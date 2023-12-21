В США вышел трейлер фильма-антиутопии о будущем крахе американской государственности. Он так и называется — «Гражданская война».

Иван Шилов ИА Регнум

Это не блокбастер — картина довольно бюджетная. Но снята она талантливым английским режиссёром Алексом Гарландом. В прошлом он работал над такими успешными проектами, как «28 дней спустя» — фильм о зомби-апокалипсисе в Британии и «Пекло» — картина о климатической катастрофе на Земле из-за постепенного угасания солнца.

Сейчас же он взялся за ещё более амбициозную задачу — реалистично показать возможную гражданскую войну в современной Америке.

В концепции Гарланда произойдёт распад страны на отдельные штаты, заключающие ситуативные союзы и конфликтующие с правительством в Вашингтоне. Одним из таких союзов становится блок Калифорнии и Техаса — двух штатов с противоположной политической ориентацией. Другим же является Флорида и соседние штаты.

Повествование идёт от лица американских журналистов-военкоров — вроде тех, кто делал репортажи из Сирии или Ирака. Только теперь им приходится документировать военные действия в своей собственной стране. А также и военные преступления — расстрелы неугодных журналистов и активистов. Или использование боевой авиации для бомбёжек по мирным городам. Сложно определить, идёт ли речь о Ближнем Востоке, Донбассе 2014 года или Америке ближайшего будущего.

Аллюзии на украинский конфликт очевидны.

Президент США, находящийся в Вашингтоне, рассказывает о бесконечных «перемогах» и скорой победе над восставшими штатами. Но в реальности всё ровно наоборот — правительственная армия проигрывает одно сражение за другим и постоянно отступает. Почти как и Владимир Зеленский, отчаянно выдумывающий успехи ВСУ в интервью западным медиа на фоне всё более патовой ситуации на фронте для украинской армии.

Фильм о гражданской войне в США выйдет в апреле 2024 года — в самый разгар президентской гонки.

Она уже обещает стать одной из самых скандальных в современной американской истории. Действующий президент Джо Байден в своей избирательной кампании пытается сделать ставку на повестку «защиты демократии». Причём защищать ее требуется одновременно и вовне, от оппонентов США, и внутри — от республиканцев.

Впрочем, это не особо помогает Байдену — его рейтинги обновляют исторические минимумы.

В свою очередь, ключевым кандидатом от республиканцев остаётся Дональд Трамп. Он всё чаще обходит Байдена в опросах. И Трамп уже строит далеко идущие планы на второй срок. Среди них — полностью перелопатить вашингтонскую бюрократию и посадить своих оппонентов.

Демократы в панике уличают Трампа в попытке установить диктатуру в США — мол, в случае победы на выборах он будет править до своей смерти. Поэтому Трампу будут всеми силами мешать вернуться в Белый дом, возможно, даже попытавшись посадить или совершить на него покушение. Хоть это и взорвёт Америку: власти нескольких республиканских штатов уже раздумывают вывести на улицы нацгвардию в случае заключения Трампа в тюрьму.

Чем не сценарий гражданской войны?

И это не просто абстрактный алармизм.

Более 40% американцев видят риск гражданской войны в ближайшее десятилетие вполне реальным. Причём особенно по этому поводу паникует молодёжь — поколение «зумеров», рождённых после 1997 года. Среди них стремительно набирает популярность движение «препперов» — тех, кто готовится к возможному апокалипсису, запасаясь продуктами питания и оружием.

В 2023 году Америка поставила очередной рекорд: на руках у населения оказалось 500 миллионов стволов. Всплеск покупок оружия наблюдается с 2020 года и связан с погромами БЛМ и взлётом преступности. Но многие из владельцев оружия совсем не против использовать его и в политических баталиях.

Согласно последним опросам, до трети американцев — причём и республиканцев, и демократов — считают своих оппонентов врагами государства. И готовы с оружием в руках с ними бороться.

Волну политического насилия США уже наблюдали в 2020 году. Сначала оно вылилось в беспорядки, учинённые БЛМ и антифа. Им начали давать отпор консервативные активисты, устраивающие своеобразные выезды на «сафари» в либеральные мегаполисы. Ну, а катарсисом стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, пытавшимися оспорить итоги выборов.

Выборы 2024 года обещают быть не менее конфликтными, чем предыдущие: обе стороны настроены воевать до конца.

Многие либералы и впрямь полагают, что победа Трампа будет означать конец американской демократии. Республиканцы же уверены, что второй срок Байдена просто похоронит США под лавиной кризисов — от миграционного до наркотического.

Однако, хватит ли запала противников на то, чтобы взлёт политического насилия перерос в настоящую гражданскую войну, остаётся пока под вопросом.

Есть в Америке и оптимисты — и они прямо указывают на факторы, которые могут не дать случиться такому радикальному сценарию. Например, сейчас американское общество уже глубоко возрастное, средний возраст населения больше 40 лет. В то время как в период первой гражданской войны в XIX веке средний возраст американцев составлял около 20 лет.

Возрастное общество менее склонно к революциям и войнам. Правда, и здесь есть важное «но» — стремительно меняющийся демографический состав Америки.

Только за годы президентства Байдена в страну въехало до 5 миллионов нелегалов, не говоря уже о легальных мигрантах. Многие из них представляют собою как раз молодёжь, причём не обременённую уважением к американским традициям. Такая «балканизация» страны может закончиться очень плохо — вспомнить пример той же Югославии.

Одним из сторонников точки зрения о возможности гражданской войны в США является небезызвестный Роберт Каган — эксперт либерального Института Брукингса и муж Виктории Нуланд.

Каган ещё в 2021 году выкатил большое эссе, в котором спрогнозировал развал США и междоусобицу. Триггером для этого могут послужить следующие выборы, после которых республиканцы с демократами начнут заваливать друг друга судебными исками с требованием оспорить их итоги. Избирательные комиссии отдельных штатов и округов станут принимать противоположные решения об исходе выборов. А оба кандидата объявят себя победителями и выведут на улицы своих сторонников вкупе с лояльными силовиками для «защиты» итогов выборов.

В общем, примерно то же, что мы наблюдали в 2020 году, только большей интенсивности. Например, сторонники Трампа готовятся не повторить своих ошибок трёхлетней давности и берут под контроль многие окружные избиркомы. Это позволит им в случае обнаружения почтовых фальсификаций аннулировать итоги выборов.

Тем временем среди республиканцев набирает популярность идея о так называемом «национальном разводе».

Они исходят из простой и понятной мысли: если раскол в Америке настолько силён, то не проще ли разбежаться и разделиться на две и более страны. В этом случае можно и гражданской войны избежать, и попытаться минимизировать экономический ущерб от развала государства.

Впрочем, Вашингтон никогда не позволит устроить такой мирный развод, такое может произойти только в случае коллапса правительства. Так что холодная гражданская война внутри Америки будет и дальше полыхать и может в один момент перерасти в горячую. Этот сценарий точно стоит держать в голове как возможного «чёрного лебедя».

А выходящий фильм — как предзнаменование больших потрясений, которые могут ждать США.