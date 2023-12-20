18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о формировании многонациональной инициативы для «совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива», назвав действия движения «Ансар Аллах» (хуситов) «международной проблемой, требующей коллективных действий».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы Пентагона, в инициативе под названием Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания») наряду с США первоначально будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

Атаки хуситов на направляющиеся в Израиль или принадлежащие израильским компаниям и гражданам суда в Красном море уже привели к коллапсу морского судоходства в этой акватории. Ведущие морские перевозчики изменили маршруты доставки грузов в обход Баб-эль-Мандеба, Красного моря и Суэцкого канала. Ранее этот путь считался крупнейшей международной транспортной артерией и обеспечивал почти 12% мировой торговли.

В понедельник же и крупнейшая британская нефтедобывающая компания BP также объявила, что приостановила все поставки нефти и газа через Красное море. Таким образом, она присоединилась к таким транспортным гигантам, как датский Maersk, швейцарский MSC, французский CMA CGM, германский Hapag-Lloyd, китайский Evergreen и норвежский Frontline, на которые приходится львиная доля морских перевозок.

Подобное развитие ситуации не только спровоцировало рост тарифов на морские транспортные услуги, но и рост мировых цен на нефть. Февральский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE вырос к вечеру 19 декабря на 3,1% ($78,94/барр). Продолжение атак хуситов рискует вернуть цены на нефть к $90+.

Эксперты из Европы и стран Персидского залива говорят, что Запад, возможно, недооценил силу движения хуситов. Долгое время оно воспринималось как проблемная, но изолированная группировка боевиков, в значительной степени зависящая от оружия и финансирования со стороны Ирана, главного врага Израиля в регионе, пишет британская The Telegraph.

Хуситы будут рады нападениям

Несмотря на формирование «Стража процветания», США по-прежнему обдумывают, как вести военные действия против хуситов. В Вашингтоне хотели бы, видимо, обойтись без прямого военного столкновения с «Ансар Аллах». Поэтому Пентагон работает прежде всего над укреплением сил морской обороны, которые призваны обеспечивать безопасность судов, идущих в Красное море и Баб-эль-Мандеб, от ударов ракет и беспилотников хуситов.

То есть, скорее всего, речь идет о создании «непробиваемого» зонтика ПВО над акваторией. Однако даже набор тех сил и средств, которые будут задействованы в операции, не оглашается. Возможно, они еще просто не определены.

Кроме того, как сообщают американские представители, на фоне создания антихуситского альянса Вашингтон провел переговоры с движением при посредничестве Омана, призвав прекратить нападения. Представитель хуситов подтвердил контакты, отметив, что группировка будет продолжать свою деятельность до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

«Мы заверяем все суда, направляющиеся во все порты мира, за исключением портов Израиля, что им не причинят никакого вреда, и они должны держать свои идентификационные устройства включенными», — заверили мировое сообщество официальные спикеры «Ансар Аллах».

В свою очередь, генерал армии США в отставке Джозеф Л. Вотел сообщил о возможных вариантах действий США журналу Air & Space Forces Magazine: «Баб-эль-Мандеб невероятно важен (…). Необходимо принять меры против береговых радаров, береговых артиллерийских систем, ракетных систем и подобных объектов», — сказал Вотел, имея в виду удары крылатыми ракетами по этим целям.

В 2016–2019 гг. генерал возглавлял Центральное командование (CENTCOM) и уже имеет пусть и небольшой опыт противодействия хуситам в 2016 году, когда они атаковали американский эсминец USS Mason.

Однако с учетом прибытия в прилегающую зону Аденского залива американского авианосца USS Dwight D. Eisenhower номенклатура средств поражения «Стража» значительно увеличивается за счет палубной авиации и не исчерпывается крылатыми ракетами.

Вместе с тем аналитик Майкл Найтс из Вашингтонского института ближневосточной политики был настроен не столь воинственно. «У нас нет опыта успешного сдерживания хуситов, поэтому мы не знаем, как они отреагируют на силу (…) Они хотят, чтобы их признали в качестве самого крупного игрока «Оси сопротивления» и единственного, кто способен выйти один на один с США», — говорит эксперт.

С Найтсом согласен Мустафа Номан, бывший йеменский дипломат, который сказал, что к движению «Ансар Аллах» нельзя относиться легкомысленно. «Они мечтают, чтобы американцы или израильтяне напали на них, потому что это превратит их в настоящую силу сопротивления», — сказал он во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House.

Таким образом, хотя администрация Джо Байдена и изучает варианты ответного удара по ракетным объектам в Йемене, в Белом доме опасаются, что подобные действия рискуют вызвать еще большую эскалацию на Ближнем Востоке. Например, прямую конфронтацию с Ираном. Именно этого тот же Байден стремится избежать.

Нынешний виток эскалации в Йемене, безусловно, отразится и на безопасности американских военных в Сирии и Ираке. Там они и так постоянно подвергаются атакам со стороны т. н. «Исламского сопротивления Ирака», связанного с иранским КСИР.

Также в этом случае возрастают риски более широкой морской войны как ответа на возможные бомбардировки хуситов.

Например, «удары возмездия» со стороны сил «Оси» можно ожидать в районе Ормузского пролива и в акватории Персидского залива. В этих водах в 2019 году уже произошла серия атак на танкеры, находящиеся на стоянках в портах КСА и ОАЭ, а затем на два британских судна в Ормузском проливе. Запад поспешил обвинить в этой атаке Иран, который не признал свою причастность.

Исключать расширения морской войны на Персидский залив и Ормузский пролив, через которые проходит до 30 процентов нефтеперевозок, ни в коем случае нельзя. Ответственность за атаки, если таковые случатся, может взять на себя все то же «Исламское сопротивление Ирака», вне зависимости от того, кто в реальности будет стоять за этими нападениями.

Арабы воевать не хотят

Нынешний антихуситский альянс во главе с США выглядит скорее как союз европейских и североамериканских стран НАТО, лишенный какой-либо весомой региональной составляющей. Если не считать Бахрейн и Сейшельские Острова.

Среди его участников явно не хватает влиятельных региональных игроков из числа арабских государств. Это еще раз демонстрирует линию разлома между коллективным Западом и Глобальным Югом теперь уже и по поводу конфликта в Газе и связанных с ним действий хуситов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Саудовская Аравия, несмотря на американское давление, отказывается присоединиться к новой антихуситской коалиции во главе с США. Для Эр-Рияда приоритетом остается устойчивый мир с хуситами и продолжение нормализации отношений с Ираном. Делается это ради реализации собственной программы развития «Видение-2030».

Однако, как оказалось, ОАЭ, еще один наряду с КСА лидер «первой» антихуситской коалиции во время войны в 2014–2022 гг., также не присоединились к американскому «Стражу». Это было несколько неожиданно, так как именно Абу-Даби занял наиболее жесткую позицию по поводу «Ансар Аллах» и его действий в Красном море.

В частности, в западных СМИ отмечалось, что Эмираты настроены на силовое решение проблемы хуситов. В то же время на текущий момент из всех арабских стран к американской морской миссии присоединился лишь Бахрейн. А это государство часто рассматривается чуть ли не как троянский конь Израиля в арабском мире из-за особо доверительных отношений с Тель-Авивом. Кроме того, на этом острове находится и штаб 5-го флота США.

ОАЭ, видимо, взвесив все риски, решили на данном этапе дистанцироваться от присоединения к морской антихуситской коалиции. Возможно, все дело в формате участия, и Абу-Даби пошел на принцип, отказавшись участвовать в той структуре, которую сам недавно покинул.

Напомним, что 31 мая 2023 года ОАЭ вышли из возглавляемых Соединенными Штатами Combined Maritime Forces (CMF) (Объединённые морские силы — ОМС). Но именно под эгидой ОМС и создаётся «Страж процветания».

Также следует иметь в виду, что причиной выхода ОАЭ из ОМС стала их, по мнению Эмиратов, неэффективность. Так и сейчас, Абу-Даби не считает целесообразным присоединятся к альянсу, чьи действия не приведут к кардинальному изменению обстановки и не заставят хуситов отказаться от их планов.

Но такое участие негативно скажется на имидже ОАЭ в арабском и исламском мире и приведет к репутационным потерям. Оно неизбежно будет воспринято как соучастие в военной поддержке Израиля, а значит, и в ответственности за атаки на Газу.

Возможно, в интересах ОАЭ было бы «перевернуть стол», воспользовавшись операцией против хуситов и заставить всех игроков пересмотреть весь процесс йеменского урегулирования. Эмираты могли бы отстранить Саудовскую Аравию и возглавить новый этап мирных переговоров с хуситами на новых условиях. И условия эти в большей степени учитывали бы интересы Абу-Даби и его йеменских союзников, прежде всего из Южного переходного совета.

В то же время если эскалация, спровоцированная ударами по хуситам, станет неуправляемой, это может привести к еще более непредсказуемым последствиям для ОАЭ. В том числе течение событий может заставить Эмираты вернуться в Йемен с тем, чтобы поддержать своих союзников и сохранить их в игре перед угрозой нового наступления хуситов.

Такой вариант развития событий в ближайшие планы ОАЭ не входит. Поэтому, вероятно, пока риски от участия в операции против хуситов перевешивают для ОАЭ возможные дивиденды.

Еще две арабские страны — Египет и Иордания — несут финансовые и экономические потери от последствий атак «Ансар Аллах». Их присоединение к коалиции было ожидаемо (тем более что обе страны входят в ОМС), однако они оказались вне оглашенного Пентагоном списка участников альянса.

По словам Al Jazeera, Египет не хочет, чтобы его действия считали идущими вразрез с позицией хуситов по сектору Газа, согласно которой Израиль должен прекратить войну в анклаве. Эту же точку зрения в полной мере можно отнести и к Иордании.