Помогут ли мигранты разрешить кризис в ЕС и на глобальном Западе вообще или наоборот усугубят его и глобальный Юг съест некогда великую цивилизацию изнутри?

Иван Шилов ИА Регнум

На днях Еврокомиссия выпустила заявление о том, что по экономическим и демографическим мотивам объединённая Европа нуждается в массовом притоке иностранной рабочей силы, причём остро нуждается. Речь идёт ни много ни мало о миллионе новых мигрантов в год. Соответствующее мнение в Афинах 8 января озвучил комиссар ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

А 9 января глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал, что в США нелегальных мигрантов скоро начнут селить в дома американцев. Так он отреагировал на закрытие школы в Нью-Йорке в связи с размещением на её территории нелегалов.

«Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам», — пишет один из самых известных и авторитетных в мире американцев.

Сухие цифры

Соединенные Штаты действительно в буквальном смысле накрывает волна миграционного цунами. Так, согласно предварительным данным министерства внутренней безопасности, в декабре минувшего года через границу в страну прошли 225 тысяч мигрантов, что стало рекордом за последние несколько десятилетий. В некоторые дни поток прибывающих составлял более 10 тысяч человек, и это без учёта тех, кто законно въезжал через КПП, где ежемесячно пропускают еще около 50 тысяч человек.

Всего же, как пишет New York Post, с тех пор как Джо Байден занял кресло президента США, в страну прибыло около 3,8 миллиона мигрантов, и количество это продолжает расти буквально с каждым днём.

В Европу мигранты рвутся в основном с юга морем через Италию, Испанию и Грецию. Причём поток этот тоже практически полностью нелегальный. Людей не останавливает даже высокая вероятность гибели.

Например, по данным из отчета только испанской организации гражданской помощи Caminando Fronteras, в прошлом году 6618 человек погибли, пытаясь добраться до берегов страны морским путём. В документе говорится, что 2023 год стал самым смертоносным с тех пор, как организация начала собирать данные о жертвах среди мигрантов в 2007 году. «Несмотря на то, что эти цифры ужасны, мы знаем, что их больше», — сказала на пресс-конференции по итогам прошлого года координатор исследования Хелена Малено.

Всего же в 2023 году в ЕС было зарегистрировано около 1,3 миллиона мигрантов. Их не нужно путать с теми, кто подал заявки на убежище в качестве беженца — таковых в прошлом году по предварительным данным будет более миллиона человек, что является максимальным показателем за последние 7 лет.

Национальный состав магрантов таков: сирийцы 50%, ливийцы 15%, иракцы 10%, афганцы 8%, граждане других ближневосточных и африканских стран — 17%. То есть, судя по показателям, Европа даже перевыполняет ежегодный план приёма мигрантов аж на 300 тысяч человек.

Да и США, провозглашающие себя «плавильным котлом», который гармонично превращает скитальцев со всего света в граждан, не должны жаловаться. Рабочих рук и демографического капитала прибывает более чем достаточно. В чём же тогда проблема?

Некуда интегрировать

Дело в том, что растущее число этих бедолаг просто не во что интегрировать ни в экономическом, ни в ценностном плане.

10 января французское издание Le Point опубликовало большое интервью с известным социологом, демографом и историком, Эммануэлем Тоддом, который первым еще в 1976 году в своей книге «Окончательный провал» предсказал распад Советского Союза. Так вот, сейчас он утверждает, что поражение и упадок теперь ждёт уже Запад.

Каковы его главные аргументы?

Первый — экономический. США, став эмитентом мировой резервной валюты и получив возможность печатать деньги по почти нулевой себестоимости, поддались соблазну и позволили американской экономике начать отказываться от заводов в пользу финансовых инструментов и услуг.

Новые буржуа в лице неолибералов оказали самое пагубное влияние на развитие товарно-производственного комплекса Америки. «Вонючие» заводы либо закрывались вовсе, либо производство переносилось в страны, где шел активный процесс индустриализации — Китай, Вьетнам, Малайзию, Индию, и так далее.

В итоге сегодня Америка не может обеспечить своего подопечного, Украину оружием и боеприпасами в необходимых количествах и мечется по всем странам, выбивая из них всё, что можно для войны с Россией.

Второй аргумент — ценностный. С обесцениванием и деградацией товарного производства, произошло крушение основ протестантизма с его ценностями труда и социальной дисциплины. В итоге прагматичный англосаксонский ум переключился на придумывание нереальных ценностей, обожествление ничтожных вещей, по сути дела придумывание идеалов пустоты.

Это тлетворное влияние англосаксонского ядра поразило и Европу. Причём поразило в гораздо более сильной степени, поскольку евро всё-таки не главная мировая резервная валюта, а ЕС в гораздо большей степени зависим от импорта сырья, чем США.

В итоге Европа деиндустриализируется гораздо более стремительными темпами и становится настоящим инкубатором по производству всевозможных высосанных из пальца ценностей.

5 января в словацком издании Nové slovo выходит статья под красноречивым названием «Закрытие заводов и упадок Европы», в которой делается неутешительный вывод:

AP/TASS Мексиканские мигранты идут в сторону границы США

«Идея деиндустриализации Европы оказалась не самой лучшей. Если её авторы думали, что вместо товаров мы будем экспортировать ценности или наши представления о том, как должен жить мир, то спешу огорчить: скорее всего, спроса на эти наши ценности и представления не будет. Но главное, что нам за них никто не заплатит. Политики, похоже, не поняли, что деиндустриализованная Европа будет слабой. А кто слаб, тот закономерно не может навязывать другим свои ценности и советы, не говоря уже о правилах».

Так во что собираются интегрировать миллионы мигрантов американские и особенно европейские мечтательные чиновники? Поистине, удивительно, что в главных европейских странах-локомотивах — ФРГ, Франции, Италии, Чехии растут экономические проблемы, увеличивается количество банкротств, а Брюссель хочет завозить по миллиону мигрантов в год.

«Я вижу, что протестантская «матрица» больше не лежит в основе подбора людей в высшие эшелоны американской власти … и я чётко фиксирую динамику убывания протестантской пассионарности на Западе», — говорит в своём интервью Тодд.

Иными словами, слабеющий, теряющий пассионарность Запад не сможет переварить растущее число мигрантов, поскольку у него для этого всё меньше необходимых ингредиентов. Как в виде рабочих мест в реальном секторе экономики, так и в виде настоящих, реальных и сильных ценностей, которые приезжие были бы готовы принять и разделить.

Запад станет другим

Слабость Запада выражается и в политике. Те же США по сути дела сбежали из Афганистана. И бросили там как имущество на миллиарды долларов, так и своих верных слуг и сторонников из числа местного населения, которые сейчас добиваются на Западе убежища в статусе беженцев.

Еще более позорно складывается ситуация с йеменскими хуситами, которых западная коалиция во главе с США пугает всеми возможными карами, флотом, ракетами. А они не боятся и разворачивают суда, шедшие ранее через Красное море в Суэцкий канал. В итоге с конца ноября средняя стоимость доставки стандартного 40-футового контейнера выросла почти вдвое.

Западная цивилизация не выдвинула в последние годы и ни одного по-настоящему сильного лидера.

Байден во всех смыслах доживает свой век. Олаф Шольц не обладает весом и влиянием Ангелы Меркель даже на закате её политической карьеры. Мало того, по данным на начало 2024 года он умудрился стать самым непопулярным канцлером ФРГ за всё время наблюдений. Французский президент Эммануэль Макрон также не оправдал ничьих ожиданий и уже ясно, что он не сможет претендовать на переизбрание в 2027 году.

По всей Европе от Финляндии до Франции усиливают свои позиции и влияние крайне правые политические силы, причём происходит это в преддверии запланированных на июнь выборов в Европарламент.

Мигранты всё это видят и делают соответствующие выводы.

Как минимум, половина едет уже не интегрироваться, а завоёвывать. Но делают они это постепенно, поступательно, явочным порядком, не совершая попыток разрушить существующую структуру западной цивилизации. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца?

Местный режим в большинстве стран-реципиентов очень мягок, толерантен и социально-экономически лоялен к приезжим. Значительное число мигрантов нигде не работает и живёт на пособия в комфортных бытовых условиях. Пользуется социальной инфраструктурой. Зачем это всё разрушать? Проще и надежнее это всё со временем элементарно перехватить и заместить собой, заняв ключевые позиции в обществе.

Римская империя ведь так и пала. Её не разрушила толпа диких варваров, эти варвары были уже частью империи и просто подменили её собой. Вначале они были простыми легионерами, каменщиками, водоносами, садовниками, потом стали сборщиками налогов и центурионами, проконсулами и наконец императорами. А потом на развалинах империи возникла средневековая палитра варварских королевств, из которых выросли современные государства европейской цивилизации.

Очевидно, нынешний цикл её развития близок к завершению, на подходе глубокие трансформационные изменения. И выбор у властей здесь практически отсутствует. Возможно, в том числе и поэтому Шарль Мишель уходит летом в досрочную отставку с поста главы Евросовета, а власти США вообще самоустранились от каких-либо кардинальных шагов в направлении миграционной политики.

Есть вероятность, что новый лидер Америки и правые в Европе всё-таки попытаются что-то сделать с миграционным «троянским конём». Но активные наступательные действия в этом направлении могут лишь спровоцировать приезжих на преждевременные и агрессивные шаги в направлении трансформации западных обществ.