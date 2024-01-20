Менее чем за месяц в Германии произошли два инцидента, которые нельзя охарактеризовать иначе как вопиющие.

Иван Шилов ИА Регнум

В конце декабря в городке Пенцлин в земле Мекленбург — Передняя Померания было осквернено кладбище советских воинов-освободителей, а 16 января в Дрездене на мемориале в центре саксонской столицы неожиданно пропала памятная надпись, посвященная гражданским жертвам бомбардировок англо-американской авиации.

Хочется верить в то, что происшествия в землях бывшей ГДР — всего лишь не связанные между собой эксцессы, а не часть единой кампании по попытке перестраивания общественного сознания восточных немцев.

Однако то, что подобные события происходят именно теперь, параллельно с кампанией по нагнетанию антироссийской истерии и заявлениями отдельных политиков, дурно попахивающими русофобией, не может не настораживать.

«Осси» и «весси» по-прежнему существуют

Настроения на востоке Германии давно вызывают серьезное беспокойство политиков в немецком правительстве и штаб-квартирах основных политических партий. «Осси» — как называют восточных собратьев их западные родственники «весси» — с точки зрения представителей немецкого политикума так и не сумели превратиться в полноценных немцев западного образца, свято верующих в идеалы либеральной демократии, принесенной в страну на американских штыках в 1945 году. Несмотря на то, что с момента объединения Германии прошло уже 34 года.

«Осси» так долго томились под пятой проклятого авторитарного социалистического режима и надзором вездесущей Staatssicherheit (Служба государственной безопасности, или попросту «Штази»), что оказались просто не в состоянии оценить все прелести свободного мира и преимущества капиталистической системы хозяйствования. От этого промывания мозгов лживой советской пропагандой, как принято считать, и происходят все беды жителей бывшей ГДР.

Именно из-за неправильного воспитания они склонны впадать в крайности и отдавать голоса за богомерзкие политические силы вроде партии AfD, бьющей рекорды популярности в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании.

В Саксонии же, где через восемь месяцев пройдут выборы в земельный парламент, AfD имеет все шансы одержать на выборах оглушительную победу, опередив даже блок ХДС. Причем социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца и партия «Свободных демократов» — желтый цвет в «светофорной коалиции» — на этих региональных выборах рискуют даже не преодолеть пятипроцентный проходной барьер.

Восточные немцы, многие из которых до сих пор неплохо говорят по-русски и с теплотой относятся к советскому культурному наследию, были и остаются одними из главных противников антироссийских санкций, убивающих экономику региона.

В городе Шведт есть нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом весь столичный регион Берлин-Бранденбург. Вся деятельность предприятия была завязана на поставки российских углеводородов по газопроводу «Дружба». И его работникам — подумать только! — даже весной 2022 года, в разгар конфликта, после «кампании в Буче» было решительно наплевать на проблемы Украины.

На встрече с вице-канцлером Робертом Хабеком, в тот момент находившимся на гребне политической популярности, эти политически безграмотные пролетарии, абсолютно не проникшись серьезностью момента, рассказывали о «многолетних торгово-экономических связях с Москвой» и «важности поставок российских энергоресурсов для сохранения рабочих мест». Ну разве не возмутительно?!

А как эти «латентные наци» относятся к гуманитарным инициативам федерального правительства? Устраивать массовые митинги целыми деревнями против строительства лагерей для размещения беженцев — это же не лезет ни в какие ворота! Подумаешь, в лагере, который разместится на окраине деревни на 500 жителей, будет проживать 500 молодых половозрелых товарищей с восточным бэкграундом?

И что теперь? Ссылаться на патриархальный уклад жизни и радикальное изменение этнокультурного фона — это какая-то архаика, попахивающая настоящим фашизмом!

Ну и чересчур бережное отношение к советским памятникам с запрещенной коммунистической символикой, по какому-то недоразумению еще остающимся на территории Германии. В то время как передовые государства демократического фронтира на востоке Европы — Украина и страны Балтии — их уже давно уничтожили. Это тоже как-то нехорошо попахивает «пророссийскостью».

Помните, как местные власти Бранденбурга в мае 2022-го отказались демонтировать советский мемориал с танком Т-34 по запросу украинской стороны? И это в то время, как Россия ведет «агрессивную неоколониальную войну»! Это уже просто не лезет ни в какие ворота!

Неизвестные вандалы

В конце декабря 2023 года в земле Мекленбург — Передняя Померания произошёл прискорбный инцидент, о котором стало известно лишь 5 января. На советском мемориальном кладбище в городке Пенцлин были осквернены шесть памятников-надгробий советским воинам-освободителям.

Событие тем более удивительное, что в целом подобный вандализм региону совсем не свойственен. Обычно закон об охране воинских захоронений на территории Германии неукоснительно соблюдается как федеральными, так и местными властям.

Более того, в Мекленбурге — Передней Померании за памятниками советским воинам по традиции ухаживают еще с социалистических времён советско-восточногерманского братства.

Большинство советских мемориалов находятся в образцовом состоянии и считаются местными достопримечательностями. Как, например, советское мемориальное кладбище в Ростоке, расположенное на Пушкин-плац (площади Пушкина) в центре этого крупнейшего города Мекленбурга — Передней Померании.

«В связи с указанным инцидентом посольство заявляет решительный протест, настаивает на принятии исчерпывающих мер по установлению и привлечению к ответственности виновных, обеспечению неприкосновенности и безопасности мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года», — заявил официальный представитель посольства Российской Федерации в ноте протеста, поданной в МИД ФРГ.

В принципе, до сих пор не было поводов упрекнуть мекленбургские власти в предвзятости. Так, например, местные власти весьма оперативно отреагировали на инцидент в апреле 2022-го.

Тогда на памятнике освобожденным Советской армией жертвам немецких концлагерей в Новом Бранденбурге неизвестные намалевали свастику и написали бандеровский лозунг. Памятник быстро привели в порядок, а против предполагаемых вандалов было начато расследование. Только самих виновных, к сожалению, так и не нашли.

Что же касается Пенцлина, то там история еще более запутанная. Сам Пенцлин — маленький патриархальный городок, для которого советское мемориальное кладбище давно стало неотъемлемой частью культурного ландшафта. Все чужаки там на виду, а из местных на подобное святотатство точно никто не способен.

Удивительно, однако, другое. Еще в недавнем 2022-м любые попытки покушения на советское культурное наследие в Германии тут же попадали в заголовки СМИ и становились предметом жаркой общественной дискуссии.

Однако инцидент в Пенцлине получил огласку, можно сказать, случайно и то лишь из-за усилий, предпринятых посольством России.

Тайный демонтаж

Чуть меньше чем за месяц до дня памяти, посвященного разрушению Дрездена в 1945 году, надпись, посвященная жертвам варварских атак, была удалена. В самом конце Второй мировой бомбардировки англо-американской авиации повлекли гибель не менее чем 25 тысяч человек. Подобное вычищение памяти вызвало бурю общественного негодования.

Помимо самого факта удаления надписи, не меньшее возмущение вызвало поведение городских властей. В минувший вторник в ответ на запрос журналистов они сообщили, что «переделка мемориала жертвам воздушных налетов 13 и 14 февраля 1945 года идет по плану».

Йенс Геншмар, лидер парламентской группы «Свободные избиратели» в городском совете Дрездена, сообщил, что он обратился к бургомистру Дирку Хильберту, представителю партии «Свободных демократов». Однако получил странный ответ, который еще больше всё запутал:

«Бургомистр сперва сказал мне, что за этим стоит не город. Однако чуть позже городской голова добавил, что за удалением надписи все-таки стоит город, однако он затрудняется сказать, кто именно несет ответственность за демонтаж», — сказал Геншмар.

«Ни население, ни депутаты городского совета не были проинформированы о демонтаже. Это именно тот случай, который всё больше подрывает демократию в стране. Нельзя просто так взять и убрать памятник. Я подал заявление о возбуждении уголовного дела против неизвестных лиц», — продолжил лидер «Свободных избирателей».

Парламентская группа ХДС в городском совете Дрездена также была потрясена. Марио Шмидт, представитель партии по вопросам культурной политики, задал прямой вопрос, что это было.

Вице-бургомистр Дрездена, ответственная за вопросы культуры, Аннекатрин Клепш дала шокирующий ответ: «Городские власти не знают и в настоящее время пытаются прояснить ситуацию».

В итоге бургомистр Хильберт всё же признал ответственность городских властей за демонтаж, окончательно выставив себя в идиотском свете:«Критика в этом вопросе оправдана, поскольку мы действовали крайне неудачно с точки зрения коммуникации. При внесении изменений в столь чувствительное памятное место крайне необходима активная коммуникация».

В прошлом надпись уже закрашивали черной краской. В преступлении тогда подозревали левоэкстремистские группировки, якобы выражавшие таким образом свое возмущение тем, что неонацисты используют ежегодный день памяти как сцену для своих маршей.

В ближайшие дни на Альтмаркт — месте, где сжигали тела гражданских лиц, погибших в ходе бомбардировок, будет установлена памятная стела. Надпись на нее вернется, но будет несколько видоизменена.

Помимо числа погибших в результате бомбардировки, на ней будет размещена дополнительная информация, гласящая: «13 февраля 1945 года является одним из важнейших Дней памяти в столице Саксонии. С тех пор эта дата неоднократно подвергалась политическому инструментализированию и переосмыслению».

Тенденция налицо

Конечно, нельзя исключать того, что на советском мемориальном кладбище в Пенцлине просто хулиганили подростки, не отмеченные печатью интеллекта. А инцидент в Дрездене вызван общим падением уровня политических элит, благодаря которому на пост бургомистра и высших муниципальных чиновников попали лица с неполным служебным соответствием.

Однако нехорошая тенденция налицо: оба инцидента получили огласку лишь потому, что в Восточной Германии еще остались и честные журналисты, и неравнодушные представители общественности.

А вот что касается снижения порога толерантности официальных властей к инцидентам, которые еще несколько лет назад имели все шансы попасть в заголовки ведущих медиа, а теперь стараются замалчиваться — это вызывает самые серьезные опасения.

До демонтажа памятников красноармейцам, конечно, пока далеко. И «Хиросимская амнезия» из-за вымарывания ответственности американских «освободителей» за жертвы среди гражданского населения Германии пока не грозит.

Но то, что какие-то силы пытаются работать в этом направлении — совершенно очевидно.