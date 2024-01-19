54-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе завершен. Представители мировой элиты из более чем 120 стран по итогам мероприятия были вынуждены констатировать: крупнейшие державы и даже государства рангом пониже вступили в жесткую конкуренцию за право определять новый миропорядок.

Иван Шилов ИА Регнум

И конкуренция эта не оставляет места не только для консенсусных, но и вообще для каких-либо коллективных решений.

Бесчеловечный мир

Лозунгом Давосского форума в этом году стало «Восстановление доверия», когда в виду имеются такие базовые принципы, как транспарентность, согласие и ответственность. Но мир вокруг стремительно меняется, и совсем не в стиле этих лозунгов. Он стал более технократичным и беспринципным. Почему?

Во-первых, технология стремительно превращается в главный приоритет и цель движения обществ в будущее, отодвигая человека с его ментальностью на второй план. Машина всё лучше и лучше думает, решает и делает, но ничего не чувствует и не рассуждает, что в современном мире воспринимается как благо.

Человек как неповторимая личность, носитель и обладатель чувственного разума становится лишь вспомогательным элементом технологической цепочки, причем по мере её развития и совершенствования всё менее нужным. В итоге такому обществу уже совершенно не важно, что тревожит, вдохновляет или вызывает скуку у человека, во что он верит или не верит и так далее.

На нынешнем форуме в Давосе уже не было споров о том, как преодолеть неравенство и о каких-то даже потенциально возможных общественно-политических и экономических альтернативах нынешней модели капитализма эпохи конца истории.

Во-вторых, на планете де-факто идёт четвертая мировая война. Первые две, как известно, были горячими, третья — холодной и четвертая — прокси-война. Так вот, с каждой новой войной участники всё меньше и меньше руководствовались какими-то правилами и законами её ведения. Нынешняя прокси-война и вовсе явление совершенно нового порядка, для которого правил и законов вообще ещё не придумали и о нормах не договорились.

На эти недоговоренности накладывается растущая технократичность, речь о которой шла выше. В итоге мы получаем всё более бесчеловечный и расчеловечиваемый мир, и как в нем жить, никто пока не знает.

Но «жирные коты», как иногда называют участников Давосского слёта, похоже, не хотят говорить об этих тяжелых материях грубого реализма нашего времени. Им проще закрыться в ресторане, беседовать о привычных приятных вещах, транспарентности, согласии, ответственности. И не смотреть в иллюминаторы, чтобы не видеть, как «Титаник», на котором они плывут, медленно идёт ко дну.

Эксперты замечают лишь очевидные риски

Авторы доклада The Global Risk Report, выпущенного накануне форума, тоже постарались обойти наиболее глубокие болезненные и фундаментальные проблемы стороной.

Они увидели серьезные риски в изменении климата и распространении дезинформации на фоне большого количества выборов в 2024 году. Когда на избирательные участки пойдут около трех миллиардов человек по всему миру, распространение дезинформации «может подорвать легитимность вновь избранных правительств», — говорится в докладе.

Это может привести к гражданским беспорядкам, варьирующимся от «насильственных протестов и преступлений на почве ненависти до гражданской конфронтации и терроризма», — считают эксперты.

Правительства будут реагировать на это сворачиванием и удушением демократии, а также всё большим присвоением себе права определять, что является правдой, а что нет. Альтернативные источники информации, мнения, а тем более идеи, будут всячески изгоняться и подавляться. Круг стран, в которых такая практика станет мейнстримом, заметно расширится.

По мнению авторов доклада, сохраняется и высокая вероятность экономического кризиса. Они полагают, что условия, приведшие к прошлым кризисам, в фундаментальном отношении никуда не делись. Поэтому ослабленным финансовым системам требуется лишь самое малое потрясение, чтобы преодолеть критическую точку устойчивости.

Более предметно на этот счёт 17 января высказалась в Давосе первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. По её мнению, банковская система в целом достаточно хорошо держится в условиях повышения процентных ставок и происходящих в мире конфликтов, однако существуют риски для части банков США и Китая.

А это, как известно, крупнейшие на сегодняшний день банковские системы. И стоит там чему-то более-менее значительному лопнуть, как может начаться эффект домино, который потянет за собой финансовый, долговой и строительный рынок, домохозяйства и так далее.

На полях форума также широко обсуждалась угроза пандемии «болезни Х». Её, правда, ещё нет как таковой, но появление отчего-то ожидается как прибытие рейсового автобуса.

Эта тема неожиданностью не стала. Она с нарастающей интенсивностью муссируется уже несколько месяцев и теперь через Давос была доведена до тех мировых элитариев, кто еще был не в курсе.

Формально её обсуждение организовано с целью подготовки национальных систем здравоохранения к оперативным и скоординированным действиям на случай возникновения смертельной угрозы человечеству. На самом же деле, как утверждают некоторые аналитики, будущей эпидемией пугают глобалисты, мол, надо «объединять усилия» заранее и во всём, продолжить строительство «Глобалистана», а то все вымрем порознь.

Пандемия COVID-19 ничему не научила? А это была только репетиция того, что может случиться, и отдельно взятые системы с будущим вселенским злом уже не справятся. Северная Корея тому пример: даже в неё, со всем её изоляционизмом, ковид проник. А с «болезнью Х» всё будет гораздо скоротечнее и страшнее — уверяют адепты неминуемой новой пандемии.

В общем, есть вероятность того, что Запад планомерно готовит мир к новой пандемии с целью перезагрузки глобализации и уже предпринимает усилия в этом направлении под прикрытием антивирусных исследований.

Говорили на полях саммита и о растущей угрозе искусственного интеллекта.

Тема тоже не новая и была на слуху практически весь прошлый год. Об опасности ИИ предупреждают все, но работа по его совершенствованию идёт семимильными шагами и всё больше засекречивается.

Здесь ситуация очень напоминает ядерный проект.

Про опасность возникновения оружия чудовищной разрушительной силы активно писали фантасты и футурологи конца XIX — начала XX века. Рисовали страшные картины его возможного воздействия на человека и окружающую среду. Но это ни на кого не подействовало. Все ведущие страны втайне вели собственные ядерные проекты и стремились всеми правдами-неправдами опередить в этом конкурентов. В итоге бомба появилась и была применена.

То же, очевидно, будет и с ИИ.

Единственный выход

Что делать со всеми этими серьезнейшими рисками и вызовами, как отмеченными в докладе, так и теми, что его авторы не заметили или преднамеренно постарались обойти?

Увы, жизнеспособных рецептов не предлагается. Заключение более чем стостраничного документа уместилось всего на восьми, что само по себе показывает: у глобальных элит нет ответа на процесс распада системы, во главе которой они стоят.

Доверия в мире нет и не будет, поскольку интересы не сближаются. Они и не могут сблизиться. Успешный капитализм западной цивилизации или «садика за высоким забором», по словам Жозепа Борелля, выстроен за счёт ограбления Африки, Латинской Америки и частично Азии.

«Садик» никогда не признавал и не признаёт своего равенства с окружающими его «джунглями» (опять-таки, по словам Борелля). Это видно во всём. В том же отношении к российской спецоперации на Украине. Наши активы собираются конфисковать, хотя говорят, что они не участники конфликта. Мы, разумеется, ответим.

Какое после этого и к кому будет доверие со стороны глобальных инвесторов, например, из Китая и Азии в целом? Да и европейских, которые больше всего пострадают от ответных мер России.

Британцы советуют Украине выпустить облигации на 300 миллиардов долларов под будущие репарационные выплаты со стороны России. А где аналогичные облигации в отношении Сербии (в Белграде до сих пор стоят скелеты зданий, разрушенных натовскими бомбардировками)? Где они в отношении других стран, той же некогда цветущей Ливии? Об изменении этой парадигмы речи не идёт. Поэтому и ни о каком восстановлении доверия речи тоже нет и быть не может.

Ну и напоследок о дискуссиях вокруг так называемой украинской «формулы мира», которые шли практически на протяжении всего форума. Глава МИД Швейцарии Иньяццио Кассис заметил, что без участия России обсуждать тут нечего.

Но Россия своё мнение высказала ещё до спецоперации. Вначале устно, а затем предложив Западу подписать гарантии всеобщей безопасности на европейском континенте с учетом интересов и озабоченностей России. Нам отказали. Эта проблема не снята. Она решается военным путём, поскольку дипломатический путь нам закрыли.

Украина же для Запада сегодня своего рода штрафной батальон, который не жалко и который должен в прямом смысле кровью заслужить право сидеть возле своих господ на приставной табуреточке. По этой логике чем меньше украинцев выживет, тем лучше для владельцев табуреточки.

Ведь даже если они каким-то образом запустят механизм финансирования Украины украденными у России активами, то эти деньги в любом случае конечны. А что потом? Кто будет кормить это «гуляй-поле»?

Серьезно инвестировать туда никто не будет. Во-первых, Европе не нужен конкурент ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Они и так прибалтийское молоко сверх квоты выливают в овраги.

Во-вторых, коррупция на Украине — явление структурное. Чтобы её хотя бы заметно уменьшить, надо будет на 100% поменять всю элиту. А это в нынешних условиях невозможно, поскольку придут либо те же прозападные коррупционеры из второго эшелона, либо совсем другие люди. Но не факт, что они будут послушными марионетками западных хозяев.

Выход из всего этого клубка проблем и противоречий один — всеобъемлющее переформатирование миропорядка. К сожалению, по-другому уже никак.