Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский свой первый визит за пределы страны нанёс в Киев. В украинской столице в минувшую пятницу, 22 декабря, он встретился с Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

Как сообщил МИД Польши, главными темами бесед стали дальнейшая финансовая и военная поддержка Украины, перспективы её членства в Европейском союзе и НАТО, возможности углубления польско-украинского сотрудничества в сфере восстановления страны.

Для самого Киева наиболее важными вопросами, как заявил Кулеба, являются разблокировка польско-украинской границы польскими перевозчиками и фермерами и возвращение экспорта украинской сельхозпродукции в Польшу. Это решается на двустороннем уровне.

По данным польского журнала Polityka, «делегация во главе с Сикорским обещает прорыв». Обе стороны «полностью понимают друг друга, исходная позиция для дальнейших переговоров кажется очень хорошей, поэтому есть надежда, что движение будет восстановлено и участники акции протеста смогут вернуться домой на Рождество. Подробности пока не объявлены, ожидается, что протестующие узнают об этом первыми».

Однако переговорщики, представляющие министерства транспорта и сельского хозяйства Польши, пока говорят лишь о том, что в настоящее время прорабатываются последние детали, которые должны позволить достичь соглашения. Сам же Сикорский, комментируя протесты перевозчиков и фермеров на границе, назвал ситуацию «сложной».

По состоянию на воскресенье, 24 декабря, акцию протеста прекратили только фермеры, перекрывшие со стороны Польши пункт пропуска Медыка — Шегини. С одной стороны, разбираться с этим — дело профильных польских министерств, а не дипломатического ведомства.

С другой, от того, как Сикорский справится с разблокировкой границы, будут зависеть оценка главы польской дипломатии со стороны киевского режима и отношение к новым инициативам, выдвинутым Варшавой.

По итогам визита в Киев Сикорский в интервью британской газете The Gardian призвал европейские страны нарастить военное производство. По его словам, «войны выигрываются не тактическими боями, а промышленными мощностями, мы отстаём».

«Мы, как Запад, в 20 раз богаче России, но если Россия переведёт свою экономику на военные рельсы, а мы продолжим, как в мирное время, они смогут нас превзойти», — добавил Сикорский. Он считает, что правительства должны заключать долгосрочные контракты с оружейным компаниям или сами финансировать производство.

Однако в настоящее время Европа расколота по отношению к киевскому режиму.

Так, Венгрия до сих пор не даёт своего согласия на выделение Украине со стороны ЕС восьмого транша военной помощи на 500 миллионов евро, пяти миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.

В противовес Будапешту, похоже, создается блок Берлин — Варшава.

«Пришло время покончить с мечтами о мире, Германия должна больше вооружаться, чтобы быть готовой к войне, — цитирует Польское агентство печати немецкий таблоид Bild. — Вслед за ранними заявлениями в этом духе министра обороны Бориса Писториуса всё больше немецких политиков и экспертов призывают страну готовиться к возможному нападению, например, со стороны российского президента Владимира Путина».

Судя по заявлениям Сикорского, он решил поддержать лексику Писториуса на польском языке. Проблема в том, насколько окажется устойчивым киевский режим и не рухнет ли он гораздо раньше, прежде чем европейские политики сумеют убедить избирателей пожертвовать маслом в пользу пушек.

По крайней мере одно решение в запасе Берлина и Варшавы есть уже прямо сейчас.

На днях Умеров в интервью немецким изданиям сообщил, что мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, проживающих в Германии и других странах, будут приглашать на призывные пункты на Украине. Против тех, кто на «просьбу» не откликнется, могут быть применены «санкции».

Днём позже пресс-секретарь министра обороны Украины заявил, что слова Умерова были искажены и что вопрос о «санкциях» не рассматривается. Однако инициатива формирования из находящихся в европейских странах украинцев новых дивизий окончательно не отринута.

На сегодня в Польше проживает 958 000 человек с Украины, в Германии почти 1,2 миллиона (мужчины, женщины и дети). По словам бывшего командующего Сухопутными войсками в Польше генерала Вальдемара Скшипчака, киевский режим и правительства Польши и Германии могли бы заключить соглашения о сотрудничестве в мобилизации.

«Исторический пример — 1940 год и мобилизация поляков во Франции, это позволило генералу Владиславу Сикорскому собрать армию в несколько десятков тысяч человек, которая стояла рядом с союзниками», — напомнил генерал в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Пока же в рамках инициативы о возрождении европейского военно-промышленного комплекса Киев и Варшава обсуждают вопросы создания совместных предприятий и заключения прямых контрактов между польскими и украинскими производителями.

Сикорский заявляет, что деньги не проблема, нынешние сложности с предоставлением поддержки Украине со стороны США и Европы являются «временным вопросом». Посмотрим, так ли это и насколько европейцы готовы к переводу своих экономик на военные рельсы.