Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахайан отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по «безработице» палестинским рабочим с оккупированного Западного берега.

Иван Шилов ИА Регнум

Новость распространило 8 января ИА Axios со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с ситуацией. «Попросите денег у Зеленского», — так саркастически сказал шейх Мохаммед бен Заид, сообщили источники агентства.

Отказ произошел на фоне очередной ближневосточной поездки госсекретаря США Энтони Блинкена, который также пытается привлечь арабские страны к финансированию восстановления сектора Газа в интересах Израиля.

Шейх в шоке

Израильское правительство закрыло палестинские анклавы на оккупированном Западном берегу по соображениям безопасности вскоре после 7 октября.

Таким образом, более 100 тыс. палестинцев, которые жили в резервациях на Западном берегу, но работали за их пределами, в том числе в Израиле, более не могли выйти из них.

Обвал палестинской экономики и рост безработицы из-за войны усилили опасения израильских сил безопасности и администрации Джо Байдена.

Беспокойство стала вызывать возможность нового витка насильственной эскалации на Западном берегу.

В частности, командование ЦАХАЛ и руководство агентства безопасности «Шин Бет» полагали, что подобное развитие событий лишь приведет к дальнейшему росту палестинского сопротивления.

Они обратились к главе кабинета об отмене решения о недопуске палестинцев в Израиль. Ранее израильский ультранационалист и министр финансов Бецалел Смотрич уже отклонял предложение министерства обороны Израиля разрешить некоторым палестинским рабочим въезжать в страну.

Нетаньяху, в свою очередь, решил не выносить этот вопрос на голосование в кабинете безопасности после того, как Смотрич и другие праворадикальные министры пригрозили уйти в отставку.

Израильский премьер начал поиски решения проблем, вызванных массовым увольнением палестинцев на Западном берегу.

Но, чтобы не вступать в конфронтацию с другими членами правящей коалиции и военного кабинета, которые выступают против любых уступок палестинцам, Нетаньяху пытался заставить сами арабские страны платить палестинским рабочим.

В связи с этим он обратился к президенту ОАЭ и попросил его о помощи палестинцам. Мухаммад бен Заид, естественно, заявил, что готов помочь.

Когда же Нетаньяху спросил, будут ли ОАЭ платить палестинским работникам, не сумевшим попасть в Израиль, президент Эмиратов был ошеломлен, сообщил осведомленный источник.

Мухаммад бен Заид не мог поверить, что премьер-министр Израиля думал о его готовности согласиться заплатить за проблему, созданную самим израильским кабинетом, отказавшимся впускать палестинских рабочих.

Шейх сказал Нетаньяху, что денег не даст, а затем саркастически предложил премьер-министру Израиля вместо этого обратиться к Владимиру Зеленскому, так как тот «получает много денег из многих стран, поэтому, возможно, он сможет ему помочь».

Зачем опять приехал Блинкен

Показательно, что эта информация появилась на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток. Прежде чем прибыть в Израиль, он провел переговоры в Турции, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии, «сосредоточившись на поиске долгосрочного подхода к многолетнему израильско-палестинскому конфликту».

Однако становится ясно, что действительная цель поездки Блинкена — это постараться убедить арабов вернуться к нормализации отношений с Израилем и заплатить по счетам за сохранение статус-кво на Западном берегу и в секторе Газа после войны. Госсекретарь даже постарался намекнуть, что такой вариант является вполне жизнеспособным, отметив, что Саудовская Аравия не исключает своего возвращения к процессу установления дипломатических отношений с Израилем.

Однако американец не смог ответить на вопрос, когда Израиль намерен прекратить массовые убийства палестинцев в Газе. Каждый день этого геноцида делает будущее саудовско-израильской нормализации все более призрачным. Как заявил еще в ноябре прошлого года министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан: «О каком будущем можно говорить, когда сектор Газа будет разрушен».

Саудовская Аравия по-прежнему отказывается от каких-либо политических дискуссий до прекращения огня. Но в то же время именно Эр-Рияд возглавляет дипломатические усилия, направленные на создание международного нарратива, ставящего под сомнение законность израильской военной агрессии и ее дипломатическое прикрытие со стороны США. Наследный принц Мохаммед бен Салман и правящая элита королевства не только отвергают аргументы Израиля о самообороне, но и перешли в дипломатическое наступление.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии возглавлял дипломатический комитет, уполномоченный Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Члены комитета совершают поездки по различным международным столицам и выступают за немедленное прекращение огня. В частности, уже состоялись визиты в Пекин и Москву.

Есть и другой вопрос, на который госсекретарь Блинкен так и не смог ответить как наследному принцу, так и иным арабским лидерам. Речь о том, как именно Соединенные Штаты собираются убедить Израиль продвинуться по пути создания двух государств, освободить оккупированные территории и передать их под суверенитет Палестины.

А ведь именно этот вопрос и является главным условием для участия как Саудовской Аравии, так и иных арабских стран в постконфликтном восстановлении Газы. Он же определяет и дальнейшие шаги по нормализации отношений с Тель-Авивом.

Но на своей пресс-конференции в Израиле Блинкен отказался разъяснить, как Нетаньяху и его кабинет отреагировали на его же призыв к созданию палестинского государства. «Эти цели достижимы, но только если они будут преследоваться сообща», — весьма расплывчато сказал госсекретарь.

Вместе с тем Нетаньяху неофициально заявил, что не позволит Палестинской администрации (ПНА), которая в настоящее время управляет оккупированным Западным берегом, играть какую-либо роль в секторе Газа после войны, и отверг саму идею палестинского государства. Не говоря уже о том, чтобы оставить какое-либо место в будущем управлении для ХАМАС, пусть и объединившегося с ПНА.

Вместо этого Нетаньяху и его помощники предложили рассмотреть вариант, в котором некие «местные силы», лояльные или как минимум «не враждебные» Израилю будут управлять гражданскими делами в секторе Газа. А в это время оккупационные силы ЦАХАЛ будут сохранять контроль над безопасностью.

Очевидно, что при таком подходе арабские государства не готовы брать на себя какую-либо роль в будущем Газы. Так как, по сути, это для них станет не просто соучастием в преступлениях самого Израиля против палестинцев, но и финансированием этих преступлений.

ОАЭ уже публично заявляли, что не будут платить за восстановление сектора Газа, если оно не является частью соглашения, которое должно включать в себя возобновление мирного процесса и дорожную карту к решению проблемы создания двух государств.

«Послание должно быть ясным: нам нужно увидеть жизнеспособный план решения проблемы двух государств, серьезную дорожную карту, прежде чем мы поговорим о следующем дне и восстановлении инфраструктуры Газы», ​​— заявила посол Эмиратов в ООН Лана Нусейбе в декабре прошлого года.

При этом следует учитывать, что позицию ОАЭ в данном вопросе можно считать наиболее «произраильской». Другие арабские и исламские страны, такие как Турция, по большому счету могли бы взять на себя ответственность за будущее палестинских территорий. В том числе они были бы готовы участвовать в восстановлении сектора Газа, но лишь при условии, что и контролировать сектор будут они, а не израильтяне, как того хотелось бы Нетаньяху.

В этом контексте следует вспомнить и инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о странах-гарантах, которые могли бы защищать интересы и обеспечивать безопасность палестинцев при наличии таких же стран-гарантов у Израиля.