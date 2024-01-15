Еще один белорусский боевик, воевавший за Украину, загадочно погиб в Европе
7 января в Швейцарии умер белорусский наёмник Николай Сикорский (Костиков) с позывным Немец, воевавший на стороне киевского режима с 2017 года и ставший одним из основателей полка белорусских националистов «Погоня». По сообщениям знакомых Сикорского, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которую 51-летнему белорусу несколько месяцев назад якобы нанесли мигранты из Африки.
В истории Сикорского, как в капле воды, отражается бесславная судьба типичного белорусского националиста.
В 1992 году он получил судимость в Белоруссии, потом 20 лет жил в Германии. В конце 2000-х сменил великорусскую фамилию Костиков на «шляхетскую» — Сикорский. В 2017-м приехал в зону АТО, где воевал в составе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там он познакомился с другим белорусским боевиком — Павлом Сусловым с позывным Волат, который был ликвидирован уже в ходе СВО.
После начала спецоперации на Украине Сикорский присоединился к созданному бизнесменом Вадимом Прокопьевым полку «Погоня» и был полон амбициозных планов.
В интервью от 25 июня 2022 года он говорил, что когда белорусские полки с Украины войдут на территорию Белоруссии, белорусская армия перейдёт на сторону националистов и они вместе свергнут «диктатора Лукашенко». Полк «Погоня» тогда был назван «белорусско-украинским Моссадом», а его создатель Вадим Прокопьев — «гениальным человеком».
Тёплых слов удостоилась и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Однако уже осенью 2022 года фамилия Сикорского появилась в белорусских СМИ в связи со скандалом в полку «Погоня».
Тогда двое наёмников, которые хотели присоединиться к полку, после проверки на полиграфе СБУ получили решения о депортации. Одним из наёмников был активист Тихон Клюкач, участвовавший в попытке госпереворота 2020 года и отсидевший за это срок в белорусской тюрьме. Тогда Сикорский помог гражданам Белоруссии остаться на Украине.
Сам же Сикорский на Украине не задержался.
Поссорившись с руководством «Погони», он уехал в Швейцарию к матери, где она жила на основании предоставленного ей политического убежища. При этом швейцарские власти отказались предоставлять убежище воевавшему на Украине боевику и собирались депортировать его в Польшу.
Судя по постам в социальных сетях, после отъезда с Украины Сикорский радикально пересмотрел своё отношение к белорусской оппозиции.
О «гениальном человеке» Вадиме Прокопьеве теперь он стал высказываться исключительно как о «предателе, негодяе и просто аферисте». Полк «Погоня» называл «мыльным пузырём», приведшим к гибели белорусов. Руководство оппозиционных сил, по словам экс-сторонника Тихановской, «сводит мечты простых белорусов на ноль». Наконец, бывший наёмник договорился до того, что события 2020 года в Белоруссии были спланированы Россией «в преддверии нападения на Украину», а вся белорусская оппозиция в изгнании — это агентура Кремля.
В своих коряво написанных текстах в соцсетях Сикорский, говоря о себе в третьем лице, обещал, что «будет и дальше убивать русьню, как он это делал много лет, и очень умело».
Кроме того, он анонсировал создание нового военного подразделения из ветеранов, находящихся в Европе, которое должно было вернуться на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Сообщение об этом было написано 28 октября 2023 года, то есть непосредственно перед предполагаемым нападением на его автора.
Смерть Сикорского вызывает немало вопросов.
В швейцарской прессе нет сообщений о случившемся. Белорусские СМИ ничего не пишут об уголовном деле, которое правоохранительные органы должны были возбудить против «мигрантов из Африки», которые якобы проломили белорусу череп «несколько месяцев назад».
Примечательно, что в октябре прошлого года при загадочных обстоятельствах погиб другой белорусский наёмник — Виктор Савич с позывным Леший.
Ранее он дал разоблачительное интервью белорусским государственным СМИ, в котором рассказал о фактах мошенничества со средствами, выделенными на содержание «Полка Калиновского» — ещё одного формирования белорусских националистов на Украине. По словам Лешего, его «побратимы» присваивали себе немалые суммы денег, которые должны были идти на амуницию и вооружение наёмников.
Вечером 9 октября 2023 года Савич был сбит насмерть грузовиком на трассе под Вильнюсом.
В декабре 2022 года в том же Вильнюсе был зарезан ещё один боец-«калиновец» — Алексей Лазарев. В этом случае литовские власти не стали скрывать, что преступление совершил знакомый убитого, также воевавший в составе «Полка Калиновского».
Таким образом, нельзя исключать, что «африканцы» из сообщений белорусских СМИ о смерти Сикорского на поверку могут оказаться «змагарами», что-то не поделившими с покойным или обиженными на него.
Как бы то ни было, жизненный путь Николая Сикорского (урождённого Костикова) был типичен для белорусских националистов и поучителен для тех белорусов, которые могут раздумывать, не взять ли в руки бело-червоно-белый (БЧБ) флаг с «Погоней».
Увлечение «свядомой» идеологией возбудило в Николае ненависть к «москалям», это привело его в стан бандеровцев и симпатизантов БЧБ-оппозиции, далее последовало разочарование в лидерах «свободной Беларуси» и, наконец, смерть. То ли от рук мультикультурных жителей Европы, куда «змагары» так хотят включить Белоруссию, то ли от рук своих же подельников.