Всё вокруг взрывается, воет, трещит, озаряя окрестности разноцветными огнями — в сознании многих наших сограждан встреча Нового года и пиротехника едины. Фейерверки ассоциируются с праздником, поэтому треск и вспышки новогодних салютов традиционно радуют любителей громких хлопков и ярких огней. И огорчают как родителей с маленькими детьми, так и владельцев домашних животных.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

На традицию не смогли повлиять даже особые обстоятельства недавнего времени. На фоне СВО «огненные забавы» были запрещены в ряде регионов России, а во многих областях было рекомендовано ограничить их использование. Чаще всего ограничения вводились на территориях, находящихся вблизи зоны проведения специальной военной операции, но соблюдали там их далеко не все россияне. Как, к сожалению, и правила безопасности при обращении с пиротехникой.

Без шума и огня

В Белгородской области временное ограничение на продажу и использование пиротехнических изделий было введено еще в ноябре прошлого года. Петарды, фейерверки и салюты в регионе под запретом до 26 января. С 30 декабря по 14 января такие же меры действуют в Орловской области — исключение сделано лишь для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Ограничения были также установлены в Курской, Ростовской, Воронежской областях. В Брянской области, Крыму и Севастополе продолжают действовать запреты, установленные еще в 2022 году.

Запретительные меры в этих регионах России объясняются просто — там действуют меры безопасности в связи со спецоперацией, в частности, во многих областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Постоянные «взрывы» на праздниках могут затруднить работу правоохранительных органов, когда под хлопки петард могут быть замаскированы реальные теракты.

Вместо проведения салютов в ряде регионов призвали пустить бюджетные деньги на более актуальные нужды. Так, еще в декабре прошлого года в Сочи стартовала новогодняя акция «Не стреляй вхолостую. Поддержи бойцов!», призывавшая направить сэкономленные на фейерверках средства на помощь участникам СВО. Вместо трат на салюты власти Архангельска решили направить средства на новогодние билеты и подарки для детей участников специальной военной операции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко настоятельно рекомендовал главам муниципальных образований региона отказаться от новогоднего фейерверка. «Запускать салют в новогоднюю ночь — давняя традиция, но уверен, что запланированные на эти цели средства лучше направить на решение острых социальных вопросов, которых у нас достаточно», — отметил глава региона.

На проведение новогодних фейерверков также повлияла трагедия в Белгороде, который за день до праздника подвергся массовому обстрелу со стороны Украины. Об отмене праздничных салютов в знак скорби сообщали власти многих российских городов от Владивостока и Магадана до Благовещенска и Суздаля.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан при атаке ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Белгорода. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

Надо отметить, что меры по запрету пиротехники носили не только рекомендательный характер. В регионах, где действуют ограничения, нарушителям грозят штрафы и ответственность по административным статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил пожарной безопасности. Штрафы могут быть также наложены за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время и нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий.

«Запретные» гуляния

Несмотря на запреты властей, на праздниках многие всё же решили порадовать себя и соседей пиротехникой. Если официальный фейерверк отменен, а продажа салютов запрещена, всегда найдутся желающие запустить «огоньки» из старых запасов во дворе. Даже в Белгородской области, где ситуация остается напряженной, в новогоднюю ночь жители запускали фейерверки.

Просьба властей Орловской области воздержаться от использования пиротехники не удержала многих орловчан, громко праздновавших наступление Нового года. Пусть и с меньшим размахом, чем ранее, но фейерверки запускали и в Севастополе. А в других городах России новогодняя канонада гремела почти как в прежние годы. И это при том, что, по данным статистики, россияне стали реже покупать фейерверки и салюты: в декабре спрос на них снизился на 10% в сравнении с прошлогодними показателями.

С одной стороны, нельзя сказать, что за использование пиротехники в общественных местах наказаний не последовало вовсе. Например, за запуск салюта на жительницу Крыма был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — на территории субъекта действует режим ЧС.

В Усть-Донецке Ростовской области задержали двух запускавших салюты местных жителей — теперь им грозит штраф или арест на 15 суток. Однако называть подобные случаи работы полиции массовыми всё же затруднительно. Правоохранительные органы больше занимаются напоминаниями о запрете на использование и продажу пиротехники, а поиски нарушителей ограничений ведутся, лишь когда запуски салютов непосредственно подвергают опасности имущество и здоровье граждан.

Понимая, что полностью прервать многолетнюю новогоднюю традицию затруднительно, МЧС России информировало о правилах безопасности при использовании пиротехники. По рекомендациям ведомства следует покупать сертифицированную продукцию — и только в специализированных магазинах.

Применять пиротехнические изделия запрещено в зданиях и сооружениях, на лоджиях и крышах домов, а также рядом с жилыми строениями — они часто залетают в окна и на балконы. От использования салютов и других пиротехнических изделий необходимо воздержаться при сильном ветре и вблизи пожароопасных объектов: автостоянок, гаражей, линий электропередач. Разумеется, строго запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии, как и курить рядом с ней.

Безусловно, далеко не всегда голос разума оказывается сильнее жажды приключений. Но с учетом того, что впереди Рождество и старый Новый год, когда на улицах тоже слышны «залпы», советы МЧС могут спасти имущество, здоровье, а временами и жизнь тех, кто прислушается к советам специалистов.

Тяжелые последствия

Хотя праздники еще не завершились, сводки происшествий уже полны историй об опасных фейерверках — их герои явно не ознакомились с рекомендациями спасателей. Запуск салютов и пиротехнических ракет рядом с домами стал причиной пожаров на балконах и в квартирах.

Так, в Подмосковье один из фейерверков залетел на балкон многоэтажного жилого дома и стал причиной пожара, который, к счастью, удалось быстро потушить. Похожий случай произошел в Улан-Удэ: там запущенный «подарок» привел к пожару на балконе в девятиэтажке.

В Иркутске на улице Маршала Конева в новогоднюю ночь чуть не сожгли чужую квартиру, отправив в больницу её хозяина — мужчина получил осколочные ранения. В Челябинске из-за запуска салюта и вовсе случилась трагическая история: житель города погиб при пожаре, который начался из-за залетевшего в окно его квартиры горящего заряда.

Нескольких незадачливым «пиротехникам» из-за собственной неосторожности придется провести праздники в больнице. В Саратовской области школьник был госпитализирован с сильным ожогом лица, шеи и головы — фейерверк начал взрываться, когда подросток еще не успел от него отойти. Похожая история произошла и в Москве: полицейскому изувечило лицо.

Особую осторожность следует соблюдать при обращении с петардами. Несмотря на их малый размер и кажущуюся малую опасность, каждый год к врачам обращаются десятки любителей громких хлопков с различными травмами. Так, в Москве девятикласснику петардой разорвало щеку, а в Люберцах у подростка петарда взорвалась прямо в руках. Он получил открытый перелом большого пальца и ожог I степени обеих кистей.

Иногда взрывы мощных петард приводят и к более тяжелым ранениям. В конце декабря в Челябинской области мужчине оторвало кисть. Причем травмы получают и окружающие любителей взрывов люди. Из-за неудачной шутки своего молодого человека жительница Липецка получила ожоги ног, когда под ней взорвалась петарда.

На новогодних праздниках пиротехника традиционно доставляет немало хлопот экстренным службам, и встреча 2024 года не стала исключением. Запреты, предупреждения, просто здравый смысл едва ли спасают россиян от ожогов, контузий и травматических ампутаций. Поэтому продолжающиеся выходные — это не только череда зимних забав и вечеринок, но и горячая пора для полиции и врачей. Которые, к слову, не устают напоминать празднующим о соблюдении простейших мер безопасности ради сохранения здоровья в новогоднюю пору.