Прошло уже три года со смерти в американской тюрьме скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Однако США продолжают преследовать скандалы вокруг его вечеринок с несовершеннолетними.

Иван Шилов ИА Регнум Джеффри Эпштейн

Публикация документов по судебным делам, связанным с Эпштейном, вновь вынесла на первый план представителей западной элиты, которые посещали его вечеринки. Но они опять постараются избежать любых серьёзных последствий, отделавшись только репутационными потерями.

Фигура Эпштейна остаётся одной из самых загадочных в среде американских элитариев. Его часто называют Джеем Гэтсби XXI века — ссылаясь на персонажа известного романа Фицджеральда.

Как и Гэтсби, Эпштейн был очень богат и выставлял это напоказ, владел гигантскими поместьями и частным островом в Карибском море. Именно там и проходили его распутные вечеринки, на которые миллиардер приглашал знаменитостей, бизнесменов и влиятельных политиков. А затем собирал на них компромат.

Карьера Эпштейна началась с работы учителем математики в элитной частной школе на Манхэттене. Когда это наскучило, он пошёл торговать опицонами в инвестбанк Bear Stearns на Уолл-Стрит. И даже умудрился поучаствовать в работе крупнейшей финансовой пирамиды в Америке 80-х годов — Tower Financial Capital.

После краха пирамиды Эпштейну, как и много раз в будущем, удалось выйти сухим из воды. Он основал свою инвестфирму, где предлагал воротилам Уолл-Стрит управлять их активами.

Эпштейн устанавливал выгодные знакомства с влиятельными людьми. Ему удалось подружиться и с четой Клинтонов. А после ухода Билла Клинтона с поста президента США именно Джеффри Эпштейн стал одним из первых спонсоров фонда Clinton Foundation.

Тогда, в начале нулевых, и начались ставшие известными вечеринки. Эпштейн зазывал в свои особняки известных деятелей, которые проводили время в компании 14-16-летних девушек. Схема была простая — каждая из них получала по 300-500 долларов за ночь и бонус за приглашение подруг. Так Эпштейн сформировал вокруг себя целую индустрию детской проституции.

Кроме того, он ещё и активно путешествовал. На своём частном самолёте, прозванном «Лолита-Экспресс», миллиардер устраивал «турне» в бедные страны Африки и Юго-Восточной Азии, где проводил такие же педофильские оргии. А с 1998 года он выбрал постоянным местом для своих распутств остров в гряде Американских Виргинских островов.

В организации притона для педофилов Эпштейну помогал Лэсли Уэкснер, основатель бренда нижнего белья Victoria’s Secret, «поставлявший» моделей со своих показов мод. Был у него и похожий подельник и во Франции — Жан-Люк Брюннель. Правда, тот в итоге угодил в тюрьму и в 2020 году, сразу после смерти Эпштейна, наложил на себя руки.

В 2005 году более 50 девушек обратились в суд с обвинениями против Эпштейна. У него дома во время обысков нашли детскую порнографию. Но, несмотря на всё это, любитель девочек отделался очень мягким сроком. Ему дали 13 месяцев заключения в «элитной» камере тюрьмы Палм-Бич. И даже позволили по выходным возвращаться к себе домой. Ну а после освобождения Эпштейн продолжил устраивать педофильские оргии.

Следующий арест состоялся лишь в 2019 году. Тогда обстоятельства были уже гораздо серьёзнее, и Эпштейну грозило до 45 лет тюрьмы. Но он в итоге покончил жизнь самоубийством, хотя находился в специальной камере, где за ним должно было круглосуточно вестись наблюдение. Но видеокамеры в момент смерти Эпштейна вдруг сломались, а охранник вышел на перекур.

Спустя год агентам ФБР удалось арестовать и подельницу Эпштейна Джислейн Максвелл. Она занималась его финансами и присматривала за несовершеннолетними девушками на вечеринках.

Максвелл многие связывали с Моссадом, израильской разведкой. Дескать, она могла передавать туда компромат на педофилов. Похожие слухи о сотрудничестве со спецслужбами распространялись и в отношении Эпштейна — поговаривали о его работе на ФБР. Впрочем, слухи о связях с израильтянами Масквелл не сильно помогли: она получила двадцатилетний тюремный срок.

Материалы по ее делу тогда засекретили, потому что суд посчитал их слишком «сенсационными». Только спустя несколько лет они начали постепенно подвергаться огласке. Но нельзя сказать, что опубликованное сейчас стало какой-то великой сенсацией. О многом можно было догадаться и раньше, просто теперь эти догадки подтверждены новыми подробностями.

Скажем, Билл Клинтон любил «девушек помоложе». Он же как-то ворвался в редакцию журнала светской хроники Vanity Fair и требовал не публиковать материал о своих связях с Эпштейном. Клинтон больше 30 лет летал на «Лолита-Экспрессе» и сильнее всех других погряз в этом педофильском скандале.

Досталось и принцу Эндрю, младшему брату британского монарха. Несовершеннолетним девушкам платили по 17 тысяч долларов за то, чтобы они провели с ним ночь. Сам принц участие в педофильских вечеринках долго отрицал, хотя существовало даже фото, где он позировал с одной из девушек Эпштейна. В итоге ему пришлось заплатить 16 миллионов долларов пострадавшей, чтобы прикрыть дело.

Вечеринки Эпштейна посещали и многие другие — от экс-премьера Израиля Эхуда Барака до физика Стивена Хокинга. Они сейчас пытаются не показываться на публике, надеясь, что скандал сам собой угаснет. Билл Клинтон даже сбежал из США и временно «релоцировался» в Мексику и Доминикану.

Британского принца заставили отказаться от части обязанностей члена королевской семьи. Его даже хотели лишить виндзорской резиденции, переселив в домик поменьше. Но в итоге не стали, посчитав это слишком «суровым наказанием».

Никого из «засветившихся» на острове Эпштейна не тронули в 2019 году, когда эти уголовные дела только были заведены. Не тронут их и сейчас. Одна из причин связана с тем, что многие материалы по делу педофила-сводника таинственным образом исчезли.

После его ареста ФБР почему-то не стало сразу проводить обыски в поместьях, хотя федералы в США обычно не склонны к такому бережному отношению к частной собственности.

За несколько недель, пока резиденции Эпштейна пустовали, оттуда вынесли сейф с дисками. На них фигурировали видеозаписи с участниками его вечеринок, которые затем Эпштейн использовал для шантажа. Публикация таких материалов точно могла стать основанием для исков в отношении того же Клинтона или принца Эндрю. Но сейф своевременно испарился.

Так что теперь эти скандалы лишь бьют по репутации участников оргий Эпштейна, но не более того. И многие из них наверняка дожидаются, пока уляжется пыль — чтобы продолжать свои распутства, просто уже в новой компании.

Впрочем, такая явная несправедливость будет означать для Америки лишь дальнейшее падение уровня доверия к политической элите и правоохранительной системе, которая явно защищает своих.

Все американские институты — от армии и полиции до Конгресса и президентства — нынче испытывают кризис доверия. И он будет только усугубляться на фоне всё большего раскола и политических войн, разрывающих американское общество.