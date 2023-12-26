Кабминовский законопроект о новых правилах мобилизации и воинского учета, внесенный под конец года в Верховную Раду Украины, стал самым обсуждаемым событием декабря. Ведь главная задача законопроекта — увеличить набор в ВСУ, как заявил недавно Зеленский, командование хочет призвать на военную службу до полумиллиона украинцев. Таким образом, правительство уточнило, каких именно украинцев планируется поставить в строй.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, такое количество нужно для восполнения потерь и формирования новых подразделений, потому что ожидания быстрой победы не оправдались и нужно готовиться к долгой войне.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации после того как были сменены военкомы… Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Потому что, если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами. Поэтому сейчас на это нужно влиять, что-то делать»,— сказал Костенко в одном из последних интервью.

А это «что-то» должно быть подкреплено политическим решением: очевидно, что простым отловом людей на улицах поставленная задача не решается. Поэтому самым ярким пунктом из предлагаемых стало предложение возвращать тех, кто выехал за границу, делая их пребывание там максимально некомфортным.

Сейчас режим мобилизации в текущих правилах действует до 14 февраля 2024 года и наверняка будет продлен далее. А законопроект (если его примут в начале января) вступит в силу через месяц после опубликования. В таком случае все военнообязанные должны будут стать на учет в течение 20 дней после 14 февраля, даже если им не придет повестка.

Здесь власть максимально честна со своим народом: сказано, что будут воевать все, значит, так и случится.

Никаких отсрочек

Католическое Рождество, принудительно назначенное «расово верным», в Киеве прошло тревожно: по чатам разлетелась информация, что в ряде районов столицы установлены мобильные блокпосты и там раздают повестки. Кроме того, зафиксированы рейды бригад ТЦК (бывших военкоматов) в нескольких офисных центрах. Люди напрямую связывают это с грядущими правилами, еще не принятыми, но уже создавшими настроение обреченности.

Они могут сделать явью то, что пока обсуждалось как возможные, но непопулярные меры. Так, например, планируется снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет (сейчас граждан младше 27 лет можно мобилизовать только по их согласию). Для всех, кто младше, вводится базовая военная служба сроком до 5 месяцев, но порядок ее проведения еще будет разрабатываться в случае принятия кабминовского законопроекта.

У сельсоветов и горсоветов (как и местных госадминистраций) появились новые полномочия, теперь они должны обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до их сведения распоряжения руководителей военных администраций и руководства ТЦК, обеспечивать прибытие на сборные пункты. То же самое теперь вменяется в обязанность предприятий и организаций, за мобилизацию своих сотрудников они теперь отвечают сами.

В отношении женщин правила призыва не поменялись, на воинский учет обязательно должны становиться только женщины-медики и фармацевты. Остальные пока идут в армию добровольно. А для тех, кто уже на службе, предусмотрена отсрочка: для беременных, на срок декретного отпуска (до 3 лет ребенка) и на уход за ребенком до шести лет.

Для мужчин же число отсрочек значительно сократилось. По сути, избежать отправки в войска могут только инвалиды 1-й и 2-й групп, действующие народные депутаты, чиновники категории «А» и студенты, получающие первое высшее образование. Кроме того, пожалели педагогов и научных сотрудников, но только если они работают на полную ставку. При этом все, кто уже признан ограниченно пригодным к военной службе, будут обязаны еще раз пройти медкомиссию и делать это раз в полгода. А на фронт поедут люди с одним глазом, с одним легким, с одной почкой, без стопы или без кисти, а также карлики.

В плане постановки на учет и «уточнения данных» все становится предельно жестко, в том числе, если человек находится за границей, путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которыми владеет военкомат. По сути, те, что указан в приложении «Дія» или банковских аккаунтах, это косвенно подтверждает и норма о блокировке счетов уклонистов.

В законопроекте имеется пункт, что к военнообязанным, нарушившим правила учета, помимо всего прочего может быть применено ограничение права «на использование и распоряжение средствами и прочими ценностями». А сверх того, создается специальный реестр, фигурантам которого запрещен выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, их ограничат в праве управлять транспортным средством и получении прав, откажут в подписании кредитных договоров, льготах и услугах от государства.

Временные меры будут аннулироваться только по сообщению руководителя ТЦК, следовательно, личные данные оказываются в распоряжении военкоматов. То же следует из идеи рассылать повестки через электронные кабинеты, а также по электронной почте. Взять их кроме как из существующих электронных сервисов неоткуда. А поскольку повестка будет считаться врученной, отказ от прохождения военно-лечебной комиссии — это уже от 3 до 5 лет лишения свободы.

Самый интересный вопрос, как «достать» беглецов, проживающих в странах ЕС. Пока им угрожают тем, что они останутся без набора услуг, связанных с оформлением загранпаспортов и других документов. Только после подтверждения соответствующего отношения к военной службе. Соответственно, не будут обслуживать и в консульстве.

Но кроме встречного негатива все эти интересные предложения пока ничего не вызвали.

Быть или не быть

Учитывая особенности украинского менталитета, банкиры уже прогнозируют массовое снятие средств с карточных и банковских счетов, обнуление депозитов. В день, по правилам Нацбанка, физическое лицо может забрать до 100 тыс. гривен, а средний вклад колеблется в пределах 200–300 тыс. грн. То есть вывести все деньги можно за пару дней, а карточки потом открыть на жену, тещу или друга, которого не мобилизуют. Как это случалось всегда, появится соответствующая услуга оформления счета на подставное лицо, как сейчас предлагается женитьба на женщине-инвалиде для получения возможности уехать.

Жители зарубежья, конечно, волнуются, однако более-менее уверены в том, что выдавать их страны ЕС не будут. Для этого центральные органы в Брюсселе как минимум должны принять другой закон, отменяющий нынешние правила приема беженцев из Украины. Банковские карты у всех местные, с украинских можно купить криптовалюту, а что касается паспортов, большинство оформило второй, обновило старый или еще успеет заказать новый прямо сейчас, через представительство госкомпании «Паспорт сервис». Они открылись в течение 2023 года во многих странах Европы и спокойно обслуживали даже тех, кто находится в розыске.

«Осталось еще прописать конфискацию всего имущества и расстрел, но это, видимо, в следующей редакции закона предусмотрено. Сейчас политтехнологи будут сканировать, какие нормы в законопроекте вызывают максимум общественного резонанса, после этого эти самые резонансные положения Зеленский своим указом отменит, оставив 95% от этого законопроекта, который, по сути, означает рабство для мужчин на оккупированной блоком НАТО территории», — заявил ИА Регнум секретарь общественной организации «Представительство украинского народа» Дмитрий Василец.

Такое заявление, вероятно, близко к истине, поскольку среди депутатов Верховной Рады уже раздаются голоса о том, что в таком виде законопроект принимать нельзя. Народный депутат, бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков уже высказал мнение, что от данной законодательной инициативы проиграют все, правовым государством там не пахнет, и «в сети уже сравнивают это с рабством». Поэтому будет подготовлен альтернативный законопроект. А украинские СМИ сообщают, что внутри президентской фракции «Слуга народа» дана команда законопроект не комментировать, а по всем вопроса направлять к военным. То есть, по сути, делать «крайним» за непопулярные меры командование ВСУ во главе с Валерием Залужным.

Естественно, на передовой этой критики тут оказалась нардеп Марьяна Безуглая. Она это делает уже открыто, написав несколько постов с критикой в адрес главкома ВСУ за включение в законопроект жестких норм. Тем неожиданнее стало появление в эфире национального телемарафона самого Залужного, который заявил, что никакого полумиллиона людей не заказывал.

«Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно, формируя свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, и каким-то отдельным форматом или отдельным каким-то мероприятием непосредственно на Кабинет министров или Верховную Раду — мы такого не осуществляем»,— косноязычно пояснил он. Хотя при этом подтвердил, что цифра в 500 тыс. мобилизованных как потребность следующего года «обсчитана».

Таким образом, реакцию общества на Залужного тоже понимают, и в ходе внутриполитической борьбы теперь будет решаться непростая проблема, как мобилизовать людей и одновременно не получить крупные политические проблемы.

С выработкой более мягкого решения.

Ведь в случае принятия такого закона получается ситуация «все проиграли». Европейские сидельцы возненавидят Украину и сделают всё возможное, чтобы больше не возвращаться. Те, кто вынужден оставаться в стране, минимизируют контакты с государством, обнулят счета, уйдут в подполье. Военкомовских ловцов вполне могут начать отстреливать. Пойдет взрывной спрос на услуги, связанные с «откосом» или выездом за границу. Усилится многократно социальное напряжение с одновременным падением лояльности ко всем государственным институтам. Естественно, и мотивация мобилизованных будет стремиться к нулю — со всеми вытекающими.

Таким образом, основная задача законопроекта — увеличить набор в армию и «сохранить страну» — работает в другую сторону: убедительно доказывает украинцам, что такая страна им не нужна.