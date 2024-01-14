Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неожиданно «похвалил» Россию. И сделал он это в интервью британскому таблоиду Daily Express.

Иван Шилов ИА Регнум Матеуш Моравецкий

Как заявил Моравецкий, Украина «вызывает огромную озабоченность у нас и у всего НАТО», в том числе потому, что она «движется в неправильном направлении, контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года, не увенчалось успехом».

А это означает, что у России и ее президента Владимира Путина всё-таки есть «огромные ресурсы, стратегическая глубина, терпение в международной политике».

Учитывая, что, по мнению экс-премьера, российский президент неизбежно переизберется в марте этого года, это даст ему еще больше возможностей в долгосрочном планировании в украинском конфликте. Тем более что Москва в принципе имеет все возможности «рассматривать свои стратегические интересы в гораздо более долгосрочной перспективе» и у нее «есть большие ресурсы в плане промышленности, людей».

При этом британский таблоид дал интригующий заголовок интервью с Моравецким: «Сокрушительный удар для Сунака: бывший польский премьер заявил, что контрнаступление Украины «не удалось». В чём причины такой интерпретации?

Само издание, судя по всему, связывает это с тем, что слова Моравецкого прозвучали во время визита британского премьера на Украину, где он объявил о предоставлении киевскому режиму новых военных поставок на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Весь прошлый год в украинские вооруженные силы закачивали куда большие средства, но киевский режим провалил контрнаступление, на которое так рассчитывали на Западе. И нынешние «дары Сунака» не помогут Украине, являясь очередной сомнительной тратой денег британских налогоплательщиков.

Однако дело, конечно, не только в том, что премьер-министра Великобритании косвенно уличили в нецелевых расходах. Моравецкий ударил одновременно не только по Лондону, но и по Вашингтону и родной Варшаве, которые на украинском поле хотели создать России непреодолимые проблемы.

Сейчас бывший польский премьер констатировал очевидное: не получилось. Для российского общества и российской власти разрешение украинского вопроса носит общенародный и государственный характер. От этого зависит самоощущение нашего народа, его сплоченность и дух, позиционирование страны во внешнем мире, развитие и будущее.

Что касается Великобритании, то энтузиазм, с которым она вступила в защиту киевского режима и борьбу с Москвой, по мнению некоторых британских исследователей, был связан с желанием Лондона навязать внешнему миру императив «морального превосходства».

А для США участие в конфликте превратилось в межпартийную схватку, попытки демократической администрации уйти от поражения и крайне неудобных вопросов республиканцев по поводу деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

«Конфликт на Украине всегда был ненужным, — заявил в ноябре прошлого года в колонке в газете Daily Mail британский писатель и журналист Питер Хитченск. — Это не принесло ничего, кроме вреда Украине и украинцам. Украину использовали как таран в чужой ссоре. Всё это было приготовлено на той же кухне в Вашингтоне, округ Колумбия, где готовилось еще более безумное вторжение в Ирак. И я пытался сказать вам, что политика доведения России до безумия расширением НАТО сделает нас менее безопасными, а не более безопасными».

Стремление Лондона и Вашингтона навязать свою «правду» и «моральное превосходство» всему миру потерпело крах. Особенно после того, как англо-американская коалиция показала себя в схватке между Израилем и движением ХАМАС. «Третий мир», за внимание которого так бились США и Великобритания, еще раз убедился, с кем он имеет дело.

Как отмечала газета The New York Times, война в секторе Газа лишь усилила недовольство в Африке, Азии и Латинской Америке тем, что Запад рассматривает Украину как особый случай, потому что это «европейская война». «Третий мир» осудил выделение средств на вооружение киевского режима, в то время как «цели международного развития игнорируются».

Всё это фактически констатировал в своем интервью Моравецкий. Но в целом ситуация еще глубже. Его слова направлены в первую очередь против нового польского правительства во главе с Дональдом Туском. Последний на днях сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Украину, назвав ситуацию там «главным вопросом национальной безопасности» Польши.

Очевидно, в Киеве премьер еще раз заявит, что Европейский союз должен инвестировать больше денег в оружие и оборону, с учетом того, что Россия удачно «перевела свою экономику на «военные рельсы». Но это значит, что европейцам достанется меньше средств на решение социальных вопросов и придется сокращать помощь странам «третьего мира».

Моравецкий на этом фоне говорит, что стабильная и сплоченная Россия выглядит более выигрышно. А это значит, что Польше, сегодня переживающей пик политического разделения и противостояния, лучше договориться с Москвой, чем продолжать конфронтацию.