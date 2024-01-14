Многие эксперты называют 2024 год годом выборов. В целом ряде стран пройдут кампании, которые окажут влияние не только на судьбы этих государств, но также и всего мира.

Иван Шилов ИА Регнум

И первыми такими выборами стали тайваньские. «19,5 миллионов тайваньских избирателей выбирали не только президента и парламент, но и определяли будущее американо-китайского соперничества, а особенно будущее отношений между обеими частями пролива. И всё это будет иметь очень серьезные стратегические последствия для всего Индо-Тихоокеанского региона», — пишет Asia Times.

За победу боролись три политические силы. Первая — это правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова. Ее представители находятся во главе государства уже два избирательных цикла подряд, и за это время отношения между обоими берегами пролива серьезно обострились.

Ей противостояли кандидаты от двух партий: партии Гоминьдан, выступающей за более тесные отношения с КНР, включая саммиты, укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества, отказ от военных провокаций и т.п., и Тайваньской народной партии, чьи представители обещали быть более жесткими, чем Гоминьдан, но не настолько, как ДПП.

В итоге раскол в рядах оппозиции ее и сгубил. Да, Гоминьдан и «народники» взяли в совокупности 60 мест в парламенте (52+8), и, скорее всего, создадут большинство, для которого нужно 57 голосов.

Однако на президентских выборах, которые проходят в один тур, их представители разделили оппозиционный электорат (набрав соответственно 33,5% голосов и 26,5% голосов). В результате с результатом в 40% выборы выиграл глава ДПП Лай Циндэ.

Кадр из видео

На Западе, конечно, считают его победу победой над Китаем, который якобы пытался запугать жителей острова. Так, в Пекине призывали тайваньцев «сделать правильный выбор» и предупреждали, что если новые власти продолжат политику уходящих, то Тайвань «будет всё дальше и дальше от мира и процветания и все ближе и ближе к войне и рецессии».

Однако панику раскручивали и местные силы — те самые, кому было выгодно создать образ агрессивного Китая и тем самым привлечь людей на выборы. Дабы те проголосовали за сторонников защиты независимости острова — то есть ДПП.

Так, например, 9 января Китай запустил спутник, ракета-носитель которого пролетела над территорией Южного Тайваня. Министерство обороны острова выслало тайваньцам предупреждение о запуске на китайском и английском языках, однако в последнем случае оно использовало не слово rocket, а слово missile — то есть речь шла о боевой ракете.

Подобное жонглирование терминами вызвало скандал, оппозиция обвинила военных в попытке нагнетать панику и тем самым сыграть в пользу Демократической партии.

Время против Пекина

В чью же пользу сыграет победа представителя ДПП? Ведь речь отнюдь не идет о том, что тайваньцы лишь выбрали продолжение старого курса, которого остров придерживался на протяжении двух каденций. Нет, эта победа означает эскалацию отношений в Тайваньском проливе.

Во-первых, потому что новый президент сам по себе радикальнее своей предшественницы Цай Инвэнь. «Кандидат от ДПП Лай Циндэ уже много лет поддерживает независимость. И что бы ни случилось, он никогда не изменит своей позиции. Поэтому я считаю, что материковый Китай будет очень нервничать из-за такого человека. Пока что он не зашел слишком далеко и особо не рассказывал о своем подходе к независимости Тайваня, но все относятся к ситуации с опаской», — рассказал немецким СМИ бывший президент Тайваня Ма Инцзю.

Поэтому вряд ли Пекин поверит в то, что новый глава государства будет как-то развивать двусторонние отношения с материком.

Во-вторых, радикальный кандидат приходит к власти в момент глобальной политической турбулентности. В мире один за другим разгораются конфликты. Все они проходят с участием США, но ни в одном из них Америка напрямую не противостоит своим крупнейшим политическим противникам — Ирану, России и Китаю.

Везде она либо действует опосредованно (как, например, на Украине и в Газе), либо внешние игроки стоят за спиной других сил (в Газе и в Красном море). Подобная ситуация ведет лишь к раздергиванию американских сил и, соответственно, к проигрышу по всем фронтам.

В этой ситуации Вашингтону очень нужен рычаг давления, который может вывести из игры крупного игрока без войны с ним. И таким рычагом для Китая сейчас может стать Тайвань. Американцам достаточно дать указание Тайбэю (у власти в котором, напомним, будут радикальные сепаратисты) на провозглашение независимости. И это вынудит китайцев напасть на Тайвань. Тем самым Китай предстанет агрессором и столкнется с серьезнейшими экономическими последствиями.

При этом у самих США будет выбор. Они могут как вмешаться, так и остаться в стороне. Ма Инцзю выразил сомнение о том, что США вступят в войну в случае китайского нападения.

«Я не думаю, что Соединенные Штаты будут напрямую вмешиваться. Они сделают всё возможное, чтобы этого избежать, потому что если они вмешаются и вступят в конфликт лицом к лицу с материком (с КНР. — Прим. ред.), это может привести к ядерной войне. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы избежать горячей войны не только между Тайванем и Китаем, но также между Соединенными Штатами и Китаем», — заявил он.

Наконец, в-третьих, победа Лая Циндэ усложняет ситуацию для КНР не только в плане получения (а точнее, сохранения) у американцев кнопки включения тайваньской войны. Положение становится хуже еще и потому, что шансы на альтернативное мирное воссоединение с островом уменьшаются с каждым годом. Хотя бы с демографической точки зрения.

С 1994 года число тайваньцев, которые считают себя китайцами и только китайцами, сократилась с 25% до 3%. В свою очередь доля тех жителей, которые считают себя лишь тайваньцами (без сопутствующей двойной китайской идентичности), выросла почти в три раза — с 20% до 60%. И если число носителей тайваньской идентичности вырастет до абсолютного большинства, то банально не с кем будет воссоединяться, не на кого опираться.

При том у китайцев есть несколько констант. Во-первых, товарищ Си по внутриполитическим причинам должен вернуть Тайвань в свою каденцию. Во-вторых, отказаться от Тайваня ни один из китайских руководителей не может. И, в-третьих, окно для относительно безболезненного силового захвата острова закроется после того, как Россия победит на Украине и начнется формирование правил игры в новом мире.

Поэтому китайцы могут и не ждать, пока американцы нажмут кнопку начала войны. И могут нажать ее сами — в нужный для себя момент.