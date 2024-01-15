7 января в Швейцарии умер белорусский наёмник Николай Сикорский (Костиков) с позывным Немец, воевавший на стороне киевского режима с 2017 года и ставший одним из основателей полка белорусских националистов «Погоня». По сообщениям знакомых Сикорского, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которую 51-летнему белорусу несколько месяцев назад якобы нанесли мигранты из Африки.

Иван Шилов ИА Регнум Николай Сикорский (Костиков)

В истории Сикорского, как в капле воды, отражается бесславная судьба типичного белорусского националиста.

В 1992 году он получил судимость в Белоруссии, потом 20 лет жил в Германии. В конце 2000-х сменил великорусскую фамилию Костиков на «шляхетскую» — Сикорский. В 2017-м приехал в зону АТО, где воевал в составе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там он познакомился с другим белорусским боевиком — Павлом Сусловым с позывным Волат, который был ликвидирован уже в ходе СВО.

После начала спецоперации на Украине Сикорский присоединился к созданному бизнесменом Вадимом Прокопьевым полку «Погоня» и был полон амбициозных планов.

В интервью от 25 июня 2022 года он говорил, что когда белорусские полки с Украины войдут на территорию Белоруссии, белорусская армия перейдёт на сторону националистов и они вместе свергнут «диктатора Лукашенко». Полк «Погоня» тогда был назван «белорусско-украинским Моссадом», а его создатель Вадим Прокопьев — «гениальным человеком».

Тёплых слов удостоилась и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Однако уже осенью 2022 года фамилия Сикорского появилась в белорусских СМИ в связи со скандалом в полку «Погоня».

Тогда двое наёмников, которые хотели присоединиться к полку, после проверки на полиграфе СБУ получили решения о депортации. Одним из наёмников был активист Тихон Клюкач, участвовавший в попытке госпереворота 2020 года и отсидевший за это срок в белорусской тюрьме. Тогда Сикорский помог гражданам Белоруссии остаться на Украине.

Сам же Сикорский на Украине не задержался.

Поссорившись с руководством «Погони», он уехал в Швейцарию к матери, где она жила на основании предоставленного ей политического убежища. При этом швейцарские власти отказались предоставлять убежище воевавшему на Украине боевику и собирались депортировать его в Польшу.

Судя по постам в социальных сетях, после отъезда с Украины Сикорский радикально пересмотрел своё отношение к белорусской оппозиции.

Кадр из видео Бизнесмен Вадим Прокопьев

О «гениальном человеке» Вадиме Прокопьеве теперь он стал высказываться исключительно как о «предателе, негодяе и просто аферисте». Полк «Погоня» называл «мыльным пузырём», приведшим к гибели белорусов. Руководство оппозиционных сил, по словам экс-сторонника Тихановской, «сводит мечты простых белорусов на ноль». Наконец, бывший наёмник договорился до того, что события 2020 года в Белоруссии были спланированы Россией «в преддверии нападения на Украину», а вся белорусская оппозиция в изгнании — это агентура Кремля.

В своих коряво написанных текстах в соцсетях Сикорский, говоря о себе в третьем лице, обещал, что «будет и дальше убивать русьню, как он это делал много лет, и очень умело».

Кроме того, он анонсировал создание нового военного подразделения из ветеранов, находящихся в Европе, которое должно было вернуться на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Сообщение об этом было написано 28 октября 2023 года, то есть непосредственно перед предполагаемым нападением на его автора.

Смерть Сикорского вызывает немало вопросов.

Кадр из видео Белорусский наёмник Виктор Савич

В швейцарской прессе нет сообщений о случившемся. Белорусские СМИ ничего не пишут об уголовном деле, которое правоохранительные органы должны были возбудить против «мигрантов из Африки», которые якобы проломили белорусу череп «несколько месяцев назад».

Примечательно, что в октябре прошлого года при загадочных обстоятельствах погиб другой белорусский наёмник — Виктор Савич с позывным Леший.

Ранее он дал разоблачительное интервью белорусским государственным СМИ, в котором рассказал о фактах мошенничества со средствами, выделенными на содержание «Полка Калиновского» — ещё одного формирования белорусских националистов на Украине. По словам Лешего, его «побратимы» присваивали себе немалые суммы денег, которые должны были идти на амуницию и вооружение наёмников.

Вечером 9 октября 2023 года Савич был сбит насмерть грузовиком на трассе под Вильнюсом.

В декабре 2022 года в том же Вильнюсе был зарезан ещё один боец-«калиновец» — Алексей Лазарев. В этом случае литовские власти не стали скрывать, что преступление совершил знакомый убитого, также воевавший в составе «Полка Калиновского».

Таким образом, нельзя исключать, что «африканцы» из сообщений белорусских СМИ о смерти Сикорского на поверку могут оказаться «змагарами», что-то не поделившими с покойным или обиженными на него.

Как бы то ни было, жизненный путь Николая Сикорского (урождённого Костикова) был типичен для белорусских националистов и поучителен для тех белорусов, которые могут раздумывать, не взять ли в руки бело-червоно-белый (БЧБ) флаг с «Погоней».

Увлечение «свядомой» идеологией возбудило в Николае ненависть к «москалям», это привело его в стан бандеровцев и симпатизантов БЧБ-оппозиции, далее последовало разочарование в лидерах «свободной Беларуси» и, наконец, смерть. То ли от рук мультикультурных жителей Европы, куда «змагары» так хотят включить Белоруссию, то ли от рук своих же подельников.