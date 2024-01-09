Есть мнение, что в до приторности законопослушной и труднораскачиваемой на протест Германии наконец появился свой аналог французских «жёлтых жилетов» — пассионарии с горячим сердцем и натруженными физическим трудом на свежем воздухе руками, готовые отстаивать свои интересы на баррикадах и идти до конца, если того потребуют обстоятельства.

Сергей Корсун ИА Регнум

Немецкие фермеры первыми из трудовых масс решили сказать решительное «Хватит!» так называемой «светофорной коалиции», вконец замучившей Германию своими «зелеными» и внешнеполитическими авантюрами, и за каких-то два года доведшей экономический локомотив Евросоюза до бюджетного дефицита.

Столкнувшись с дырой в €17 млрд в государственном бюджете на 2024 год, правительство Шольца решило компенсировать недостачу за счет отмены налоговых субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники и грузовиков.

Ведь €430 млн, отобранные у фермерских хозяйств, можно пустить на гораздо более полезные инициативы. Финансирование забуксовавшего «зеленого перехода», например, или очередной пакет помощи киевскому режиму.

Правительство, серьезно испугавшееся организованных протестов сельских парней, на прошлой неделе чуть было не линчевавших «зеленого» вице-канцлера Хабека, уже поспешило пойти на уступки фермерам, заверив их, что субсидии на дизель будут отменяться постепенно, в течение четырех лет.

Однако поднявшуюся протестную волну, похоже, будет не так-то просто остановить.

Простого возврата топливных субсидий аграриям уже недостаточно. Они твердо намерены предъявить «светофорной коалиции» счет за несколько лет пренебрежительного отношения к немецкому сельскому хозяйству, реально изнасилованному инициативами партии «Зеленых» (представители партии «Зеленых» Роберт Хабек и Джем Оздемир занимают посты министров экономики и сельского хозяйства в коалиционном правительстве).

Неделя протестных акции стартовала 8 января.

Дороги по всей стране оказались запружены сельскохозяйственной техникой, блокировавшей выезды на автобаны и внутригородские транспортные артерии крупнейших мегаполисов ФРГ.

На некоторые трактора были установлены бутафорские виселицы со вздернутыми на них чучелами в красно-желто-зеленых шейных платках, многие из которых подозрительно напоминали Роберта Хабека.

Другие везли за собой прицепы с навозом: вряд ли кто-то будет спорить, что куча органических удобрений, вываленная перед зданием парламента, выразит фермерское «фи» правящей коалиции куда понятнее тысячи слов.

На третьих красовались демонстрационные баннеры с весьма красноречивыми и злободневными лозунгами, многие из которых были любопытны с чисто филологической точки зрения.

«Лучше смерть, чем рабство», «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит», «Сельское хозяйство больше не может существовать, потому что нами управляют глупость и идеология» (по-немецки в стихах это звучит гораздо красивее: Weil Ideologie und Dummheit uns regieren, kann Landwirtschaft nicht mehr existieren), или даже не вполне парламентский, но очень актуальный слоган, отражающий настроения не только фермеров, но и абсолютного большинства честных бюргеров: «Мне не нужен секс: эта коалиция имеет меня каждый день».

И ведь действительно «имеет».

Так, требования «зеленых», предъявляемые к германскому сельскому хозяйству, иначе чем изнасилованием не назовёшь. Во многом они напоминают инициативы покойного Михаила Сергеевича Горбачева, дослужившегося до генсека Компартии, но так и оставшегося на интеллектуальном уровне не хватающего звезд с неба ставропольского комбайнера.

С начала 2000-х количество фермерских хозяйств в Германии сократилось с 400 000 до 250 000, и «зеленые» инициативы сыграли в этом далеко не последнюю роль. Интересно, что на рубеже веков «зеленые» рассматривали небольших производителей сельхозпродукции как «органических фермеров» — положительный образ, противостоящий технократическому капитализму.

Однако так же, как «зеленые» отказались от пацифистских идей отцов-основателей партии в пользу агрессивного антироссийского милитаризма, они сделали поворот на 180° и в отношении своих старых союзников из-за климатической идеологии.

Борьба с чрезмерным удобрением почвы в регионах интенсивного сельского хозяйства. Защита сексуальности луговых птиц, страдающих от шума комбайнов. Вторжения радикальных веганов в стойла для скота. Выведение из интенсивного сельскохозяйственного использования больших площадей бывших болот в рамках защиты климата. Гибель сельских скотобоен как следствие требований к гигиене из Брюсселя и Берлина, приведших к росту инвестиционных затрат. Повышение цен на электроэнергию и идиотский закон о «тепловых насосах», бесполезных для больших и старых деревенских домов без дорогостоящей энергосберегающей инновации.

Всё это по кирпичику разбирало финансовый фундамент немецкого агропромышленного комплекса, заставляя его годами копить злобу на «эффективных менеджеров» без профильного образования, по недоразумению дорвавшихся до высших государственных постов.

Однако, по словам вице-канцлера Хабека, за протестами стоит нечто большее, чем недовольство работой его министерства и правящей коалиции в целом. Вчера министр экономики, встав в патетическую позу, разразился через СМИ пафосной тирадой:

«Мы все переживаем потрясения. Войны и кризисы, высокая инфляция… Надежда на лучшее будущее уступила место страху перед худшим. Истощение и разочарование, беспокойство и гнев распространяются среди немцев. Но — и это большое «но» — мы не должны позволить экстремистам воспользоваться этой неопределенностью. Мы не должны быть слепы.

Фантазии о свержении власти означают не что иное, как желание разрушить наше демократическое государство. Нет никаких гарантий, что дебаты в Германии не станут всё более и более жестокими, что в конечном итоге поставит под угрозу закон и верховенство права. Либеральная демократия — это сокровище, которое необходимо защищать. Когда на тракторах висят виселицы, это значит, что грань перейдена».

Нет нужды говорить, что подобная демагогия без реальных ответов на наболевшие вопросы лишь сильнее подстегнула ярость протестующих.

Сегодня ночью к акции фермеров присоединятся железнодорожники, которые остановят все поезда с 10 января 02:00 по 12 января 18:00, а также водители транспортной сферы, не меньше аграриев страдающие от отмены дизельных субсидий. Кульминация объявленной «недели протеста» наступит в Берлине 15 января.

Конечно, говорить о берлинском «майдане» со стороны законопослушных немцев было бы преждевременно.

Однако то, что на улицы с протестами вышли простые работяги, которых мейнстримные медиа либерального толка уже при всём желании не сумеют выставить инакомыслящими, правыми экстремистами или адептами теорий заговора, — это очень позитивный сигнал, внушающий надежду на оздоровление немецкой демократии.