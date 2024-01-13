Граждане России закупили к недавним праздничным застольям больше красной икры, чем в прежние годы — такой вывод сделали в Росрыболовстве. «По экспертным оценкам, за новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тыс. тонн лососёвой икры», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Началось всё с отличного результата дальневосточных рыболовов. В 2023 году лососёвая путина — официальный сезон промышленного вылова — принесла 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Как уточняет Росрыболовство, это второй по величине показатель за всю историю наблюдений (рекорд — 677 тыс. тонн — был установлен в 2018 году). В результате объём производства красной икры за 11 месяцев 2023 года вырос в 2,6 раза, до 23,2 тыс. тонн.

Более 80 процентов дальневосточного улова красной рыбы в 2023 году — 490 тыс. тонн — пришлось на традиционного «лососёвого» лидера — Камчатский край. При этом изначальный прогноз производства в этом субъекте страны был существенно ниже — 382 тыс. тонн. То есть итоговый объём улова не был заранее ожидаемым и стал приятным сюрпризом для отрасли.

Уже по итогам первых девяти месяцев прошлого года специалистам стало ясно, что выпуск красной икры в России существенно вырос, вследствие чего должны снизиться цены на этот продукт, причём довольно заметно.

«Почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю», — утверждает пресс-служба ведомства. Экспорт красной икры за прошлый год, как и её импорт, учитывая данные Росстата, был несущественным.

В этих обстоятельствах заметный рост производства закономерно привёл к увеличению предложения этого продукта, традиционно считающегося деликатесным. Что, в свою очередь, способствовало установлению более доступной цены.

А доступность красной икры — немаловажное гастрономическое преимущество. Ведь речь идёт о продукте, который не просто является неким символическим праздничным лакомством. Красная икра содержит разнообразные жирные кислоты, железо, фосфор и другие полезные микро — и макроэлементы, а также целый набор витаминов — A, B, E, C и D.

Она помогает нормализовать работу нервной системы, предупреждает анемию, повышает иммунитет, предупреждает атеросклероз, обладает прочими полезными свойствами. Поэтому её практическая польза для организма неоспорима.

Впрочем, озвучивалась версия, что ожидать резкого удешевления столь полезного продукта до окончания новогодних празднеств не стоит.

Икру мандарином не заменишь

Едва ли красная икра на полках российских магазинов подешевела в преддверии Нового года, соглашается президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Что неудивительно, если учитывать традиционный предпраздничный спрос на этот специфический деликатес, которому сложно подобрать альтернативу. Не следует забывать и о потребительской инфляции, без которой прошлый год, увы, не обошёлся.

Однако большой «урожай» икры в стране в 2023 году действительно привёл к тому, что её на рынке стало много, подтверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Особенно это стало ощущаться в конце года, в преддверии праздников.

Но поскольку речь о деликатесном продукте, на который широкий потребитель обычно обращает внимание перед праздничными датами (и закупает в сравнительно небольших объёмах), то ожидать некого масштабного роста потребления красной икры за целый год в любом случае не следует, отмечает Карпов.

При этом умеренные объёмы потребления тоже бывают разными, подчёркивает он. Всё же средняя зарплата в Москве заметно выше, чем по России в целом. А это, в свою очередь, может отражаться на стоимости праздничного стола и, в свою очередь, на готовности человека потратиться на «баночку красной».

Впрочем, прошлый год ознаменовался не только потребительской инфляцией, но и реальным ростом заработных плат в России, замечает Зубец из Финансового университета.

«Реальные доходы населения выросли на 7%, — говорит он. — То есть платёжеспособность населения увеличилась, и под Новый год народ решил себя «побаловать». Признаюсь, не следил за ценами на икру, но её предложение как таковое резко увеличилось, так что найти ее на полках было несложно».

При этом, как замечает Зубец, надо учитывать, что видов красной икры на российском рынке множество, а цены на них отличаются. «Это зависит и от производителя, и от качества, влияет и разновидность упаковки, и срок хранения, — перечисляет эксперт. — Поэтому не готов говорить о какой-то средней цене на красную икру».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Что касается конкретной статистики продаж, на которую ссылается Росрыболовство, то её сложно как подтвердить, так и опровергнуть, считает глава РАЭРР Карпов. «Отдельной статистики на эту тему никто не ведёт, — утверждает он. — Сложно это как-то вытащить из чеков. Не исключено, что Росрыболовство чуть улучшило ситуацию с нелегальным оборотом икры. Мы слышали, например, об ограничениях на ее перевозку самолётами для физических лиц, что, соответственно, уменьшило в какой-то мере нелегальный оборот. Может, стало также больше официальных цифр продаж легальными рыбными хозяйствами».

Как выбрать

«Как выбрать качественный продукт? — задаётся вопросом Карпов. — Это сложно. В первую очередь, надо брать тот, который уже себя зарекомендовал, если мы говорим именно про промышленные образцы — жестяные банки и тому подобное. Но это всё равно достигается методом проб и ошибок, да ещё и с учетом вкусовых предпочтений».

Если говорить о пластиковых упаковках, которые тоже заняли достаточно прочные позиции на отечественном рынке, то при выборе таких вариантов следует учитывать источник происхождения и канал поставок.

Желательно, чтобы продукт в такой упаковке был приобретён в зарекомендовавшей себя официальной сети, обладающей к тому же собственным рыбоводческим хозяйством. Однако подобных поставщиков немного, признаёт эксперт.

«Наилучшее — просто найти «своего» производителя, «своего» продавца, и на них ориентироваться, — советует Карпов. — И понимать, что продукт обычно тем лучше, чем он дороже».

При этом не следует рассматривать в качестве альтернативы красной икре чёрную, замечает Зубец из из Финансового университета.

«Чёрная икра — это прежде всего Каспий, её добывается мало, — рассказывает эксперт. — Есть какие-то искусственные плантации по выращиванию осетровых, которые и дают чёрную икру, но производится это всё в небольших количествах. Есть ещё азербайджанская чёрная икра, есть иранская. И потом, понятно, что это безумных денег стоит».

Основная сложность с увеличением предложения чёрной икры состоит в том, что её свободная добыча практически запрещена.

«Соответственно, велика вероятность подделки, — поясняет Зубец. — А с красной икрой такой проблемы просто нет. То есть этого продукта вполне достаточно — есть и «дикая» рыба, есть и рыбоводческие хозяйства. Соответственно, цены на красную икру гораздо ниже, и она доступнее».