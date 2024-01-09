Новый скандал в Вашингтоне — министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован. И при этом не удосужился никого уведомить о своей недееспособности — ни подчинённых в Пентагоне, ни вышестоящее руководство в Белом доме. Узнали о болезни руководителя Пентагона практически случайно.

Иван Шилов ИА Регнум Ллойд Остин

И это стало олицетворением всего системного кризиса, в котором нынче оказалась военная машина США.

Ллойд Остин — 70-летний геронтократ — оказался на операционном столе ещё 22 декабря. Затем его быстро выписали, но 1 января у Остина появились боли и осложнения. И его снова госпитализировали, причём на довольно длительный срок, который уже превысил одну неделю.

Это всячески скрывалось близким окружением Остина. Только потом, когда разгорелся скандал, Остин провёл телефонный разговор с Джо Байденом.

Республиканцы в Конгрессе вне себя от ярости.

Такая топорная секретность не в обычае аппаратчиков Белого дома. Обычно они сильно заранее сообщают о проблемах со здоровьем. Так, например, было с Колином Пауэллом или Джорджем Бушем-младшим, которым тоже приходилось проходить хирургические операции.

Да и Байден, хоть он и старается не афишировать состояние здоровья, честно сообщал о переломе ступни после игры с собакой. Или о прошедшей химиотерапии.

К тому же Остин предпочёл оставить работу Пентагона в режиме автопилота в самый неудобный момент.

Ведь прямо сейчас военная стратегия США столкнулась с болезненным поражением на Украине, после неспособности осуществить контрнаступление. Ситуация на фронте для Киева резко усугубляется, а военные транши сильно сократились.

Одновременно США завязли в прокси-войне на Ближнем Востоке, где им толком не удаётся справиться с хуситами и проиранскими силами в Ираке.

Параллельно этому началась новая эскалация и на корейском полуострове — а предстоящие выборы на Тайване могут привести к конфликтной ситуации и в Южно-Китайском море.

В нижней палате Конгресса уже представили статьи импичмента Остина. Среди оснований — хаотичное бегство США из Афганистана, подорвавшее американские позиции на Ближнем Востоке. А также неспособность обеспечить безопасность южной границы США, которую штурмуют сотни тысяч нелегалов. И отставание в гонке вооружений от Китая.

Остин может оказаться первым более чем за 150 лет министром США, которому Конгресс попытается объявить импичмент.

В Сенате же анонсировали и слушания с его участием. Чтобы сразу после выписки из госпиталя Остина притащили объясняться за своё поведение перед законодателями. Эти слушания уже обещают быть очень скандальными — и могут стать сильным ударом по положению всей команды Байдена.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Болезнь Остина стала удобным поводом, чтобы вновь покритиковать положение дел внутри Пентагона.

Ведь личная халатность нынешнего министра обороны США — это лишь вершина айсберга. Пентагон сейчас оказался в тяжелейшем кризисе как минимум со времён вьетнамской войны. Причём проблемы усугубляются сразу по многим направлениям.

В 2023 году из-за острой нехватки новобранцев численность Вооружённых сил США рухнула ниже 1,3 миллиона солдат. Это минимальный показатель за более чем 80 лет — с предвоенного 1940 года. Хуже всего обстоят дела в американской армии — здесь сокращения составили 8%. С нехваткой желающих служить Пентагон сталкивался давно, но именно в эпоху Байдена и Остина проблема стала носить фундаментальный характер.

Сказывается много причин.

Это и политизация воинской службы, где демократы вовсю навязывают расово-гендерные теории с преподаванием основ БЛМ. И плачевное состояние военной инфраструктуры — тех же казарм с плесенью, тараканами и крысами. Но и просто нехватка молодых американцев, которые бы подходили под физические стандарты службы. И хотели бы тратить минимум три-четыре года жизни в военной сфере.

Нехватка военнослужащих уже сильно ограничивает возможности Пентагона присутствовать во всех горячих точках.

Приходится делать сложный выбор — например, с 2024 года Белый дом вынужденно сокращает контингент американских войск в Европе, перенаправляя часть на Ближний Восток. К тому же Вашингтон считает нужным держать большой контингент в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поэтому Пентагон и разрывается между всеми фронтами, нигде не имея перевеса над оппонентами, будь Россия, Китай или прокси-силы Ближнего Востока.

Всё сильнее проявляется и дефицит базовых вооружений.

За два года украинского конфликта Пентагон истратил десятилетние запасы снарядов и ракет. Многие из них пришлось вывозить со своих складов в Израиле или Южной Корее. Теперь обе страны сами остро нуждаются в боеприпасах на фоне общемировой эскалации. Но возможности их поддерживать у США нынче ограничены.

Остин активно призывал корпорации в сфере ВПК нарастить производство оружия. Но пока без особо внятных успехов. Удалось лишь удвоить выпуск снарядов — с 14 до 28 тысяч в месяц. Но и это прожигается на украинском фронте за считанные дни.

А, например, с выпуском тех же противотанковых ракетных комплексов Javelin имеются проблемы — их производят по две тысячи в год. И таким путём США понадобится лет двадцать, чтобы восполнить спущенное на Украине.

В кризисе оказался выпуск не только обычных боеприпасов, но и серьёзных видов вооружений.

Скажем, сроки сборки одной подлодки класса «Вирджиния» выросли с шести до девяти лет. То же самое касается авианосцев последней модификации, эсминцев и миноносцев. Корпорациям в сфере ВПК остро не хватает инженерных кадров и технологической базы для поддержания производства. И у многих просто нет мотивации развиваться — они и так монополисты, которые всегда могут рассчитывать на контракты Пентагона.

Поэтому становится очевидным и отставанием США в новой гонке вооружений. Причём не только от России или Китая, но даже от Ирана и Северной Кореи, у которых уже появились свои гиперзвуковые ракеты. А Китай сейчас демонстрирует первые опытные образцы электромагнитного оружия.

Aimee Dilger/Global Look Press

В США тоже велись похожие разработки, но закончились они провалом. А создание американского гиперзвука оказалось в коматозном состоянии после неудачных испытаний ракет Lockheed Martin.

Фактически за три года президентства Байдена ему не удалось похвастаться ни одним военным успехом.

Его команда лишь отчаянно пытается сохранить статус-кво — с военным доминированием США. Но делать это всё сложнее — ведь абсолютного превосходства у Пентагона давно нет, осталось лишь относительное в отдельным сферах, да и оно быстро сходит на нет. Остин — как и Байден — продукт другой эпохи, поэтому они оба толком не знают, что делать в условиях, где США уже не первая в мире военная сила.

Ну а сейчас — на фоне всех скандалов — вряд ли стоит ждать отставки Остина. Он полностью провалил руководство Пентагоном. Но Остин знает, как работает Вашингтон.

И он заранее стал партнёром лоббистской фирмы под названием Pine Valley Capital Partners, вместе с нынешним госсекретарём Энтони Блинкеном. У него очень хорошие связи с другими аппаратчиками Байдена — и они своего человека не сдадут, опасаясь, что он ещё сольёт на них компромат.

Поэтому нынешний скандал с болезнью Остина — это олицетворение не только вашингтонской бюрократии и халатности, но ещё и явной коррупции.

Но для демократов эта история в любом случае будет иметь неприятные последствия. Ведь она только добавит популярности предложениям Дональда Трампа, обещающего в случае победы на выборах устроить масштабные чистки в Пентагоне и спецслужбах, выкинув оттуда коррупционеров и разгильдяев.