Уже несколько дней маленькая южноамериканская страна гремит на весь мир: преступные группировки фактически вступили в войну с правительством Эквадора, устроив по всей стране теракты и беспорядки. Местные силовики тоже не лыком шиты — получили приказ на ликвидацию бандитов, а также полное помилование за свои действия при задержании тех, кто потенциально считается членом ОПГ.

Иван Шилов ИА Регнум

К 11 января число возможных жертв эквадорских событий, согласно официальным данным, едва превышает 20 человек. Что касается количества ликвидированных преступников, тут местные власти пока цифрами предпочитают не разбрасываться.

Отдельные эксперты всерьез делают ставки на то, выдержит ли новый президент Даниэль Нобоа такое испытание. Правда, некоторые нюансы заставляют задуматься о том, что происходящее в столице страны Кито и других эквадорских городах — вовсе не испытание для команды нового президента. Наоборот, это возможность.

«Лос Чонерос» и «Лос Лобос»

Обострение ситуации было зафиксировано 8 января (в Эквадоре — 7-го), когда из тюрьмы Литораль в портовом городе Гуаякиль таинственным образом исчез главарь преступной группировки «Лос Чонерос» Альфредо Масиас по прозвищу Фито. Отдельные источники сообщают, что пропажа криминального авторитета обнаружилась на утренней перекличке.

Здесь интересно то, что Фито не просто какой-то криминальный авторитет. Это лидер крупнейшей банды и «самый разыскиваемый преступник в стране». Фито обвинялся в угрозах и организации убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио летом прошлого года. Причем, как предполагается, он мог участвовать в этих процессах, находясь в тюрьме.

В связи с этим ранее Фито был переведен на режим усиленной охраны, однако исчез при этом из тюрьмы с менее жесткими мерами безопасности. Отсюда возникают логичные вопросы к руководству и работникам тюрьмы Литораль — которых, впрочем, уже отправили в отставку или под следствие.

9 января стало известно о побеге другого человека — Фабрицио Колона Пико. Это тоже не последний человек в Эквадоре, лидер второй известной банды «Лос Лобос» — главного конкурента и врага «Лос Чонерос». Сбежал Пико при этом не один, а в сопровождении неустановленного числа приближенных.

На фоне побегов главарей руководство тюрем вполне предсказуемо усилило репрессивные меры против оставшихся заключенных, которые при этом не растерялись, скоординировались и подняли бунты, взяв в заложники собственных охранников.

Ничего удивительного в этой истории нет. Проблема тюремных бунтов в последние несколько лет для Эквадора стала традиционной: недостаток помещений, суровые условия содержания, серьезный коррупционный фактор привели к переполненности пенитенциарных учреждений.

Следствием переполненности стало прекращение контроля за системой размещения преступников. Члены одной и той же банды попадали в одну тюрьму, выстраивали систему взаимодействия и продолжали «работать» прямо из мест заключения, за взятки пронося туда средства связи и даже оружие.

Силовики становятся влиятельнее

После побега Фито и серии тюремных бунтов с захватом заложников, которым пригрозили казнью (в итоге в некоторых случаях это и произошло), власти Эквадора объявили на территории страны режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

Учитывая, что такая обстановка наблюдалась в стране чуть ли не весь прошлый год, никто из местных сильного значения происходящему не придал. Ситуация изменилась, когда президент отправил на обеспечение правопорядка более 3 тысяч военнослужащих, а в крупные города стали стягивать военную технику.

В этот момент преступные группировки начали распространять видеоролики с показательными расправами над представителями власти, а также листовки с угрозами нападения на школы, детские сады и государственные предприятия.

Вскоре произошли и более жуткие события — нападение на телеканал TC Television в Гуаякиле с захватом заложников, вторжение на территорию местного университета, стрельба по мирному населению на улицах того же Гуаякиля и Эсмеральдаса. И вполне логичное в такой ситуации признание наличия внутреннего вооруженного конфликта и объявление целого ряда ОПГ террористическими организациями, а также воюющими негосударственными субъектами, подлежащими ликвидации.

IMAGO/CÃ©sar MuÃ±oz/Global Look Press

Законодатели Эквадора также сообщили, что любой полицейский и солдат, участвующий в борьбе с террористами, будет помилован и освобожден от сурового уголовного преследования в случае потенциальных нарушений.

Кроме того, все крупные государственные предприятия и городские службы получили приказ оказывать силовикам всяческое содействие — предоставлять транспортные средства, палатки и все необходимое.

Вскоре присоединились и коммерсанты: в крупных супермаркетах военнослужащим стали бесплатно раздавать еду и воду. Да и местное население подтянулось, создавая отряды самообороны, патрулирующие кварталы вместе с полицией.

По сути, буквально в считанные дни статус силовика в Эквадоре значительно укрепился и стал в какой-то степени элитарным — не только с точки зрения властей, но и со стороны населения.

И в таком «неожиданном» результате кроется другой нюанс.

Наркотрафик централизуется

Вне фокуса международного внимания осталась новость о том, что весной 2024 года президент Нобоа планирует провести референдум, по результатам которого полиции и армии будут предоставлены более широкие полномочия для обеспечения правопорядка.

Например, в борьбе с террористами и наркоторговцами военнослужащих планируется задействовать постоянно, а не только в периоды чрезвычайных ситуаций. Похожие механизмы уже существуют в Сальвадоре, Колумбии, Бразилии и Мексике.

Существенного влияния на снижение наркотрафика они не оказывают, однако формируют неплохую поддержку для действующей власти со стороны лояльного силового аппарата, который можно использовать для борьбы как с преступностью, так и с конкурентами.

И если до события января 2024 года подобное рассматривалось бы как формирование новой диктатуры (в чем, кстати, часто обвиняют президента Сальвадора Найиба Букеле, устроившего то же самое), то сейчас воспринимается как само собой разумеющееся.

Дополнительно в Эквадоре не только меняется статус силовика, но и происходит, что называется, быстрая цифровизация. На время беспорядков власти провинций, городские префектуры, а также МВД переводят большую часть услуг в цифровой режим.

Это принципиально изменит подход не только к взаимодействию с государственными органами, но и окажет непосредственное влияние на коррупцию и другие виды криминала. Которые, конечно же, не исчезнут, но начнут изобретать другие, более дорогие способы взаимодействия с системой.

Но рассчитывать, что это повлияет на сокращение наркоторговли, крайне неосмотрительно. Наоборот, цифровизация позволит усилить контроль над поставками и выкинуть с местного рынка случайных персонажей.

А их доля в нелегальном бизнесе будет перенаправлена как в карманы местных чиновников, так и на счета их более привилегированных покровителей на территории США.