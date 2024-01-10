Польша погружается в политическую анархию и институциональный кризис. После прихода к власти правящей коалиции («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые») началось отстранение от власти её предшественников, партии «Право и Справедливость» (PiS). Новые польские власти при этом не стесняются в методах.

Иван Шилов ИА Регнум Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский

Очередным их ходом стало вторжение вчера, 9 января, полиции в президентский дворец Бельведер и задержание там бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Это произошло в тот момент, когда президент Польши Анджей Дуда проводил встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Задержание чиновников он воспринял как подрыв авторитета главы государства.

Каминьский и Вонсик в марте 2015 года были осуждены Варшавским окружным судом в рамках дела о так называемом «земельном скандале». Было установлено, что, возглавляя Центральное антикоррупционное бюро, Каминьский в 2007 году принял участие в организации провокации против окружения тогдашнего вице-премьера Анджея Леппера, который в итоге был отправлен в отставку.

Леппер является знаковой фигурой для определённых польских политических кругов. До сих пор многие не верят в то, что в августе 2011 года он покончил с собой, по официальной версии — из-за депрессии и банкротства. Периодически появляются расследования, в которых утверждается, что этого яркого и самобытного политика убили.

В ноябре 2015 года президент Дуда назначил Каминьского на пост министра-координатора спецслужб и применил закон о помиловании как к нему, так и остальным фигурантам дела о «земельном скандале». Дуда не стал дожидаться прохождения приговора Варшавского окружного суда по всем апелляционным инстанциям, на чём впоследствии и сыграли оппоненты PiS.

В июне 2023 года Верховный суд Польши распорядился возобновить преследование Каминьского и Вонсика, дезавуировав президентское помилование. 20 декабря Варшавский окружной суд приговорил их к двум годам лишения свободы. На тот момент оба фигуранта перестали быть членами правительства, однако по итогам прошедших в октябре парламентских выборов они были избраны депутатами сейма Польши.

Маршал сейма Шимон Холовня («Третий путь») оперативно лишил Каминьского и Вонсика депутатских мандатов, что снимало с них иммунитет. Но уведомление об этом не было опубликовано в официальном вестнике Monitor Polski, что, по словам председателя Национальной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, означает сохранение мандатов за депутатами. Помимо того, Верховный суд ещё не рассмотрел апелляцию Каминьского и Вонсика на решение Холовни.

Сложилась запутанная ситуация, которую правовыми инструментами в нынешней Польше распутать практически невозможно, особенно учитывая, что судебная система поделена между сторонниками правящей коалиции и сторонниками «Права и Справедливости». Задержание Каминьского и Вонсика в Бельведере — это политический акт, желание разрубить гордиев узел без выстраивания безупречной системы юридических аргументов.

Попытка правительства Дональда Туска («Гражданская платформа») кавалерийским наскоком удалить окопавшихся в государственных медиа, судах и финансовых институтах ставленников PiS пока не обернулась особым успехом. Это отмечают и за пределами Польши, где начинают звучать критические голоса в адрес «демократической» правящей коалиции. Более того, неприятие новой власти начинает всё больше и больше проявлять Дуда.

Демонстративное задержание в Бельведере двух оппозиционных политиков, тем более накануне запланированного «Правом и Справедливостью» на 11 января в Варшаве антиправительственного митинга, не может не разогреть политическую атмосферу. Вполне возможно, от PiS ждут повторения штурма Капитолия 2021 года, чтобы после этого начать уголовное преследование её активистов.

Когда Туск грозит уголовным преследованием Дуде и лидеру «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому за «препятствование правосудию», премьер точно осознает, что для Качиньского это станет только дополнительным топливом. Председатель PiS уже заявляет, что о нынешней власти «сложно говорить как о легитимной». На это и расчёт?

Не потому ли президиум сейма решил перенести запланированные на 10–11 января пленарные заседания нижней палаты на следующую неделю? Не является ли это «предложением» участникам ожидаемой антиправительственной акции протеста захватить здание и провозгласить учреждение «альтернативного сейма», что позволит обвинить PiS в установлении двоевластия?

Создание кратковременного «управляемого хаоса», безусловно, может входить в планы правящей коалиции, которая хотела бы таким образом справиться с проблемой подавления «Права и Справедливости». Но это опасная игра, поскольку ее итог будет зависеть от того, на чьей стороне окажутся польские спецслужбы и армия. Будут ли они единодушно выполнять правительственные команды или расколются по политическим мотивам?

Возможно, своё слово придется тогда сказать внешним силам, «гегемону», чей военный контингент сегодня находится на польской земле. Ведь посол США в Польше Марк Бжезинский, отвечая на вопросы, в чём смысл размещения американских войск за границей, неизменно отвечал: «В защите общих ценностей, и об этом нельзя забывать».

Учитывая негативный настрой демократической администрации в отношении PiS, «защитой общих ценностей» для Вашингтона вполне может стать участие в прекращении «польской анархии» в интересах ныне правящей «демократической» коалиции.