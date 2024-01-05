Когда глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен еще решительнее усилить военную поддержку киевского режима и передать ему дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России, возникал вопрос, к кому адресуется польский министр и кто ответит на его послание.

Иван Шилов ИА Регнум

На сегодня единственным таковым стал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

После разговора с Сикорским он сообщил, что тоже выступает за передачу киевскому режиму дальнобойных ракет, а также зенитных. Помимо того, оба собеседника высказались за ужесточение антироссийских санкций.

Однако в данном деле от Боррель и Сикорского зависит немного.

Тем более что алармистские предупреждения верховного представителя ЕС звучали неоднократно на протяжении года, но сбывались они были редко. В феврале прошлого года Боррель уже пугал европейцев быстрым завершением конфликта, если Евросоюз «в течение нескольких недель не найдет способ ускорить поставки боеприпасов Украине».

Сейчас возможности ЕС нарастить военную помощь ослабли еще больше.

Заявление Сикорского в этой ситуации на свой счет приняла Германия, политики которой обсуждают вопрос передачи киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров. Но, как заявляют в Берлине, федеральное правительство пока не готово поделиться ракетами с Украиной.

Помимо того, некоторые западные эксперты отмечают, что у Европы нет ни оборудования, ни производственных мощностей, чтобы восполнить недостаток вооружений, а исход украинского конфликта определит дальнейшее предоставление американской военной помощи. Без нее, заявляет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, киевский режим проиграет уже в первой половине 2024 года.

Поэтому активность Сикорского на украинском направлении выглядит как выстраивание Варшавой некой «дымовой завесы».

На первый взгляд, в поддержку Украины. На деле пришедшая к власти новая правящая коалиция в составе «Гражданской платформы» — «Третьего пути» — «Новых левых», сталкиваясь со старыми проблемами, ведет себя в духе своих предшественников и оппонентов, партии «Право и Справедливость» (PiS).

Как подчеркивает бывший официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина, «поддержка Украины — это хорошо, но мы — две страны с очень разными интересами». Только, по его мнению, украинские элиты этого не понимают.

«Многие украинские публицисты радовались смене власти в Польше, — поясняет Ясина. — Однако украинская элита быстро обнаружит, что новое польское правительство находится на той же стороне, что и предыдущее. На стороне интересов польских граждан».

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такое «понимание» происходит уже сегодня.

Правительство Дональда Туска в ключевом вопросе для киевского режима, снятия эмбарго на поставку в Польшу украинской сельхозпродукции и разблокировки польско-украинской границы для перевозчиков мало чем отличается от PiS.

Выступая 3 января на пресс-конференции, Туск призвал к ускоренной модернизации европейской оружейной промышленности и расширению производства «не только ради возможной быстрой поддержки Украины». А еще потому, что Европа отстает в этой сфере от России.

При этом премьер сообщил, что будет «убеждать» польских перевозчиков не использовать блокаду границы как метод защиты своих интересов. Он заверил, что польское правительство хочет сделать «все возможное, чтобы защитить их интересы в неравной конкуренции с украинскими перевозчиками».

Аналогичная ситуация складывается и с поставками украинской сельхозпродукции в Польшу.

На днях Еврокомиссия направила письмо в Варшаву с призывом снять эмбарго. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, не став уточнять, согласится ли Варшава с этим требованием.

Но ранее Секерский заявлял, что блокада украинской сельхозпродукции будет бессрочной. Он подчеркнул важность переговоров с митингующими польскими фермерами для наработки лучших решений, поддержав их требования.

Нынешняя проукраинская риторика Варшавы не совпадает с ее реальной внешней политикой. В прошлом году это можно было объяснить интересами предвыборной кампании, но в этом уже нет.

Польша к чему-то готовится, не желая уступать Украине.

Под конец прошлого года Польская оружейная группа (PGZ) подписала с министерством обороны Польши контракт стоимостью 11 млрд злотых на поставку 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые сейчас являются дефицитными в НАТО.

Ожидается, что его реализация продлится с 2024 по 2029 год, пишет газета Rzeczpospolita. Контракт заключен в рамках принятой в апреле 2023 года правительственной программы. В течение нескольких лет существующие заводы должны удвоить производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Планируется строительство ускоренными темпами новых предприятий, которые будут распределены по различным регионам страны.

В свою очередь «Право и Справедливость» вступила в тактический альянс с Польской крестьянской партией (PSL) из «Третьего пути» (глава PSL Владислав Косиняк-Камыш в настоящее время контролирует военное ведомство).

На заседании комиссии сейма по обороне, посвященном бюджету-2024, депутаты от PiS и PSL одобрили планы предыдущего министра Мариуща Блащака об увеличении численности армии.

Поддержка одним из участников ныне правящей коалиции курса на дальнейшую милитаризацию, проводимого ранее «Правом и Справедливостью», говорит о том, что среди польских политиков, вне зависимости от партийной ориентации, есть те, кто видит ближайшие четыре-пять лет временем геополитических возможностей для Польши.

И это предполагает, что «сильная Польша» со своими соседями будет играть не от обороны, а от наступления.