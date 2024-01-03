С 1 января в России произошла ежегодная индексация зарплат и социальных выплат. МРОТ увеличится на 18,5%, пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5%, а зарплаты бюджетников (кроме госслужащих, судей, а также членов Федерального собрания) — на 4,5-9,8%.

Иван Шилов ИА Регнум

Если брать по специальностям, то в 2024 году планируется повысить зарплату более 900 тысячам медицинских работников. На это предполагается выделить 96,3 млрд руб. Кроме того, с этого года начнет действовать новая система расчета оплаты труда в сфере образования. Учитываться будет опыт и квалификация учителя, и в зависимости от этих параметров некоторые педагоги будут получать дополнительный процент заработной платы.

Зарплату участников СВО повысят до 210 тыс. руб. в месяц, а с 1 октября денежное довольствие всех военных увеличат на 4,5%. На такой же процент увеличится зарплата сотрудников МВД.

Не всем, конечно, подобная индексация нравится. И речь сейчас не о тех, кто до сих пор видит российскую экономику «разорванной в клочья» и второй год пишет о том, что введенные «цивилизованным Западом» антироссийские санкции приводят к доеданию в московских квартирах последних ежей.

Эти персонажи — в основном украинские и западные пропагандисты, а также активисты отечественного происхождения, у которых «Кинжалы» падают благодаря лишь силе тяготения — уже давно превратились в секту, переубеждать которую бессмысленно.

Речь скорее о тех, кто считает подобные социальные расходы чрезмерными. Кто уверяет, что в условиях западного давления нужно тратить деньги прежде всего на стимулирование экономического роста. На производство, импортозамещение технологий, рост производительности труда. В общем, на всё то, что поможет российской экономике не только пережить сложные времена (а они есть), но и полностью обеспечить фронт всем необходимым для победы. Победы, без которой само существование российского государства окажется под угрозой.

Однако нужно понимать, что победа куется не только на станках предприятий и даже не только на «Солнцепеках» и Т-90 в зоне СВО. Она недостижима без уверенности населения страны в завтрашнем дне. Без понимания гражданами — а у нас с началом СВО жители стали очень активно превращаться в полноценных граждан — того, что их государство о них заботится, а значит, они тоже должны заботиться о нём.

Собственно, концепцию социального государства Россия начала развивать задолго до СВО. Опираясь на отечественную историю, в рамках которой мы всегда были традиционным обществом, и советский опыт, возведший концепцию социального государства в абсолют, Владимир Путин на протяжении всего своего правления принимал законы, которые возлагали на власть целый ряд обязательств в отношении населения.

Обязательства сохранять бесплатную медицинскую помощь, выплачивать достойную зарплату и пенсию, обеспечивать население рядом социальных гарантий. И всё это не только было закреплено в ходе принятия поправок в Конституцию, но и реализуется на практике даже несмотря на СВО.

Не случайно самой крупной статьей расходов госбюджета в 2024 году является не военная сфера, а социальная политика — 21,1% от всех расходных статей или, если «вешать в граммах», 7,7 трлн рублей. Если анализировать госпрограммы, то больше всего средств выделено на «сохранение населения, здоровье и благополучие людей» — 4,8 трлн руб. в 2024 г., 4,9 трлн руб. в 2025 г., 5,1 трлн руб. — в 2026-м.

Да, западные санкции и современные реалии требуют повышения налогов. Однако в рамках концепции социального государства это повышение касается прежде всего тех, кто получает сверхприбыль.

Ставка составит 10%, а под новые нормы попадут крупные компании, средняя прибыль которых в 2021–2022 годах превысила 1 млрд рублей. Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» — 565 млрд, «Газпромнефти» — 304,4, «Татнефти» — 147,7 млрд.

Деньги, которые будут выплачивать компании, пойдут на поддержку уязвимых групп граждан, например, пенсионеров, инвалидов, одиноких матерей. И это еще одна грань справедливости — государство не закручивает гайки, дает возможность людям зарабатывать и не требует от них ничего сверх того, что те должны платить по закону. Однако в то же время власти считают, что бизнес должен быть социально ответственным и помогать менее обеспеченным социальным группам. Не благотворительности ради, а потому, что все мы живем в одном государстве. Все являемся его частью.

И это государство будет жить лишь тогда, когда все граждане — от простого уборщика до совсем непростого олигарха — будут его ценить, любить и сохранять всеми силами. Именно поэтому концепция социального государства должна продолжать реализовываться вне зависимости от каких-то санкций, сложностей и других обстоятельств. А деньги, которые в ее рамках выплачиваются гражданам, являются не бессмысленной тратой средств, а той же самой инвестицией. Инвестицией в стабильность и устойчивость страны.