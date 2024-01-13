Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», в котором прошла скандальная «голая вечеринка», в знак «искупления грехов» передал одному из московских храмов реликварий с мощами святителя Николая Чудотворца. Сразу после этого забеспокоилась ватиканская дикастерия по богослужению и дисциплине таинств, следящая за надлежащим почитанием мощей.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В России стало большой новостью, — написал епископу Новары Франко Брамбилле секретарь дикастерии архиепископ Витторио Виола, — то, что один из московских храмов получил мощи святителя Николая Мирликийского от местного предпринимателя. Он утверждал, что приобрел эти мощи осенью 2023 года у Ватикана. Однако мы выяснили, что сертификат подлинности был выдан епархией Новары в 2018 году и подписан субдиаконом Франко Черрути, который подписывал и другие сертификаты подлинности мощей, переданных различным православным церквям».

Но, как выяснила итальянская газета La Stampa, Черрути был хранителем реликвий в епархии Новары лишь до 2016 года. Уходя с этой должности, он, по его же собственным словам, сдал все печати и штампы, которыми заверяют подлинность святых реликвий.

Отсюда вопросы: каково истинное происхождение мощей, приобретенных бизнесменом Даниловым, являются ли они подлинными и как именно они к нему попали?

Сам предприниматель заявлял, что купил частицы останков святителя Николая в Ватикане в 2023 году. Но еще в 2017 году дикастерия по делам святых выпустила инструкцию под названием «Реликвии в Церкви: подлинность и хранение». В ней еще раз был подтвержден категорический запрет «торговли и продаж реликвий, а также их выставление в непотребных или неблагословенных местах».

Безусловно, это не означает невозможности приобретения мощей. В интернете существует вполне легальный рынок, на котором ежегодно уходит до 300 реликвий. Занимаются этим электронные аукционные платформы — от eBay до Catawiki (правда, последняя в конце 2022 года запретила выставлять реликвии, содержащие телесные останки святых).

Цена на мощи зависит от «популярности» святого. Например, реликварий, в котором, как утверждалось, находились волосы Богородицы Девы Марии, был продан на онлайн-аукционе за 9700 евро. За 2200 евро можно было приобрести мощи британской святой Урсулы с «епископской печатью», которая гарантирует их подлинность. А вот реликварии с останками чешских или словацких святых предлагались за несколько евро.

В любом случае рынок торговли мощами считается «серым». Потому что в большинстве случаев на него попадают реликвии, украденные из церквей и монастырей. Так, с 1970 года было похищено более 5 тысяч реликвариев.

Известен случай, когда в 2013 году миланские карабинеры подразделения по охране культурного наследия задержали на центральном вокзале 30-летнего безработного, который за шесть месяцев украл 57 реликвий, после чего попытался за несколько десятков тысяч евро продать их некоему торговцу антиквариатом из Пистойи.

Впрочем, иногда случаются и чудесные истории. В октябре прошлого года монахам итальянского монастыря святого Франческо в Равелло удалось вернуть мощи священника-францисканца Бонавентуры де Потенца, жившего в XVII веке.

Реликварий был выставлен на продажу на eBay за 300 евро. Объявление заметил священник собора Равелло дон Анджело Манси и сообщил об этом монаху Маркусу Райхенбаху, который связался с продавцом. Последний в ответ на обращение монаха без колебаний заявил о своей полной решимости передать мощи в дар месту происхождения святого Бонавентуры.

Однако такие случаи редки. Здесь также можно вспомнить, как в мае 2018 года ИА Регнум рассказало о находке в Великобритании работниками компании по сбору и переработке отходов Enviro Waste флакона из красного и золотого стекла, на котором имелась надпись: «Из костей святого Климента, великого понтифика».

Речь шла о святителе I века, сосланном римскими властями в крымский Херсонес, где он и окончил свою жизнь. Генеральный директор компании Enviro Waste Джеймс Рубин заявил тогда журналистам, что у него есть несколько идей по поводу флакона — передать его в Британский музей или в Базилику Святого Климента в Риме.

После нашей публикации к автору этих строк обратился настоятель одного из российских соборов с просьбой помочь уговорить британских бизнесменов вручить святые мощи его храму. Однако после переговоров, в которых настоятелю содействовали некоторые ватиканские дипломаты, оказалось, что Enviro Waste относилось к реликвии как к коммерческому проекту, желая на нём заработать. На этом всё закончилось.

В случае с бизнесменом Даниловым есть более неприятное обстоятельство. Дело в том, что подпись Черутти стоит и на других сертификатах, подтверждающих подлинность реликвий, отправленных в Россию. При этом бывший хранитель, отвечая на вопросы о реликварии с останками святителя Николая, заявил, что этот сертификат фальшивый. Но также известно, что хранившиеся в епархии Новары частицы мощей почитаемого святого пропали.

Всё это дает основание недоброжелателям заявлять, что якобы спрос на святыни со стороны богатых россиян создал канал «то ли продаж реликвий из Ватикана «налево», то ли масштабных фальсификаций». Так что желание московского предпринимателя реабилитироваться за скандальную вечеринку вылилось, по известному выражению, в то, что «хотели как лучше, а получилось как всегда».