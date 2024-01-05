Резервисты как минимум двух бригад ЦАХАЛ будут отправлены домой на этой неделе, говорится в заявлении израильских сил, а три бригады будут возвращены из Газы в места постоянной дислокации для переобучения.

Иван Шилов ИА Регнум

В конце декабря «элитный» батальон бригады «Голани» израильской армии покинул сектор Газа.

Этот шаг был связан с «реорганизацией рядов» после тяжелых потерь в районе Шуджайя, где палестинское сопротивление неоднократно и успешно устраивало засады на израильских военных, хотя ранее сообщалось, что ЦАХАЛ полностью контролирует эту зону.

Израильские власти продолжают призывать общественность ожидать длительной военной кампании, даже несмотря на то, что некоторые критики выражают скептицизм относительно того, достижима ли в конечном итоге цель ликвидации ХАМАС.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛ ген. Дэн Халуц заявил во вторник 26 декабря, что Израиль проиграл войну против палестинского движения ХАМАС и что победа может быть достигнута только тогда, когда Биньямин Нетаньяху уйдет в отставку.

Израильские официальные лица заявили, что намерены в конечном итоге перейти к новому этапу войны, который будет сопровождаться более целенаправленными атаками на ХАМАС, а не тотальным наземным вторжением, которое наблюдалось до сих пор и которое, скорее всего, не принесло ожидаемого результата.

Массовое убийство гражданских

Израильские военные третий месяц ведут боевые действия против ХАМАС и иных палестинских вооруженных формирований в Газе. Но от заявленных целей по уничтожению палестинских группировок в этом анклаве они все еще весьма далеки.

Несмотря на то, что северная часть сектора была блокирована ЦАХАЛ еще 2 ноября, там по-прежнему продолжаются бои. Палестинцы умело используют сеть тоннелей для противодействия вторжению и продолжают наносить израильтянам чувствительные потери.

В частности, несмотря на появляющиеся заявления израильтян о якобы полном контроле над северными районами анклава, их ВВС во вторник продолжали наносить удары по находящемуся там району Джабалия.

Так и не закончив операций в этой части сектора, где палестинцы по-прежнему удерживают центральные кварталы, армия Израиля была вынуждена перенести направление главного удара на юг, в Хан-Юнис. Здесь она также встретила ожесточенное сопротивление и продвигается крайне медленно.

Низкие темпы наступления Израиль оправдывает тем, что ЦАХАЛ избегает больших потерь. Но здесь следует иметь в виду, что и потери ХАМАС не являются критическими.

При этом израильские силовики, пока так и не сумевшие нанести решающее поражение ХАМАС, хватают всех попавших под руку мужчин Газы. Часть из них объявляется боевиками, чтобы хоть как-то отчитаться об успехах.

В это время сектор Газа район за районом превращается в руины, где число погибших уже превысило 20 тысяч и продолжает расти ежечасно.

Однако жертвами израильских бомбардировок и обстрелов в подавляющем большинстве становятся не «боевики ХАМАС», а гражданское население Газы. По сведениям, озвученным ООН, женщины и дети составляют 70% от числа всех погибших в этом палестинском анклаве.

Нынешняя война в Газе, таким образом, уже стала крупнейшим массовым убийством гражданских лиц в XXI веке.

План «В»: блокада вместо изгнания

Разгром ХАМАС стал бы реальностью, если бы Израиль заставил палестинцев Газы переселиться в Египет. Это и было условным планом «A».

Неудивительно, что западные союзники Тель-Авива этот план поддерживали, пытаясь уговорить Каир принять палестинцев. И тем самым, по сути, выражали готовность стать соучастниками гуманитарной катастрофы и этнической чистки.

Но Египет, как и все другие арабские страны, категорически отказался от дальнейшего насильственного перемещения палестинцев. Несмотря на то, что ему обещали списание внешних долгов и даже предоставление дополнительного финансирования в размере 20 млрд долларов.

Тем не менее, если беженцы, движимые страхом, голодом и отчаянием, все же прорвутся через границу, у Египта не будет иного выбора, кроме как принять их по гуманитарным соображениям. Однако подобная перспектива пока кажется маловероятной, и поэтому Израиль продолжает реализацию собственного плана «В».

Rizek Abdeljawad/Global Look Press Временное убежище палестинских беженцев

Первый этап этого плана соответствует и первому этапу плана «A». Он предусматривает «освобождение» северных районов анклава, то есть, собственно, города Газы, от палестинского населения.

Северная часть сектора должна быть превращена в непригодные для возвращения палестинцев руины и, обезлюдевшая, взята под полный контроль Израиля. Там будет создана «зона безопасности» со сплошными минными полями и позициями ЦАХАЛ.

Остальное население Газы, среди которого, безусловно, сохранит свое присутствие ХАМАС, останется на юге анклава. Оно не будет, как в плане «A», выдавливаться в Египет, но окажется в полной блокаде.

При этом палестинцы должны быть сконцентрированы в небольшой резервации в центральных районах южной части сектора. На остальной территории анклава также будет создана «непреодолимая» зона безопасности.

Но в данном случае очевидно, что ХАМАС так и не будет уничтожен. Создаваемая же «непреодолимая» зона в итоге может оказаться точно также преодолена, как 7 октября была прорвана считавшаяся неприступной стена вокруг Газы.

План «С»: полная оккупация

План «В» имеет не так много сторонников в военном кабинете Израиля. Точнее, пока о нем не принято говорить прямо из-за необходимости постоянно декларировать полное уничтожение ХАМАС. Однако вопрос в том, способен ли Тель-Авив реализовать свой план «С».

Этот план предусматривает полную оккупацию Газы и последовательное подавление всех ячеек ХАМАС, что, однако, обещает длительную городскую герилью в населенных палестинцами районах Газы. Противостояние может продлиться и несколько лет.

Но есть ли столько времени у Нетаньяху? Даже экспертное сообщество в союзных Израилю Соединенных Штатах сомневается в этом.

«Война в секторе Газа вряд ли приведёт к вытеснению ХАМАС или полному уничтожению его военного потенциала», — пишет американский аналитик вашингтонского Института Ближнего Востока Халед Эльгинди.

«Даже после завершения нынешней израильской кампании бомбардировок и наземных операций война, скорее всего, перейдет в новую фазу затяжного повстанческого движения низкого уровня между израильскими силами и вооруженными палестинскими группировками», — говорит эксперт.

Американский генерал Майк Нагата, руководивший специальными операциями Центрального командования ВС США в 2013–2015 годах, также не верит в успех ЦАХАЛ в городской войне.

«Они (израильтяне. — Прим. ред.) не могут продолжать делать это вечно. Давление международного сообщества на них будет продолжать расти, и в конечном итоге им придется остановиться хотя бы из-за ухудшения отношений Израиля с большей частью мира», — говорит военный.

Такая перспектива, по мнению генерала, также является частью успеха палестинцев: «ХАМАС стратегически повернул вспять то, что длилось несколько лет: постепенное движение Саудовской Аравии и других стран Персидского залива к политическому сближению с израильтянами.

ХАМАС нанес глубокие политические раны израильтянам как внутри страны, так и его политическим отношениям с международным сообществом. И я ожидаю, что для полного выздоровления потребуются годы, если Израиль вообще сможет это сделать».

При этом Нагата отмечает, что Израиль в определенный момент будет вынужден объявить о «победе», то есть о том, что подразумевалось планом «B».

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Хотя, по мнению генерала, это лишь приведет к продолжению противостояния: «В какой-то момент израильтяне должны объявить о победе, но это не будет концом. Это даже не будет началом конца».

Египетский план

На этом фоне Египет в понедельник представил Израилю, ХАМАС, Соединенным Штатам и европейским правительствам подготовленный совместно с Катаром план по прекращению войны в секторе Газа.

План учитывает как позицию ХАМАС, так и возможности Израиля по продолжению военной кампании. Он предусматривает полный вывод сил Израиля из сектора Газа, освобождение всех пленников, удерживаемых ХАМАС, и многих палестинских заключенных. Также предусмотрено создание единого технократического палестинского правительства в анклаве.

Затем должны последовать три раунда обмена пленными и заложниками, которые позволят дважды продлить перемирие на 7–10 дней, а затем на месяц, когда начнутся переговоры.

На протяжении всего периода прекращения огня Египет также будет вести консультации о воссоединении палестинских группировок ХАМАС и Палестинской автономии (ООП). Затем эти силы совместно назначат правительство технократов для управления Западным берегом и сектором Газа перед будущими выборами.

Ранее израильский аналитик Александра Аппельберг по этому поводу сообщила в своем телеграм-канале: «Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук сказал недавно, что его организации придется следовать официальной позиции, добавив, что официальная позиция заключается в том, что Организация освобождения Палестины (ООП) признала Государство Израиль».

Эксперты отметили, что кабинет министров Израиля, на который оказывается сильное давление с целью вернуть домой оставшихся пленников, разделен и может с трудом принять некоторые условия сделки.

Но тогда Нетаньяху придется отказаться от заявленной миссии по искоренению ХАМАС, а это решение если и возможно, то дастся ему явно нелегко и не сразу.

Тем не менее вместо полного вывода израильских сил из Газы, о чем говорится в предложениях и на что Израиль вряд ли пойдет, все в итоге может и свестись к указанному плану «B», где палестинцы будут контролировать лишь часть анклава.

«Красных линий» нет

Таким образом, скорее всего, кризис вокруг Газы затронет не только начало следующего года, но будет продолжаться с региональными отголосками еще длительное время. Пока, наконец, не будет выработана жизнеспособная формула и дорожная карта по созданию суверенного Палестинского государства со всеми атрибутами.

Представляется, что главный и пока не решаемый вопрос — это гарантии безопасности для палестинцев, которые будут блокировать продвижения и по иным направлениям. Необходимо уходить от формулы «мир в обмен на безопасность», где единственным получателем той самой «безопасности» оказывается Израиль.

Безопасность Израиля и стала центральным элементом «мирного соглашения», подписанного с ООП в Осло в 1993 году. Тель-Авиву предоставлялось право обеспечивать своё право на безопасность так, как он посчитает нужным. В то время как палестинцы были этого лишены, а их безопасность лишь декларировалась.

По сути, это и отражает подход Запада, где считают, что единственной целью создания двух государств должно стать обеспечение безопасности Израиля. При этом интересы и права палестинцев и дальше будут без стеснения игнорироваться.

Так, представитель Еврокомиссии Жозеп Боррель подчеркнул в статье для Financial Times «необходимость безотлагательно двигаться вперед к решению о создании двух государств как единственной долгосрочной гарантии безопасности для Израиля».

Получается, всё что нужно Западу — это гарантировать безопасность европейских колонистов, ныне ставших израильтянами. В то время как безопасность коренных жителей — арабов-палестинцев — их интересует мало. Как в свое время заметил британский журналист Грэм Ашер, это определение мира «переводится как безусловная безопасность для израильтян и условная безопасность для палестинцев».

То есть никто со времен Осло и не собирался предоставлять палестинцам право на безопасность — безопасность от израильских радикалов-поселенцев, от израильской колонизации и нападений оккупационных сил.

То же самое и сейчас происходит в Газе. Мировое сообщество само дало в руки Израиля инструменты по обеспечению своей безопасности и лишило этих инструментов палестинцев.

Поэтому не существует того потолка применения силы, который можно было бы назвать красной линией в отношении палестинцев Газы, даже если режим Нетаньяху решит полностью их истребить.