Палата лордов Соединенного Королевства приняла закон о содействии примирению между участниками североирландской Смуты. Билль вызвал острую международную критику: Ирландия подала официальный иск в международную инстанцию, требуя отменить закон, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Лондон в желании «реабилитировать своих карателей».

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идет об этнорелигиозном конфликте, который продолжался в регионе почти 30 лет и получил в историографии название Смута (англ. The Troubles). С начала 1960-х годов вплоть до конца 1990-х Северная Ирландия была ареной противостояния между католиками, представляемыми Ирландской республиканской армией (ИРА), и протестантами, которые ориентировались на британское правительство и лояльные ему парамилитарные формирования.

Первые добивались отделения территории от Великобритании с последующим вхождением в состав соседней Ирландии. Вторые, напротив, выступали за сохранение единства с Соединенным Королевством.

Это были полноценные боевые действия в городских условиях с тысячами погибших, включая гражданское население, а также десятками тысяч раненых.

Дело завершилось подписанием Соглашения Страстной пятницы 1998 года (от англ. Good Friday Agreement), которое существенно расширило автономию Северной Ирландии, тем не менее оставив ее в составе Великобритании.

Казалось бы, с исторической точки зрения конфликт завершился не так давно, и инициатива о примирении на общем фоне роста конфликтности по всему миру как нельзя кстати. Если бы не одно «но» — теперь протестанты на службе британского правительства, совершавшие преступления против католиков, смогут навсегда избежать правосудия.

Кадры лорда Тримбла

Билль недвусмысленно подразумевает полное освобождение британских военных, полицейских и членов добровольческих формирований от ответственности в случае, если специально учрежденная комиссия посчитает это нужным. Комиссия, в свою очередь, полностью управляется исполнительной властью, которая, собственно, и провела билль через парламент.

Достаточно небольшого примера: один из инициаторов билля, лорд Джонатан Кейн, считается политическим протеже когда-то могущественного лорда Уильяма Тримбла.

Ныне покойный Тримбл добился впечатляющих высот, на пике карьеры возглавив правительство Северной Ирландии. Дослужиться до почтенной должности позволили связи с протестантскими вооруженными организациями, стоявшими за нападениями на католиков. Когда ему задавали вопросы о конкретных случаях расстрелов мирного населения, лорд Тримбл отвечал репликами в духе: «Открытие старых ран, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы».

Очевидно, что комиссия, укомплектованная кадрами из тримбловской администрации, вряд ли будет стремиться к справедливости для жертв правительственного произвола и их родственников.

Разумеется, такие новости не вызвали радости в Дублине, где всегда сочувственно относились к попыткам соотечественников «вернуться в родную гавань». Ирландские власти подали официальный иск в ЕСПЧ, требуя не спешить с принятием законопроекта и исходить из интересов жертв притеснений. Однако правительство Британии уже заранее предупредило, что решение не подлежит пересмотру.

И без этого уже несколько месяцев в Палате общин тянется дискуссия о том, чтобы перестать считать решения ЕСПЧ обязательными для исполнения. Ирландский иск может стать решающим аргументом в дискуссии по этому вопросу.

И справедливость не для всех

Противоречивость темы мотивирована масштабами насилия, которые в свое время захлестнули Северную Ирландию. Британский журналист ирландского происхождения Стив Суини считает решение Палаты лордов фактической «лицензией на убийство».

«Жертвам преступлений британских властей и их семьям отказано в правосудии. Католики подвергались настоящему терроризму. Достаточно вспомнить знаменитое Кровавое воскресенье 1972 года! Военные стреляли в детей и стариков, это военные преступления, которые до сих пор остаются без наказания», — убежден он.

Упомянутое Кровавое воскресенье — один из ключевых сюжетов противостояния.

Британские парашютисты расстреляли мирную демонстрацию, убив 13 человек, включая 6 детей. При этом никто не был впоследствии привлечен к суду, а один из руководителей расстрела сэр Майкл Дэвид Джексон позже дослужился до поста командующего британскими силами в Боснии и Косово, а затем начальника Генштаба.

Как подчеркивает Суини, в ходе Смуты случались и более жестокие эпизоды, когда Лондон напрямую санкционировал физическое устранение гражданских лиц, чтобы потом обвинить в этом сепаратистов.

«Они взрывали пабы, заполненные людьми, а потом обвиняли в этом ИРА. Невинно расстрелянным и забитым до смерти людям подбрасывали оружие и отчитывались об уничтожении боевиков.

Даже музыкантов не пощадили — была такая рок-группа The Miami Showband, что-то вроде ирландского The Beatles, их одинаково любили как католики, так и протестанты.

Так вот, протестантские ополченцы подложили им бомбу в фургон, чтобы потом подорвать их и обвинить в терроризме. Правда, устройство взорвалось во время установки, поэтому оставшихся в живых рокеров просто расстреляли. Лишние свидетели никому не нужны», — рассказал журналист.

Еще один референдум

С самого начала отношений Великобритании и независимой Ирландии отношения между странами осложняет проблема Северной Ирландии

Ирландским повстанцам удалось завоевать самостоятельность от ослабленной Первой мировой войной Британской империи, но ради мира пришлось пойти на некоторые уступки. В частности, британский король становился формальным главой Ирландии, а север острова оставался в составе Великобритании из-за значительного числа протестантского населения. И если от монархии удалось потом избавиться, то вот объединить остров под властью республики оказалось не так-то просто.

В 1973-м в регионе проводился референдум о воссоединении с Ирландией, однако тогда из-за политических разногласий его бойкотировали сторонники отделения от Великобритании. Сейчас, как считает Суини, ситуация изменилась, и большинство населения региона готово на этот шаг.

«Во многом повлиял Brexit — регион экономически зависит от торговли с Ирландией, которая является членом ЕС. Теперь даже многие протестанты готовы голосовать за выход. И по ту сторону границы тоже есть готовность к этому.

Ирландские националисты из партии Шинн Фейн играют заметную роль в североирландской и ирландской политике и открыто заявляют о желании организовать референдум. Проблема заключается лишь в том, что решение о его проведении по закону должно быть одобрено в Лондоне, на что осознающие все риски консерваторы вряд ли решатся пойти», — признает Суини.

Худой мир

В то же время, несмотря на рост сепаратистских настроений в последнее время, обстановка в Северной Ирландии остается спокойной. Соглашение Страстной пятницы всё ещё эффективно работает на свою главную цель — кровопролитие остановлено.

Проживающий в России британский криптобизнесмен и экономический обозреватель ирландского происхождения Крис Эммс, хотя и разделяя недовольство Суини относительно освобождения преступников от ответственности, полагает, что главное сейчас — сохранить мир и не допустить повторных столкновений.

«Мне как ирландцу, разумеется, неприятно слышать о том, что эти люди не понесут заслуженного наказания — их нужно преследовать по закону. Но прошло уже много времени, и сколько бы недостатков не было у Соглашения Страстной пятницы, оно всё же дало людям мир. Они сделали много зла нам, но ведь и ирландские националисты тоже использовали насилие для достижения своих политических целей», — напоминает он.

В конце концов, та же ИРА исторически зарекомендовала себя в качестве подпольной вооруженной группы, не чурающейся террористических методов. И речь идет не просто о периоде войны за независимость, а еще и о конце XX и даже начале XXI века.

Визитной карточкой «республиканцев» стали подрывы не только военных объектов или автомобилей членов Палаты общин, но и карнавальных шествий по случаю церковных праздников. Речь идет о кровавом теракте в североирландском городке Ома, где ИРА взорвала праздничную процессию всего через четыре месяца после подписания мирного соглашения, убив 29 человек — среди них было пятеро детей, включая младенца, которому не исполнилось и двух лет.

Эммс считает, что у протестантов тоже есть достаточно претензий к католикам, однако обе стороны должны удержаться от нагнетания обстановки и свода счетов.

«Для вас в России понятнее всего была бы аналогия с Чечней. Как и в Северной Ирландии, это был жестокий конфликт, и невинные люди гибли с обеих сторон. Да, путь к миру был непростым, многим до сих пор сложно принять его. Однако главное это то, что у людей появилась возможность жить чем-то большим, чем взаимной ненавистью и насилием, что для меня важнее, чем месть за прошлые обиды», — заключил Эммс.