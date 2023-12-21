20 декабря зрители польской «первой кнопки», телеканала TVP, могли испытать дежа-вю. Как и 13 декабря 1981 года во время введения военного положения в Польской Народной Республике, телевизионное вещание было прервано. Вместо трансляции программ и новостей появилась «заплатка», своего рода «Лебединое озеро» по-польски.

Иван Шилов ИА REGNUM

Происходящее стало кульминацией смены новым правительством Польши руководства государственных медиа — телегруппы TVP, Польского агентства печати (РАР), Польского радио.

Событиям предшествовало принятие Сеймом Польши 19 декабря постановления, в котором нижняя палата призвала «все государственные органы принять немедленные меры для восстановления конституционного порядка в плане доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных (государственных. — Прим. ред.) средств массовой информации».

За принятие постановления проголосовала правящая коалиция в лице «Гражданской платформы» — «Третьего пути» — «Новых левых», воздержалась «Конфедерация». Большинство депутатов ныне оппозиционной партии «Право и Справедливость» (PiS), чьих назначенцев предполагалось убрать, отсутствовали в зале заседаний, отправившись к зданию TVP.

Следующий ход сделал министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич. Около полудня 20 декабря появилось сообщение о том, что министр уволил прежних председателей правления TVP, РАР и Польского радио и назначил новых. Через несколько мгновений был отключен сигнал информационного телеканала TVP Info и стал недоступен его сайт. Такая ситуация продолжалась до вечера.

Депутаты «Права и Справедливости», в свою очередь, попытались прорваться в здание TVP. Произошли потасовки с участием полиции и частных охранников. Была избита депутат от PiS Иоанна Боровяк, которую пришлось госпитализировать. Тем временем практически все журналисты новостной редакции TVP получили уведомления о расторжении трудовых соглашений.

В настоящее время «мини-мятеж» подавлен, новые власти начинают расставлять своих людей.

Попытки «Права и Справедливости» как-то повлиять на ситуацию безнадежны. Глава PiS Ярослав Качиньский публично призвал вмешаться президента Польши Анджея Дуду. Однако глава государства, похоже, заключил с правительством сделку.

Хотя Дуда и направил письмо премьер-министру Дональду Туску, в котором призвал «уважать правовой порядок», мало кто верит, что президент будет предпринимать какие-либо активные усилия в этом вопросе.

В день, когда была прервана телевизионная трансляция, состоялось первое заседание Совета национальной безопасности с участием членов нового правительства под председательством Дуды. Выступая на нем, глава государства поднял вопрос сохранения разделения компетенций в проведении польской внешней политики, установившегося во время правления «Права и Справедливости».

«Таким образом, в компетенции премьер-министра находятся вопросы, связанные с членством Польши в Европейском союзе, в то время как президент больше занимается вопросами ООН и НАТО, и в этом смысле я считаю возможным придерживаться такого разделения, — заявил Дуда. — Премьер-министр со мной согласился».

Для польской политической сцены всё это означает следующее.

Предыдущие восемь лет в стране сохранялось некое подобие информационного плюрализма. На стороне оппозиции выступала телегруппа TVN, различные радиостанции, крупные интернет-порталы, газеты и журналы. В то время как наиболее сильным ресурсом PiS являлись государственные средства массовой информации.

Сейчас у «Права и Справедливости» медийное влияние значительно подорвано и ослабло, а информационное пространство практически монополизировано победителями последних парламентских выборов. Более того, такое положение дел поддерживают в Берлине и Вашингтоне, приветствуя «восстановление» верховенства права и свободы слова.

Для PiS наступают тяжелые времена в преддверии запланированных в следующем году выборов депутатов местного самоуправления и Европейского парламента. Партии придется изобрести какие-то «нетрадиционные» инструменты донесения своей позиции до избирателей в условиях агрессивной и неблагоприятной для нее информационной среды.

Сохранится ли «Право и Справедливость» в конце года как влиятельная политическая сила в Польше и за ее пределами — большой вопрос.

Тем более что в отношении активистов и сторонников партии фактически анонсировано не только политическое давление, но и уголовное преследование. Как заявил на днях председатель Верховной контрольной палаты Польши (NIK) Мариан Банась, в прокуратуру переданы результаты проверки TVP. В них говорится о «бесхозяйственности», которая привела «к огромным финансовым потерям».

Не может PiS рассчитывать и на помощь из-за рубежа. С Берлином и Брюсселем она порвала по собственной инициативе, сделав основную ставку на американцев во время правления Дональда Трампа. Сейчас бумеранг возвращается обратно.

Президент США Джо Байден направил крайне комплиментарное письмо Туску. В свою очередь, находящийся с визитом в Варшаве помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в интервью газете Rzeczpospolita заявил о полной поддержке правящей коалиции.

«Сегодня мы очень хотим, чтобы Польша была лидером в ЕС, и это, в конце концов, заявленная цель нового правительства, — сказал американский дипломат. — Нас это воодушевляет. Мы также хотели бы, чтобы Польша имела тесные отношения со всеми своими соседями».

«Право и Справедливость» в этой ситуации спасти может разве что некое политическое чудо. Например, согласие Вашингтона на «свержение» правительства Туска в случае прихода Трампа в Белый дом. Но надежд на это мало.

Правящая коалиция, как и обещала ранее, начинает разворачивать широкий фронт против PiS, чтобы не только воспрепятствовать ее возможному возвращению во власть на очередных выборах, но желая в принципе ликвидировать партию как политическую силу.

«Обновленные» государственные медиа отныне займутся информационным прикрытием этой операции.