такие хитрости».

Как долго будет работать эффект неожиданности

Эксперт также отмечает, что использование натовских боеприпасов установками «Бук» не несёт какой-то принципиально новой угрозы, поскольку западные ракеты AIM-7 не обладают большой дальностью применения.

В сущности, модификация позволяет решить вопрос со снабжением ВСУ ракетами, но никак не улучшает характеристики зенитных комплексов.

А вот использование радаров от советских систем с одной стороны маскирует позиции «Патриотов», а с другой — вводит в заблуждение пилотов российских самолётов.

Получив сигнал об облучении РЛС, бортовая станция предупреждения выдаст пилоту информацию о том, что он находится на прицеле комплекса С-300. В то время как его ведёт расчёт «Пэтриота». В подобной ситуации пилот может принять неверное решение.

Радар самого комплекса Patriot может быть активирован только непосредственно перед пуском ракеты. Однако подобный «Франкенштейн» опасен только поначалу.

«Если до них такие поделки доедут до ВСУ, эффект неожиданности будет работать ограниченное время, — отмечает источник. — А может и вовсе не будет работать, раз всё это утекло в сеть, наши пилоты предупреждены».

Какие-то каверзы американцы могут устроить, но больше похоже, что всё это заточено на экономию, чтобы по минимуму поставлять Украине новую технику. Потом данные по использованию РЛС будут собраны, доведены до экипажей, они будут действовать осторожнее», — резюмирует собеседник ИА Регнум.

Реактивная ракета на колёсиках

Ещё одна поделка, разработанная «сумрачным украинским военным гением» — новый реактивный дрон. Разработка была представлена на днях одной из групп волонтёров, сотрудничающей с ВСУ.

Беспилотник по конструктивно повторяет крылатую ракету с той разницей, что запуск осуществляется с взлётно-посадочной полосы, а не с воздушного носителя.

Реактивный двигатель располагается в хвостовой части, беспилотник оснащён единственным монокрылом.

При наборе высоты от дрона отделяется тележка с шасси, после чего дрон идёт на цель.

Социальные сети Реактивный дрон

Одним из преимуществ такой разработки является повышенная, по сравнению с моделями, оснащёнными поршневыми двигателями, скорость, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Мы посчитали с коллегами, скорость там повыше, но не больше 300 километров в час. Также у него манёвренность неплохая, но с другой стороны — у него должна быть невысокая дальность применения. Так что назвать этот дрон супер-оружием нельзя», — отмечает эксперт.

С другой стороны, беспилотник позволяет ВСУ решить одну из «наболевших» проблем, а именно — противодействие российских комплексов ПВО.

Подавляющее большинство беспилотников, запущенных по российской территории, сбиваются или в районе границы или непосредственно вблизи цели предполагаемого удара.

За счёт более высокой скорости и маневренности дрон становится сложной целью для пулемётов и других зенитных орудий, поэтому для его ликвидации необходимо использовать дорогостоящие зенитные ракеты.

«Вероятная цель такой поделки — истощение ПВО перед массированным ударом или ракетной атакой. Боевая часть там должна быть меньше, чем у дронов с поршневым двигателем. Сам реактивный двигатель занимает больше массы и забирает себе место», — добавил Васильев.

Но как средство противодействия зенитным комплексам может работать.

При этом реактивный дрон может распознаваться радиолокаторами как крылатая ракета или даже самолёт, для уничтожения которого может быть использован зенитный комплекс, демаскирующий своё положение.

Чем их сбивать

По оценкам экспертов, новые реактивные дроны могут представлять серьезную угрозу для ПВО только в случае одновременного пуска десятков или сотен машин.

С другой стороны, игнорировать подобную угрозу тоже не стоит. Для борьбы с такими целями может использоваться истребительная авиация, непригодная для борьбы с «тихоходными» поршневыми беспилотниками.

Ещё один способ противодействия реактивным целям — разработка зенитных ракет с уменьшенной боевой частью и возможностью массового запуска. Это своего рода удешевлённый вариант израильской системы «Железный купол», выпускающая навстречу группе реактивных целей реактивные же противоракеты.

Однако пока что украинская оборонка не показывает возможностей по массовому выпуску новых реактивных машин, что даёт время на изучение новой угрозы и выбор наиболее оптимального способа борьбы с ней.

В целом, «франкенштейнизация» украинской оборонки призвана компенсировать недостатки существующих вооружений и, по возможности, обмануть российских военных, которые встретятся с кустарной поделкой впервые.

Однако любой эффект неожиданности имеет срок действия, а на каждую новинку находится своё средство противодействия.