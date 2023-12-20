Явно решив не отставать от Владимира Путина, 19 декабря в Киеве Владимир Зеленский дал третью крупную пресс-конференцию с февраля 2022 года, которая длилась два часа. Украинский глава государства поговорил с журналистами о самых горячих темах последних месяцев, хотя по большому счету весь разговор крутился вокруг войны и политики, с ней напрямую связанной.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ни одного вопроса, связанного с развитием страны, экономикой или даже острой проблемой остановки киевского метро, в ходе мероприятия не обсуждалось, что довольно показательно. Исключением можно считать разве что вопрос о блокаде поляками украинского транзита, по которому бывший «нелох» энергично назвал себя «не тряпкой какой-то», а тем, кто защищает государство во время войны.

При этом заметно было, что градус оптимизма сильно упал, ответы на острые (в пределах разумного) вопросы чаще даются неконкретные, а сам президент нервничает. С его стороны очевидны попытки переложить ответственность за все критические провалы, что может говорить о подготовке к переменам в украинской политике. По крайней мере, основные черты новой «формулы победы» Зеленский обозначил.

ИА Регнум собрало главные тезисы сказанного.

Про войну и контрнаступ

Главная причина провалившегося контрнаступления ВСУ наконец-то названа: неизвестные «все» заранее сказали, где оно состоится. «У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идем… Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия», — заявил Зеленский и пообещал, что новые планы останутся секретными.

Кроме того, «влияние» на южную операцию 2023 года имело отсутствие авиации и ПВО, а в целом сокращение поддержки Запада ограничило наступательные возможности ВСУ.

Однако на вопрос западных СМИ, не являются ли нынешние события на фронте «началом потерь» и не приведут ли они к проигрышу в войне, президент ответил коротким отрицанием. По его словам, до конца года появится понимание следующих шагов, пока цели остаются прежними — вся территория. Только когда случится конец войне — не знает никто, «даже уважаемые западные партнеры». Главное — не потерять дух и стойкость.

Аудиторию Зеленский попытался зарядить оптимизмом.

Он подчеркнул, что Россия за 2023 год не достигла ни одной из поставленных целей, поэтому говорить о каком-то поражении бессмысленно. Украина не проигрывает в войне, даже если продолжится понижение поддержки со стороны международных партнеров. В любом случае в начале прошлого года, отметил украинский лидер, ситуация была гораздо хуже:

«Мы были почти полностью оккупированы, по крайней мере, центральные регионы нашего государства… Мы были в полной блокаде. Мы вышли — люди, Бог, партнеры, не знаю, кто больше — всё это помогло… Сейчас у нас другая ситуация. И я соглашаюсь, что есть вызовы — сколько еще помощи по артиллерийским снарядам, ПТРК, по артиллерийским системам, особенно 185-му калибру, по ремонтам этих систем, отправке и т.д., но открываются понемногу хабы…»

Кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский

Главным достижением Зеленский назвал «сохраненное желто-голубое знамя в нашем государстве». Вторым по важности — «историческую победу европейскости» и приближение к справедливости, хотя и с большими жертвами. За вступление в Евросоюз Украина борется, потому что сама этого хочет, и вот оно — начало переговоров о вступлении в ЕС. А борьба — это в целом смысл существования, её нужно обязательно продолжать дальше. Иначе «какие гарантии безопасности мы получим?».

Таким образом, переход к новому образу победы начался — Украина «уже победила».

Про гарантии и мобилизацию

Тема мобилизации стала, пожалуй, самой главной новостью — с нее пресс-конференция началась, и к ней возвращались еще несколько раз. Как заявил Зеленский, военное командование требует поставить в строй еще полмиллиона человек, однако лично он пока не готов это сделать.

Причины тому две — отсутствие внятных предложений по ротации и демобилизации уже воюющих и отсутствие денег.

По информации источников ИА Регнум в украинском кабмине, в настоящее время в бюджете образовалась дыра более чем в 30 млрд долларов, закрыть которую нечем.

Это косвенно подтвердил и глава государства, сообщивший, что дополнительный призыв обойдется в 500 миллиардов гривен, а взять их неоткуда. Сейчас, по словам президента, одного военного содержат шесть гражданских.

«Это шесть человек в гражданской жизни, которые платят налоги. Просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на шесть и поймите, как мне, правительству найти плюс три миллиона плательщиков налогов с января к тому числу, которое у нас есть», — заявил он, и вынос этой, по сути, стратегической информации в публичное поле стал большой неожиданностью.

Одновременно Зеленский уверил, что не подпишет новый закон о мобилизации, если там будет предусмотрен призыв женщин. Зато понижение возраста мобилизованных с 27 до 25 лет, скорее всего, поддержит.

Все это подвешивает в воздухе вопрос о том, где набрать людей на заполнение полевых оборонительных позиций живой силой. Однако во многом его решение зависит от разморозки финансовой помощи США и ЕС, на что украинская власть по-прежнему надеется.

Кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский

Евросоюз выделит 50 миллиардов евро Киеву «в ближайшее время», а «Америка нас не предаст» и тоже помощь выделит. Вопрос лишь в датах. В задержках виновата Россия, сумевшая дипломатическим путем обеспечить «расфокус поддержки Украины на разных информационных площадках». Но зато всегда остаются данные обязательства отдельных стран — например, от Латвии, Литвы и Нидерландов «сотни миллионов».

Не забывает своего друга и канцлер Олаф Шольц, пообещавший вскоре отправить еще одну установку ПВО Patriot.

В целом, как сообщил Зеленский, идет и процесс получения от партнеров «гарантий безопасности», просто медленно. И на самом деле, «многое зависит от нас»: просто нужно донести необходимое видение, а этого достигнуть пока почему-то не удалось.

Фортификация, «Валера» и план мира

Фортификационные работы, воспринятые всеми как свидетельство краха всей стратегии, не «начаты», а «продолжены и усилены», пояснил Зеленский. Не верьте пропаганде.

«Есть областные государственные администрации, которые в большинстве своем делали всю работу с начала войны. Акцентирую, то, что они сделали, и то, что я вижу в Харьковском регионе — как они там объединились с военными специалистами и со строительными компаниями, бюджет составляли вместе с бизнесом, — это мощно, я благодарен им за это», — сказал президент, рекомендовав брать пример и по нему стандартизировать процессы повсеместно.

Что же касается плана боя, то здесь президент дал пас в сторону военных. Мол, жду конкретных решений, хочу видеть детали стратегии.

Многочисленные вопросы о конфликте с главкомом Залужным он намеренно свел к мышиной возне, напомнив, что генерал является таким же его назначенцем, как и все. А заодно назвал его «Валерой», сравнив с главным оппонентом, нардепом Марьяной Безуглой — мол, оба любят писать в соцсетях, делать селфи и собирать лайки.

При этом ничего хорошего о главкоме и других генералах он также не сказал.

Более того, неоднократно за пресс-конференцию Зеленский давал понять, что к военному командованию имеются вопросы, на которые оно должно ответить. То есть держался избранной советниками линии — открыто не критиковать, тему конфликта с ним не педалировать, а вопрос о том, планируется ли менять военное руководство после провала контрнаступления, первое лицо просто проигнорировало. Зато от себя лично пообещало в следующем году миллион дронов.

А единственной рабочей формулой мира является вариант, предложенный Украиной. Глава государства напомнил, что в январе в Швейцарии в рамках Давосского форума состоится четвертая встреча советников по вопросам нацбезопасности и советников по внешней политике «всех континентов» по имплементации «формулы мира». Там предполагается проработать пять последних пунктов.

После этой встречи, сообщил Зеленский, начнется работа над организацией первого учредительного саммита на уровне лидеров государств, ради чего он и ездил на самом деле в Латинскую Америку, США и Европу. А когда итоговая договоренность между всеми странами ляжет в финальный документ, он может быть передан представителям Российской Федерации. И если она будет готова воспринимать предложенное, «это будет говорить о том, что вопрос о переговорах актуален».

Вопрос лишь в том, протянет ли Зеленский так долго. Но об этом, конечно, ни слова сказано не было.