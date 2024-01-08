Серийного маньяка из Узбекистана Алексея Варакина, который зарезал проституток, арестовали до 24 февраля. Насколько долгое тюремное заключение ему грозит, станет ясно позднее. Напомним, что 22 декабря Варакин жестоко расправился с двумя девушками легкого поведения, которые отказали ему в интимной близости, одной из них он отрезал голову.

Иван Шилов ИА Регнум

Корчил гримасы и хохотал на суде

Во время судебного заседания убийца вел себя неадекватно, строил гримасы и хохотал. Позже он стал прятать свое лицо, отворачиваясь от камер, также он просил суд об одиночном заключении. Ему вменяют ч.1 ст. 105 УК РФ, следователь попросил арестовать его на два месяца.

«Я полностью поддерживаю ходатайство следствия. Полностью признаю вину. И единственное хочу у вас попросить одиночное содержание», — заявил Варакин. На суде же убийца даже не смог вспомнить, когда совершил преступления.

Вместе с тем адвокат маньяка ходатайствовал о запрете определённых действий в качестве меры пресечения, посчитав меру заключения под стражу суровой. Защитник маньяка подчеркнул, что Варакин ранее не был судим и проходил принудительное лечение, исходя из этого адвокат выступает с ходатайством о домашнем аресте.

Первые преступления

Мигранту Алексею Варакину 37 лет, не работал и был без российского гражданства. Варакин уже был судим в 2010 году за убийство в Санкт-Петербурге двух девушек, предположительно таких же проституток. После данного инцидента его определили в психиатрическую больницу спецтипа, для людей с криминальным прошлым, а позже Варакина перевели в лечебницу со «спокойными» пациентами.

Прокуратура Москвы Алексей Варакин

Спустя 13 лет его выписали, но на воле Варакин пробыл недолго, совершив за короткий промежуток свободы двойное убийство.

В отличии от того же «ангарского маньяка», который известен как самый жестокий серийный убийца в истории России, Варакин не приписывал свои преступлениям «высшего предназначения». Его мотивация была лишь в его собственных психических расстройствах, которые проявлялись при отказе жертв заниматься сексом с ним.

Вновь за нож спустя 13 лет

Первой жертвой Варакина в ночь на 22 декабря 2023 года стала 40-летняя Ольга, с ней он расправился в одном из отелей на востоке Москвы. По одной из версий, причиной расправы могли стать запрещенные вещества, их дала женщина своему будущему убийце, после этого он впал в бешенство и обезглавил свою жертву. Согласно второй версии, которой придерживается сам маньяк, Ольга отказала ему в интимном плане, из-за чего он с ней и расправился.

Следственный комитет РФ

Спустя сутки, как сообщает SHOT, в ночь на 24 декабря, Варакин обратился к другой работнице секс-индустрии, «снять стресс после первого убийства». Опять же версии мотива убийства разнятся. По одной из версий, маньяка вновь постигла неудача, совершить половой акт с девушкой он не смог. В свою очередь девушка, по словам Варакина, стала смеяться над ним и оскорблять, после чего маньяк расправился и с ней. По второй — проститутка подняла цены на свои услуги, хотя ранее они уже обо всём договорились, это Варакина сильно не устроило, и он решил убить девушку.

Таким образом, второй жертвой стала 25-летняя Владислава, которой Варакин нанес несколько ножевых ранений в область шеи.

Сначала Владе удалось запереться в соседней комнате и дозвониться до подруги по видеосвязи, чтобы та вызвала подмогу. Прибывшим на место медикам уже пришлось констатировать смерть девушки — спасать было поздно, и Влада скончалась от полученных ран. Сбежать из квартиры Варакин не смог, кодовый замок могла открыть только хозяйка арендованной квартиры. Убийца же порезал и себя, видимо, для того чтобы сослаться на самооборону. Раны маньяка были не смертельны, и его задержали.

Устроил себе «секс-турне»

Во время допроса Варакин признался, что жил то в Санкт-Петербурге, то в Самаре, то в Иваново, отмечая, что на этих «гастролях» по городам искал себе невесту. Кроме того, по словам серийного убийцы, поисками невесты он занимался, принимая участие в многочисленных оргиях, ходил на свингер-пати и снимал девушек легкого поведения.

В настоящее время правоохранительные органы ищут, не было ли у маньяка других жертв в этих городах. Пока же официальных подтверждений версии кровавых секс-гастролей нет.

Не попадет в тюрьму?

По словам врача-психиатра, который входит в состав комиссии по судебно-психиатрической экспертизе, «душевнобольные, совершившие противоправные деяния, попадают в специализированные психиатрические больницы с интенсивным наблюдением, а не в исправительные колонии. Отправляют их туда не по приговору, а по решению суда. До этого они проходят судебно-психиатрическую экспертизу».

«Обычно громкие уголовные дела всё же рассматривает «Сербского», ошибка в диагнозе здесь исключена», — отметил эксперт.

Кроме того, врач считает, что срок лечения Варакина будет зависеть от его диагноза, а не от тяжести преступлений. Причем на свободу преступник сможет выйти только по решению врачебной комиссии.

«Тут, конечно, вопрос, почему Варакина выпустили на свободу всего через 13 лет после предыдущих преступлений. Чья здесь вина или недосмотр? Убийц или маньяков обычно стараются держать по максимуму», — резюмировал эксперт.

Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Серийный маньяк Варакин продолжает оставаться объектом интереса для общественности. Его мотивы преступлений и психическое состояние вызывают много вопросов и требуют дальнейшего изучения и анализа. Отправится ли он на лечение или на этот раз ему дадут пожизненный срок — пока неизвестно.