2024 год во Франции начался с отставки главы правительства Элизабет Борн и назначения премьер-министром Габриэля Атталя.

Иван Шилов ИА Регнум Габриэль Атталь

Сама смена как таковая была ожидаема и обсуждалась на протяжении практически всего 2023 г. Однако кандидатура уже теперь бывшего министра образования была ещё несколькими месяцами ранее не столь очевидна. Теперь же многие называют Атталя карьеристом, продвинувшимся во власть с помощью покровителей. Но только ли этим объясняется решение президента Эммануэля Макрона?

Согласно расхожему мнению, должность премьер-министра во Франции является неблагодарным делом. Ведь именно с ним общество связывает принятие непопулярных законов и на него возлагает ответственность за неудачи. При этом за политические успехи благодарят всегда одного президента страны.

За время президентства Эммануэля Макрона должность главы правительства превратилась в чисто техническую, предназначенную для того, чтобы всеми средствами побудить парламент утверждать предпринимаемые главой государства меры и преобразования.

Именно поэтому Макрон уделяет большое внимание тому, чтобы на месте главы правительства не находился человек, способный превзойти его политическим весом и популярностью. Так, чрезмерная, в глазах президента, популярность Эдуара Филиппа, по мнению прессы, привела к его отставке с поста премьер-министра в июле 2020 г.

Пришедший на его место Жан Кастекс, мэр небольшого города Прада с населением чуть более 6000 человек, министр-делегат в комиссии по подготовке Олимпийских игр, а также глава Национального агентства спорта, оказался неожиданной для всех фигурой. Видимо, и он отдавал себе в этом отчёт. Ведь, объявляя о своей отставке, этот региональный политик сказал в беседе с журналистами, что закончил «приключения с политикой государственной».

Пришедшая вслед за ним Элизабет Борн не была первым кандидатом на замену Кастекса. По свидетельствам людей из окружения президента, Макрон хотел видеть на этом месте Вероник Бедаг, главу кабинета бывшего премьера Манюэля Вальса. Или же Катрин Вотрен, президента Реймсской области. Но соратники по партии настаивали на кандидатуре Борн, с которой Макрон в итоге согласился.

Однако их отношения, судя по всему, не были безоблачными. Президент неоднократно публично демонстрировал, что не разделяет мнения Борн по тем или иным вопросам. В свою очередь, когда премьер-министр считала поведение или высказывания Макрона ненадлежащими, она часто давала понять это довольно ясно.

И всё же Элизабет Борн выполняла свою задачу. В особенности это касается одного из самых трудных предприятий президента — принятия пенсионной реформы, состоявшейся в январе 2023 г. Не менее важным делом стало одобрение Национальной ассамблеей закона об иммиграции 19 декабря 2023 г.

Ради этого, а также в нескольких других случаях, она прибегала к использованию ст.49 п.3 Конституции Французской Республики, позволяющей принимать некоторые категории законов в обход голосования в парламенте. Борн применяла эту меру 23 раза, что вызвало в общественно-политической риторике рассуждения о кризисе демократии в стране в результате ограничения полномочий представительских органов власти.

О том, что бывшая премьер-министр считает свою работу эффективной, свидетельствует мотивация её прошения об отставке. В соответствующем письме она сказала, что делает это по желанию Эммануэля Макрона.

Кроме того, она практически процитировала прощальную речь Мишеля Рокара, который, уходя с поста премьер-министра в 1991 г., обратился к президенту Франсуа Миттерану: «В тот момент, когда мне приходится подавать заявление об отставке, я хотел сказать вам, как страстно я был увлечен этой миссией». А затем сказал журналистам, что его выгнали с этого поста.

Журналисты сразу расценили это как двойной сигнал: Борн уходит не по своей воле, а также напоминает о своих социалистических взглядах, поскольку ранее состояла в Соцпартии. Последнее для неё важно потому, что с момента принятия закона об иммиграции она не перестаёт отбиваться от обвинений в том, что продвинула этот проект, опираясь на голоса ультраправых депутатов от «Национального объединения».

Президент принял отставку Борн 8 января, однако не сразу объявил имя её преемника. На этот пост ожидали назначения министр внутренних дел Жеральд Дарманен или министр вооружённых сил Себастьян Лекорню.

Известно, что Макрон предложил эту должность председателю Национальной ассамблеи и главе исполнительного комитета своей партии «Возрождение» Ришару Феррану. Но тот отказался, мотивируя это тем, что не хотел бы пока возвращаться в активную политическую жизнь.

И вот 9 января президент объявил новым премьер-министром ещё одного из рассматриваемых кандидатов — министра образования Габриэля Атталя.

Снова Макрон продемонстрировал склонность назначать на важные государственные посты неизвестных людей. Политики и журналисты стали задаваться вопросом, что выдающегося сделал Атталь, чтобы заслужить этот пост?

34-летний экс-министр образования стал самым молодым премьером в истории Франции. Также он один из немногих, кто открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и о том, что в старшей школе был жертвой сексуальных домогательств. В юности он был активном социалистом, но его политическая карьера началась в созданной Макроном партии «Вперёд, Республика!», ставшей затем «Возрождением». Сам Атталь говорит, что обязан президенту всем, чего добился.

Президентская оппозиция наградила его эпитетами «клон» или «аватар» Макрона. Однако есть и те, кто, скорее, положительно отнёсся к этому назначению. Так, лидер сенатской группы «Республиканцев» Брюно Ретайо сказал, что Атталь сможет быть хорошим министром.

Вдобавок, как это ни странно, но, по последним данным института изучения общественного мнения Ipsos, на ноябрь 2023 г. Габриэль Атталь был самым популярным французским политиком. А тот факт, что выбор президента пал на министра образования, совпадает с заявлениями Макрона, сделанными в начале 2024 г., о республиканском воспитании молодёжи как о приоритетном направлении в его политике ввиду кризиса гражданственности в стране.

Не исключено, что в глазах главы государства Габриэль Атталь является также фигурой, способной устроить представителей разных политических лагерей. Его социалистическое прошлое должно обеспечить поддержку части левых. А растущая популярность у правых и ультраправых сможет теоретически привлечь и этот электорат.

И действительно, не только среди избирателей, как показывают опросы, но и в рядах депутатов от «Национального объединения» к нему многие испытывают уважение. Глава партии Жордан Барделла, конечно, выразил сомнения в том, что Атталь сможет поднять рейтинг президента, скорее, наоборот. Но другие депутаты-лепенисты позитивно оценивают введённый им запрет ношения абайи в школах, что сближает его в их глазах с линией Марин ле Пен. А по словам депутата Роже Шюдо, если бы все противники их партии были такими, как Атталь, его соратникам пришлось бы трудно.

Тем не менее все положительные отзывы о новом премьер-министре основаны не на результатах его работы, а на разовых действиях или выражениях, которые находят минутный резонанс в определённый момент. Социологические опросы также показывают сиюминутное отношение.

Он вполне может пользоваться популярностью у определённой аудитории. А способность привлекать к себе внимание широкой публики с помощью деталей своей личной жизни характеризует его, скорее, как актёра (в детстве, кстати, он играл в театре и хотел сниматься в кино), но не как политика.

Его политический профиль проявляется в уже процитированной фразе о том, что всем он обязан Макрону. И ничто пока не говорит о том, что он сможет проявить волю и вывести из кризиса отношения президента и парламента. Хотя, как можно убедиться, лидеру Франции на этом посту не нужен человек, проявляющий самостоятельность.