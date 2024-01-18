Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда во время выступления в Сейме раскрыл некоторые приоритеты новой правящей коалиции («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые») в области военного строительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее заявлялось, что у правительства Дональда Туска есть свой план развития армии, но «по многим позициям он не отличается от разработок» предшественников из партии «Право и Справедливость» (PiS).

Напомним, что предыдущая правящая коалиция обозначила их в марте прошлого года в программе «Основные направления развития Вооруженных сил Польши и их подготовки к национальной обороне на 2025–2039 годы».

Речь шла об ускоренной технической модернизации армии и прежде всего сухопутных сил. Достичь ее предполагалось за счет укрепления боевых возможностей бронетанковых и механизированных войск, строительства мощной системы ПВО и ПРО, отражения угроз в киберпространстве и усиления военно-морских сил.

Предполагалось насытить армию военной техникой, в том числе беспилотными боевыми системами, высокоточным оружием дальнего действия, системами спутниковой связи и средствами наблюдения в космосе. Создать новые воинские части на восточном фланге и развить инфраструктуру.

Однако в выступлении Бейды прозвучали другие приоритеты.

Заместитель министра заявил об отказе от раздувания численности вооруженных сил, дезавуировав тем самым идею PiS о 300-тысячной польской армии.

По словам заместителя министра, сегодня приоритетом является предотвращение увольнения уже имеющихся военнослужащих. Так, в 2022 году армию покинуло более 17 тысяч человек, в 2023 — почти 19 тысяч. Чтобы перебороть негативные тенденции, правительство Туска пошло на повышение жалования военных и гражданских специалистов на 20%.

Министерство обороны рассчитывает, что в результате в нынешнем году численность солдат Войск территориальной обороны вырастет на 3 тысячи больше, чем в прошлом году, добровольной военной службы — на 5 тысяч. Это первое.

Второе. По словам Бейды, вскоре будет завершен аудит контрактов на поставку вооружений, заключенных с 2016 года. Многие из них заключались в режиме «срочной оперативной необходимости». Министерство анализирует такие контракты, сделав акцент на «указание источников финансирования».

Как уже заявлял Туск, его правительство хочет сохранить «рекордные военные расходы», которые в 2024 году составят 118,1 миллиарда злотых. При этом, отмечал Бейда, хотя бы 50% средств на вооружение должны получить польские заводы.

Это уже делается. Новые власти заключили восемь контрактов на общую сумму почти 19 млрд злотых, из которых 18 млрд достанутся местным оборонным предприятиям.

Смена акцентов ставит под вопрос реализацию договоренностей «Права и Справедливости» по закупкам иностранных вооружений. Судя по всему, в первую очередь это затронет контракты с Южной Кореей на поставки танков К2 и гаубиц К9, а также самолетов и ракетных установок на общую сумму в 76 миллиардов злотых.

При этом эксперты предлагают провести более широкий аудит программы закупок вооружений, на которые PiS в целом отводила 900 миллиардов злотых.

Бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке предлагает «особенно критически» взглянуть на поставки двух моделей американских танков Abrams, корейских K2 и немецких Leopard. Он также выразил сомнение в необходимости закупок 800 ракетных комплексов американских HIMARS и корейских Chunmoo.

Такие оценки могут быть приняты во внимание ныне правящей коалицией, которая, похоже, настроена на то, чтобы превратить Польшу в один большой «оружейный завод». Об этой амбициозной задаче заявляли как Туск, так и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Во время недавнего выступления в Давосе глава польской дипломатии сообщил, избрав предлогом необходимость работы над новым пакетом помощи Украине, что Варшава «изучает возможности увеличения производства боеприпасов и военной техники».

На этом направлении Польша солидарна с Францией, которая также переводит свою промышленность на «военные рельсы».

«Польские заводы идут на войну, производство растет полным ходом, беспрецедентные инвестиции в оружейную промышленность увеличиваются», — написала на днях газета Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, даже недавно модернизированные предприятия стремятся увеличить свои производственные мощности.

Так, производитель гаубиц Krab и минометов Rak компания Huta Stalowa Wola намерена приступить к изготовлению боевых машин пехоты и бронеавтомобилей. По словам её генерального директора Яна Шведо, «нам дали два года, чтобы удвоить производство».

Масштабные инвестиции вливаются в судостроительные верфи Remontowa Shipbuilding и судостроительный завод PGZ Stoczni Wojennej, которые получили контракт на 15 млрд злотых. Контрактом предусмотрено строительство трех многоцелевых фрегатов нового поколения серии Miecznik.

Обороты набирает компания Nitro-Chem из Быдгоща. Благодаря запуску полностью автоматизированной установки для наполнения взрывчатым веществом артиллерийских боеприпасов производственные мощности фирмы вскоре будут увеличены в несколько раз. «Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — говорит генеральный директор Nitro-Chem Доминик Савицкий.

Как можно судить, правительство Туска намерено перевести Польшу из разряда получателя вооружений в его производителя. Варшава нацелена на то, чтобы стать одним из главных поставщиков техники и боеприпасов для Европейского союза, готовящегося к «военным экспедициям» за его пределами.

Но на этом пути у нее есть конкуренты в лице французского и немецкого военно-промышленного комплекса. С Парижем, вероятно, Варшава предполагает договориться о разделе номенклатуры экспортной продукции. А как с Германией?

С одной стороны, пишет газета Die Welt, у немецких оборонных компаний, таких как Rheinmetall, KMW и Diehl Defense, полный портфель заказов. С другой — эти фирмы недостаточно быстро производят нужные объемы вооружений и страдают от высоких цен на энергоносители. «Ходят слухи, что Rheinmetall строит заводы в Венгрии еще и по этой причине: венгры по-прежнему получают дешевый газ из России», — отмечает немецкое издание.

Если в интересах развития своего военно-промышленного комплекса Германия возобновит энергетическое сотрудничество с Россией, это будет серьезный вызов польским амбициям стать ведущим «оружейным заводом» в Европе.