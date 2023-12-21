С 15 по 20 декабря в Китае побывали все ведущие представители экономического блока российского правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эта череда визитов, помимо финансово-хозяйственной составляющей, крайне важна еще и тем, что, по словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, «служит примером новой модели отношений между крупными странами».

Иван Шилов ИА Регнум

Новая модель отношений

Первой Китай посетила российская энергетическая делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. 15 декабря она приняла участие в 20-м заседании межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Китаем и Россией.

На нем вице-премьер Госсовета КНР и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсян сказал, что под стратегическим руководством глав двух государств в китайско-российском энергетическом сотрудничестве уже сформирована архитектоника всестороннего, широкомасштабного и высокоуровневого сотрудничества, создана модель равноправной и взаимовыгодной практической кооперации.

Здесь самыми важными и ключевыми, ориентированными в долгосрочную перспективу, являются выражения: «сформирована архитектоника» и «создана модель равноправной и взаимовыгодной практической кооперации». Это именно то, чего мы долгие годы пытались добиться, но так и не смогли на Западе.

Следом, 18 декабря, Пекин посетил министр финансов России Антон Силуанов и представители банковского сообщества России. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань провели 9-й Финансовый диалог России и Китая​​​.

«Обширная повестка сегодняшних переговоров ещё раз подтверждает нашу взаимозаинтересованность на укрепление сотрудничества на финансовом треке, в том числе по таким вопросам, как налогово-бюджетная политика, аудиторский надзор, взаимное присутствие инвесторов на финансовых рынках двух стран, координация взаимодействия России и Китая на многосторонних форматах», — заявил российский министр.

Это заявление также крайне важно, поскольку все обозначенные направления деятельности свидетельствуют о расширяющейся и углубляющейся координации инвестиционного, финансового, кредитного, фискального, контрольного и регуляторного инструментария двух стран.

Этого мы тоже так и не добились в отношениях с Западом за долгие годы — какого-то единства подходов, равноправия, прозрачных и понятных правил игры, разделения политики и бизнеса, и так далее.

Кроме того, Россия и Китай стремятся к широкому внедрению цифровых валют, защищённых от какого-либо внешнего воздействия со стороны третьих стран, и создают для этого необходимую правовую базу.

19 декабря с двухдневным рабочим визитом в Пекин прибыла представительная делегация во главе с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным для участия в 28-й регулярной встрече глав правительств Китая и России.

Повестка дискуссии была обширной: обсуждалось дальнейшее укрепление экономических связей, развитие гуманитарных контактов (в частности, взаимное увеличение количества студентов, обучающихся в вузах двух стран), наращивание энергетического и логистического сотрудничества. Стороны высказались за расширение кооперации в разных сферах, в том числе в автомобилестроении, в добывающем и газохимическом секторах.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Пекин. 19.12. 2023 г.

По итогам встречи Мишустин и Ли Цян приняли совместное коммюнике и подписали 9 документов. Важно отметить, что все эти межправительственные комиссии и встречи глав правительств по комплексам рабочих вопросов проводятся на регулярной основе. То есть это не что-то из ряда вон выходящее или назревшее, а нормальный поступательный рабочий процесс, который у нас опять-таки не сложился с Западом.

Наконец, 20 декабря Мишустина принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это была уже их третья встреча в текущем году. Как передает ИА «Xinhua News», Си отметил, что с начала этого года он уже дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что между правительствами, законодательными органами, политическими партиями и регионами двух стран осуществляются углубленные обмены, а практическое сотрудничество в различных областях развивается здоровым и стабильным образом.

Заканчивая встречу, китайский лидер сказал крайне важную для всей архитектуры международных отношений фразу: «развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами на основе коренных интересов народов двух государств». Выражение «стратегический выбор» однозначно отвечает на все попытки западных партнеров склонить Китай к сокращению, а в идеале к отказу от поддержки России и сотрудничества с ней на СВО.

Упущенный шанс Германии

Похоже, сбывается страшный сон Генри Киссинджера и англосаксонских элит — кладовая мира в лице России стремительно сближается с мастерской мира в лице Китая.

На протяжении всего ХХ века англичане стремились не допустить сближения и тесной интеграции российских ресурсов и германского инженерного гения, а тем более консолидации военных потенциалов двух стран. Первая и Вторая мировые войны отчасти были спровоцированы и по этой причине.

В век нынешний политика англосаксонских элит в этом направлении продолжилась. На сегодняшний день экономическое сближение двух стран прервано. Газопроводы, которые должны были привести к самой тесной экономической интеграции, обмену активами, технологиями и всеобъемлющей взаимной выгоде, взорваны.

ФРГ осталась без дешевых и стабильных поставок энергоресурсов, мы — без немецких технологий и высокотехнологического экспорта.

Но, Германия, как и в ХХ веке, от разрыва с Россией потеряла гораздо больше, о чём всё громче и громче говорят в Бундестаге. Её экономика в 2023 году, согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии, упадет на 0,3%. Число корпоративных банкротств в стране взлетело на 25%.

Многие компании выводят производства, спасаясь от высоких цен на энергоносители. Техническая база быстро размывается, и с такой динамикой в Германии скоро появится свой «ржавый пояс» на Рейне.

Россия же нашла себе на новом историческом этапе другого и, похоже, более выгодного во всех отношениях союзника и партнера, чьи национальные интересы не зависят от чужой воли, интриг и давления. И этот партнер и союзник — Китай.

Стратегический союзник

По предварительным оценкам, ВВП Китая в уходящем году вырастет на 5%, российский — не менее чем на 3,5%, что оказалось существенно выше прогнозов финансового блока правительства РФ и Банка России, а также прогнозов Всемирного банка и МВФ. Стремительными темпами растёт товарооборот. Так, если в 2007 году объем взаимной торговли между нашими странами оценивался в 30 миллиардов долларов, то в этом году он вышел на уровень в 200 миллиардов.

Мы дополняем друг друга в очень чувствительных и жизненно важных для обеих стран сферах экономики, производственных и транспортно-логистических цепочках. Вот лишь несколько примеров.

Ни для кого не секрет, что Россия столкнулась с растущим кадровым дефицитом на промышленных предприятиях. Эта проблема требует оперативного реагирования, в особенности на объектах ОПК в условиях специальной военной операции на Украине. Отчасти её предполагается решить за счёт роботов-грузчиков, которые будут использоваться везде, где возможно заменить человека. Где необходимо забрать, положить, перебрать, поднять и перевезти груз в пределах цеха, подать, и так далее.

Первая партия таких роботов уже ожидается на российских оборонных предприятиях. Так вот, внутри этих роботов находятся отечественные ПО и механика, но китайские моторы, поскольку наши предприятия таковых пока не выпускают.

Еще пример. Китайские инвестиции в производство, переработку и транспортировку древесины из России в Поднебесную не только кардинальным образом повлияли на этот сегмент в нашей стране, но и привели к смене мирового лидера в обработке леса.

Если раньше Россия, по сути, поставляла дешевую древесину Финляндии, а та уже осуществляла весь процесс её переработки, то в нынешних условиях наша страна стала ключевым мировым поставщиком уже готовой продукции. Это увеличило производственный потенциал Российской Федерации и уменьшило производственный потенциал теперь уже недружественной нам Финляндии.

Несмотря на угрозу вторичных санкций и всевозможных экономических карательных мер со стороны Запада, Китай продолжает активно инвестировать в Россию.

Так, например, он активно участвует в крупнейшем инвестиционном проекте России за последние 5 лет — «Ямал СПГ». Китайская корпорация CNPC владеет в нем 20% акций, еще 10% — у Фонда Шелкового пути.

Другая китайская компания, Sinopec, приобрела 10% крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур». Цель — реализация сразу нескольких важных для Китая проектов, включая «Запсибнефтехим» в Тобольске, а также строительство Красноярского завода синтетических каучуков, продукция которого напрямую продаётся на рынке КНР.

Идут активные переговоры по «Силе Сибири — 2», «Восток Ойл» и ряду других проектов.

Всего, по словам Мишустина, в работе находится 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней. Но этим дело не ограничивается. К стремительному сближению двух стран их толкает стратегическая политэкономическая необходимость.

Если в США очень много всего нужного идет из Канады, Мексики и других стран Латинской Америки по суше, то у Китая и в силу экономико-географического положения, и в силу экспортоориентированной экономики, которую он сейчас активно пытается разворачивать в сторону растущего внутреннего спроса, и в силу огромного населения, и в силу ограниченного числа богатых сырьевых провинций очень много всего завозится по морю. А эти коммуникации находятся под постоянной угрозой силового воздействия со стороны США и НАТО.

Поэтому Китай крайне заинтересован видеть в России как источник энергоносителей и сырья, так и дружественную «ядерную крепость», способную прикрыть спину. Отношения РФ и КНР балансируют на грани всеобъемлющего союзного соглашения, которое пока не заключается, поскольку для обеих сторон в данный момент в нём нет необходимости.

Но в случае резкого изменения внешней конъюнктуры или агрессии против одной из сторон есть большая вероятность его немедленного подписания.

Ни Россия, ни тем более Китай не заинтересованы в поражении своего стратегически важного союзника, чтобы в одной из стран сменился политический режим и внешнеполитический курс.