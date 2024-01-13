Район Краун-Хайтс в центральной части Бруклина и ранее был достаточно известным местом. Если не у всех жителей Земли, но точно у жителей Нью-Йорка и тех, кто, что называется, «в теме».

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Именно здесь расположена синагога, где располагается штаб-квартира всемирного движения Хабад Любавич — в доме 770 по Истерн-Паркуэй. Копии этого дома, стоит заметить, можно найти и в других городах мира, особенно в Израиле.

Однако Истерн-Паркуэй по-настоящему оказалась на слуху, когда 8 января сюда приехала строительная техника, инженеры и полиция. Службы попытались засыпать туннель, обнаруженный под синагогой еще в декабре. Оказалось, что он соединял синагогу со зданием, где располагалась ритуальная баня (миква). Отдельные источники сообщали, что баня являлась женской, другие — что нерабочей, но факт остается фактом.

Некоторые представители общины возмутились попыткой лишить их туннеля и полезли в драку с представителями правопорядка. А заодно порадовали пользователей социальных сетей колоритным видеоконтентом — с толпой недовольных ортодоксальных евреев в полном «обмундировании», крушащих все на своем пути и вылезающих из-под земли.

В результате были арестованы 12 человек, туннель осмотрели и нашли в нем кучу мусора, детскую коляску, а также матрас с пятнами якобы детской крови.

«Теории заговора» и план «расширения»

Матрас и разговоры про детскую кровь на нем немедленно всколыхнули старые истории о том, как некоторые представители хасидов были замешаны в педофилии и торговле людьми.

Причем разговоры начались настолько активные, что даже гендиректор Антидиффамационной лиги охарактеризовал их как «пропаганду антисемитских теорий заговора», а также назвал «неуместными» любые сравнения бруклинского прохода с туннелями ХАМАС в секторе Газа.

Версии о цели строительства туннеля озвучивались разные. Сначала все посчитали, что он был построен еще во времена COVID-ограничений для того, чтобы хасиды, пренебрегавшие профилактикой коронавируса, могли тайно посещать синагогу.

Mordecai baron Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон

Однако чуть позже появилась информация о том, что туннель мог появиться всего полгода назад и был вырыт отдельной группой представителей движения Хабад. Они якобы пытались заставить руководство синагоги расширить помещение и тем самым исполнить волю последнего ребе Хабада Менахема-Мендл Шнеерсона.

Действующее руководство Хабад, опять же, по слухам, данную идею не одобрило и собрало жалобы от жителей, которым активность в туннеле «мешала спокойно спать». После верхушка движения решила действовать и заодно поставить на место часть особо «активных» членов общины.

При этом массовое удивление от наличия туннеля в старом районе Бруклина выглядит несколько странным, учитывая местную специфику.

Подземные лабиринты «Большого Яблока»

Пожалуй, из современных мегаполисов именно Нью-Йорк обладает наиболее объемным запасом разнообразных городских легенд, которые ухитрились проникнуть в массовую культуру. Одной из таких являются истории о тайном городе, находящемся под землей и, по слухам, ничуть не уступающим размерами тому, что находится на поверхности.

За последний век подземные туннели находили здесь неоднократно. Некоторые представляли собой старые или недостроенные пути или станции метро, другие — проезды для грузовых поездов. Встречались даже пути, предназначенные для доставки скота, почты и иных товаров в центральные магазины города.

Подобный способ был избран и для того, чтобы не мешать движению городского транспорта на поверхности, и, что больше походит на истину, чтобы не сильно «светить» перед окружающими родом своих занятий. А самостоятельно прорытые проходы, соединяющие погреба и подвалы жилых домов и лавок, сосчитать и вовсе невозможно.

(сс) DMY Синагога по адресу Истерн-Паркуэй, 770. Нью-Йорк

За почти 400 лет существования города подобной «инфраструктуры» здесь появилось более, чем достаточно — по некоторым подземным коммуникациям сейчас даже водят экскурсии. Это старые и очень элегантные станции метро City Hall и Worth Street, а также множество заброшенных туннелей, ведущих к терминалу Центрального вокзала и соединяющих его с отелями в округе.

Под Риверсайд-парком находятся заброшенные пути для грузовых поездов, давно превратившиеся в граффити-галерею и прозванные Туннелем Свободы. Под Атлантик-авеню в Бруклине находится туннель Коббл-Хилл, построенный еще в 1844 году, а на Манхэттене и вовсе можно найти катакомбы под базиликой Старого собора Святого Патрика.

Некоторые переходы можно увидеть, проезжая по действующим линиям метро. Однако большая часть закрыта по соображениям безопасности, а то и вовсе засекречена. Обладая определенными полномочиями и регалиями, можно выяснить информацию о лабиринтах под историческими зданиями. Но те же кварталы, занятые представителями национальных диаспор (китайских, итальянских, афроамериканских и, да, еврейских), по сути, являются «терра инкогнита».

Под землей строят жилье, тайные склады, казино, тюрьмы, притоны и даже храмы — разумеется, по большей части нелегально. Вряд ли с этим можно всерьез бороться — да у местных властей и нет такого намерения.

Душа в душу

Еще 11 января городские власти Нью-Йорка издали приказы о проведении экстренных строительных работ по стабилизации исторических еврейских объектов — как синагоги, так и соседних построек. Было приказано освободить часть зданий, находящихся над туннелем, ради безопасности жильцов. Оказывается, земляные работы вызвали структурные проблемы в двух одноэтажных постройках.

В итоге чиновников из строительного департамента поддержали и представители Хабада. В частности, местные жители предоставили свидетельства, что работы проводились отдельной «группой заблудших молодых людей». Раввин Мотти Селигсон и вовсе назвал туннель незаконным актом вандализма и осудил «экстремистов, которые прорвались через стену синагоги», пытаясь создать себе несанкционированный доступ.

Однако нашлись и те, кто поддержал наличие туннеля и выступил против его ликвидации, заявив, что это соответствует плану «расширения», давно задуманного последним ребе Хабада.

Кадр из видео

Изучение этой истории заставляет обратить внимание на следующие факты. Во-первых, на дивное и быстрое согласие между общиной Хабад и представителями строительного департамента Нью-Йорка.

Последние уже настроены вполне благожелательно и сообщают, что владельцы зданий позвали архитекторов, инженеров, подрядчиков и выполняют необходимые работы по ремонту подвальных помещений и замены креплений. Претензии о проведении незаконных раскопок синагоге озвучены, но приказа ликвидировать туннель или прямых намерений сделать это в будущем так и не прозвучало.

Скорее всего, община Хабад все же (в очередной раз) смогла достигнуть соглашения с местными властями, аккуратно переведя стрелки на особо ретивую и неудобную часть своих сторонников — и сохранив при этом тайный проход.

Кадр из видео

А даже если и не сохранила — неужто кто-то думает, что он у них один такой? Ведь в этом районе уже находится часть старых подземных путей метро, проложенного еще в начале XX века. Они соединяют район с ранее упоминаемым туннелем под Атлантик-авеню, часть которого закрыта для широкой публики.

Интересно, что заметку об «урегулировании инцидента» разместило у себя все то же «Нью-Йорк Таймс» — издание, которое, по слухам, находится в очень близком контакте с ортодоксальной иудейской общиной.

По сути, все нужные люди получили информацию о том, что хасиды разрешили свои внутренние разногласия и вернули своему кварталу — куда очень редко допускаются как стражи порядка, так и просто чужие — былую неприкосновенность.