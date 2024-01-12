Буквально в последние дни 2023 года обе палаты парламента Румынии (Палата депутатов и Сенат) подавляющим большинством голосов отклонили законопроекты, направленные на создание административно-территориальной и культурной автономии секеев — трансильванских венгров.

Иван Шилов ИА Регнум

Документы были внесены парламентариями — этническими венграми, и шансы на успех у них были мизерные. Но на всеобщую поддержку своих коллег инициаторы Золтан Закариаш и Йожеф Кулчар-Терца, судя по всему, и не рассчитывали.

В 2024 году Румыния вступает в череду выборов. Избирать предстоит депутатов европарламента, президента и законодательный корпус страны. Фракция Демократического союза венгров Румынии (ДСВР), стремясь обеспечить себе сильные предвыборные позиции, спешит высказать ключевые требования «мадьярского» электората.

Вместе с тем главная партия венгерского этнического меньшинства формулирует условия своего участия в будущей парламентской коалиции.

Возможно, что голоса трёх десятков депутатов и сенаторов от ДСВР очень понадобятся правящему ныне леволиберальному альянсу для сохранения власти. Ведь последние социологические замеры демонстрируют в Румынии рост популярности правых. А они — антагонисты как для ДСВР, так и для господствующих в парламенте партий социал-демократов и национал-либералов.

Но пока и леволиберальный блок готовности к компромиссу по «венгерскому» вопросу не демонстрирует.

Лидер социал-демократов премьер-министр Румынии Марчел Чолаку публично охарактеризовал законопроекты об автономии секеев как «токсичную инициативу». Полагая, что подобным предложениям «нет места в демократическом государстве», потенциальный кандидат в президенты Румынии призвал парламент незамедлительно их отклонить.

Противники наделения венгерской общины автономными правами обосновывают свою позицию положениями Конституции. Основной закон провозглашает Румынию унитарным и неделимым национальным государством. А значит, создание каких-либо автономий по этническому принципу недопустимо.

Секейское национальное движение в ответ обращается к практикам национальных автономий в ряде стран ЕС и к рекомендациям на сей счёт самого Европейского Союза.

По мнению активистов, венгероязычное образование и делопроизводство в уездах Трансильвании развиты недостаточно, контрпродуктивным являются и ограничения в использовании исторической символики Секейского края.

В целом официальный Бухарест обвиняется в попытках ассимилировать или выдавить из региона секеев, обладающих пока компактным большинством во многих муниципалитетах Трансильвании.

Закономерно, что Национальный совет трансильванских венгров пытается апеллировать к европейским инстанциям. 18 ноября 2023 года им была принята специальная декларация относительно Венгерской автономной области, существовавшей на территории социалистической Румынии в середине ХХ века.

Документ призывает дать оценку противозаконному, как считают его авторы, решению коммунистических властей полувековой давности об её упразднении.

Трансильванцы обращают внимание на то, что, ликвидируя Венгерскую область, режим Николае Чаушеску пренебрёг даже формальными демократическими процедурами и нарушил общеевропейский принцип «односторонней безотзывности» статуса автономных регионов.

Получив поддержку сорока семи трансильванских муниципалитетов, декларация Национального совета секеев в конце минувшего года была вынесена на рассмотрение профильной комиссии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В конце 2023 года там прошли весьма жаркие дебаты, в которых, кроме оппонирующих сторон, приняли участие представители Франции, Италии, Финляндии, Португалии и Республики Молдова. Предсказать их исход было не сложно, поскольку представители романских стран традиционно благожелательны к Румынии. В своё время именно Париж и Рим были главными лоббистами Бухареста при включении страны в НАТО и ЕС.

В итоге европейский консилиум интереса к судьбе венгерско-трансильванской автономии не проявил и даже не воспользовался своим правом направить в регион свою мониторинговую миссию.

Вполне возможно, что за таким вердиктом стоит и желание нанести удар по «великодержавным устремлениям» венгерского лидера Виктора Орбана. Он активно выступает за предоставление автономных прав многочисленным венгерским общинам в Румынии и на Украине.

Как известно, премьер-министра Венгрии обвиняют на Западе в слишком тесном сотрудничестве с Москвой. Однако румынофильская позиция европейских структур по «трансильванскому» вопросу создаёт новый повод для сближения Будапешта и Москвы.

Российская Федерация как продолжательница СССР вполне может обозначить и свою позицию по «трансильванскому» вопросу, поскольку в 1953 году Бухарест пошёл на создание Венгерской автономной области именно под советским влиянием. Ликвидация же венгерского административного образования в Румынии произошла после прихода к власти Чаушеску, пытавшегося максимально отстраниться от Советского Союза.

Целесообразно обнародовать обстоятельства переговоров о межгосударственном разграничении в Карпатском регионе после Второй мировой войны. В ходе них Северная (преимущественно венгероязычная) Трансильвания фактически передавалась под суверенитет Бухареста как компенсация за отказ последнего от Бессарабии (Пруто-Днестровского междуречья).

Таким образом, Румыния может быть поставлена перед дилеммой: нагнетание унитаристских настроений на поглощение Республики Молдова рискует обернуться для Румынии ростом сепаратизма в Трансильвании.

Немаловажным аспектом является то, что современная Россия — третье государство мира по численности угро-финского населения после Венгрии и Финляндии. В РФ существует несколько субъектов федерации, в которых близкие по происхождению секеям народы (мордва, удмурты, марийцы, коми, ханты, манси и др.) являются титульными этносами.

Это позволяет Москве проводить прямую и многогранную работу с секейской общиной в Румынии, помогая Венгрии сохранить угорское самосознание у жителей этого стратегически важного региона Европы.